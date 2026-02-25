Κώστας Δόξας: Εκτός J2US μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία

Οι πρώτες δηλώσεις του Κώστα Δόξα μετά τη δικαστική απόφαση

Ο Κώστας Δόξας ήταν ένας από τους coach που είδαμε στο νέο κύκλο του J2US στο OPEN, έχοντας ήδη τραγουδήσει δύο φορές.

Το πρωί της Τετάρτης, ο γνωστός τραγουδιστής κρίθηκε ένοχος για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση, σύμφωνα με την απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

Το δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του Κώστα Δόξα και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή ενώ αποφάσισε την έκτιση τεσσάρων μηνών.

Λίγες ώρες μετά, το OPEN ανακοίνωσε ότι στην παραγωγή του JUST THE 2 OF US δε θα συμμετέχει πλέον ο τραγουδιστής.

«Το OPEN ανακοινώνει ότι στην παραγωγή του «JUST THE 2 OF US» δε θα συμμετέχει πλέον ο Κώστας Δόξας», έγραφε η λιτή ανακοίνωση του καναλιού.