Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Οι πρώτες δηλώσεις του Κώστα Δόξα μετά τη δικαστική απόφαση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κώστας Δόξας κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή βία κατά της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση.
  • Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή και τέσσερις μήνες έκτισης.
  • Μετά την καταδίκη του, το OPEN ανακοίνωσε ότι ο Δόξας δεν θα συμμετέχει πλέον στο J2US.
  • Ο Δόξας είχε ήδη συμμετάσχει σε δύο επεισόδια του J2US πριν την απόφαση του δικαστηρίου.

Ο Κώστας Δόξας ήταν ένας από τους coach που είδαμε στο νέο κύκλο του J2US στο OPEN, έχοντας ήδη τραγουδήσει δύο φορές.

Κώστας Δόξας: Εκτός J2US μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία

Το πρωί της Τετάρτης, ο γνωστός τραγουδιστής κρίθηκε ένοχος για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση, σύμφωνα με την απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

Το δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του Κώστα Δόξα και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή ενώ αποφάσισε την έκτιση τεσσάρων μηνών.  

Κώστας Δόξας: Εκτός J2US μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία

Λίγες ώρες μετά, το OPEN ανακοίνωσε ότι στην παραγωγή του JUST THE 2 OF US δε θα συμμετέχει πλέον ο τραγουδιστής.

«Το OPEN ανακοινώνει ότι στην παραγωγή του «JUST THE 2 OF US» δε θα συμμετέχει πλέον ο Κώστας Δόξας», έγραφε η λιτή ανακοίνωση του καναλιού.

