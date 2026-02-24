Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ανυπομονεί να γίνει μπαμπάς- Το τρυφερό στιγμιότυπο

Το παπουτσάκι με τον φιόγκο που συγκίνησε

Φωτογραφίες από τη ρομαντική απόδραση του ζευγαριού

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, καθώς σε λίγο καιρό θα κρατούν στην αγκαλιά τους την κόρη τους.

Κατερίνα Καινούργιου: Έτσι πέρασε την Καθαρά Δευτέρα με τον Π. Κουτσουμπή

Το ζευγάρι μετρά αντίστροφα για τον ερχομό της μπέμπας, που αναμένεται κοντά στο Πάσχα, ενώ οι προετοιμασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια.

Πριν από λίγες ημέρες, η παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας τακτοποίησαν το παιδικό δωμάτιο, δημιουργώντας έναν παραμυθένιο χώρο για τη μικρή τους πριγκίπισσα. Ωστόσο, αυτό που «έλιωσε» το Instagram ήταν η πιο πρόσφατη ανάρτηση του Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ρομαντικό ταξίδι για δυο!

Το βράδυ της Τρίτης, δημοσίευσε ένα άκρως τρυφερό στιγμιότυπο με τα πρώτα ρουχαλάκια της κόρης τους. Στη φωτογραφία ξεχωρίζει ένα ροζ πλεκτό φορεματάκι με γιακά και διακριτικά κουμπάκια, σε κλασική γραμμή με πλισέ λεπτομέρειες στο κάτω μέρος. Δίπλα του, ένα μικροσκοπικό λευκό παπουτσάκι με ροζ τελείωμα και φιόγκο συμπληρώνει το γλυκό σύνολο.

Καινούργιου- Κουτσουμπής: Έτοιμοι να γίνουν γονείς

Οι απαλές παστέλ αποχρώσεις και οι ρομαντικές λεπτομέρειες αποπνέουν τρυφερότητα και ανυπομονησία για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στη ζωή τους. Όπως φαίνεται, το ζευγάρι απολαμβάνει κάθε στιγμή της αναμονής, φροντίζοντας με αγάπη και ενθουσιασμό κάθε μικρή λεπτομέρεια για τον ερχομό της κόρης τους.

 

Χωρίς αμφιβολία, πρόκειται για μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους.

Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
