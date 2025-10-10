Έγκυος η Ευλαμπία Ρέβη: Οι φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα!

Ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του ζευγαριού

Ευλαμπία Ρέβη
Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους η δημοσιογράφος Ευλαμπία Ρέβη.

Ανήμερα της ονομαστικής της εορτής αποκάλυψε μέσα από τα social media ότι πρόκειται να γίνει μαμά, καρπός της αγάπης της με τον σύζυγό της, Σωτήρη Σκουλούδη.

Έγκυος δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ - Το πρόσωπο που θα πάρει τη θέση της

Η όμορφη ανακοίνωση συνοδεύτηκε από τρυφερές φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, όπου ποζάρει ευτυχισμένη και χαμογελαστή, κρατώντας τη φουσκωμένη κοιλίτσα της, κάτω από το χρυσαφένιο φως του ηλιοβασιλέματος.

Με λόγια γεμάτα ευαισθησία η Ευλαμπία Ρέβη έγραψε: «Υπάρχουν θαύματα που ανθίζουν στη σιωπή. Όσο πιο διακριτικά τα φυλάς, τόσο πιο δυνατά σε μεταμορφώνουν. Κι όσα μεγαλώνουν μαζί με εκείνον που αγαπάς ξεκινούν αθόρυβα σχεδόν, αλλά με τη βαθιά γνώση ότι θα σας αλλάξουν για πάντα.
Και τώρα, καθώς καλύπτουμε το μεγαλύτερο ρεπορτάζ της ζωής μας, δεσμευόμαστε να είμαστε ακόμα πιο μάχιμοι σε έναν κόσμο που πρέπει να γίνει καλύτερος για κάθε νέα ζωή που γεννιέται.
Μικρό μας θαύμα, σε περιμένουμε με ανυπομονησία!»

 

Η ίδια αποκάλυψε πως αυτό το ευλογημένο νέο ήταν το πιο πολύτιμο δώρο που θα μπορούσε να δεχτεί τη μέρα της γιορτής της, ευχαριστώντας όλους όσοι έσπευσαν να της στείλουν ευχές και να μοιραστούν τη χαρά της.

