Τούνη: Το δώρο του συντρόφου της - «Να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει»

Έκανε haul στο TikTok με το δώρο του Δημήτρη - Ρομπέρτο

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 09.01.26, 09:14
Η Ιωαννα Τούνη πέρασε τις γιορτές μαζί με τα πεθερικά της
Την ονομαστική εορτή είχε η Ιωάννα Τούνη την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου και έλαβε πολλά δώρα και φυσικά, κι ένα από τον σύντροφό της Δημήτρη. Με αφορμή το δώρο που δέχτηκε η Ιωάννα Τούνη από τον αγαπημένο της, η διάσημη influencer μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της με τους διαδικτυακούς της φίλους, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα για τη σημασία της φροντίδας στις σχέσεις. «Eύχομαι να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει, γιατί σας αξίζει» σημείωσε χαρακτηριστικά/

Η ίδια επέλεξε να δείξει δημόσια το δώρο που έλαβε από τον σύντροφό  της,  Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη μέσα από ένα βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.

Δες το βίντεο:

 

@j.touni Η αλήθεια είναι πως είναι υπέροχο να σε κακομαθαίνουν! Και ειλικρινά το ποσό που θα ξοδέψει κάποιος για να σε «κακομάθει» δεν έχει καμία σημασία, μπορεί να είναι μια σοκολάτα, ένα τριαντάφυλλο ή οτιδήποτε άλλο μικρό και όμορφο! Μετράει η σκέψη πρωτίστως🥹 sooo no excuses! Εύχομαι να βρείτε κάποιον να σας κακαθαίνει, γιατί σας αξίζει! ❤️❤️❤️❤️‍🩹 #foryou #βαιραλ #alo ♬ πρωτότυπος ήχος - Ioanna Touni

Η Ιωάννα Τούνη άνοιξε ένα μεγάλο λευκό κουτί αμερικανικού brand, που είχε μέσα ρούχα γυμναστηρίου και αθλητικά παπούτσια, μην μπορώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό της για τις επιλογές που έκανε ο σύντροφός της. Mάλιστα, κάποιοι χρήστες σχολίασαν θετικά το γούστο του Δημήτρη.

Μέσα από τη λεζάντα που συνόδευσε το βίντεό της στο TikTok, εξέφρασε μία σκέψη της σχετικά με την κίνηση που έκανε ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης, τονίζοντας ότι θεωρεί «υπέροχο το να σε κακομαθαίνουν». Έγραψε: «Η αλήθεια είναι πως είναι υπέροχο να σε κακομαθαίνουν και ειλικρινά το ποσό που θα ξοδέψει κάποιος για να σε "κακομάθει" δεν έχει καμία σημασία, μπορεί να είναι μια σοκολάτα, ένα τριαντάφυλλο ή οτιδήποτε άλλο μικρό και όμορφο! Μετράει η σκέψη πρωτίστως, οπότε δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Εύχομαι να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει, γιατί σας αξίζει».

Η αλήθεια είναι ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δημήτρης κάνει μία όμορφη κίνηση για την αγαπημένη του. Πριν κάποιες μέρες, όταν η Ιωάννα Τούνη περνούσε δύσκολες στιγμές καθώς βρισκόταν στα δικαστήρια για το revenge porn video, o επιχειρηματίας τής είχε στείλει λουλούδια για να της φτιάξει τη διάθεση και να της δείξει πως τη σκέφτεται.

τούνη

«Μπορώ απλά να κλάψω για αυτά τα τέλεια λουλούδια που έχουν έρθει στο σπίτι; Δεν έχω λάβει πιο πολλές και πιο πανέμορφες τουλίπες από αυτές. Τελικά θα το πάρω πίσω. Δεν είναι και τόσο άσχημη η σημερινή ημέρα. Μπορώ να τις μετρήσω; Πόσες είναι; Θα τις μετρήσω», είχε πει τότε σε instastory η Ιωάννα Τούνη και είχε βάλει το γράμμα ''R'' δηλώνοντας έτσι πως ήταν κίνηση του νέου της συντρόφου, Δημήτρη. Ο Δημήτρης έχει το όνομά του στο Instagram ''Roberto'', λόγω του ονόματος του σκύλου του. 

 

 

