Πάτρα: Βρέφος πέντε μηνών νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη ΜΕΘ

Διακομίστηκε από τη Ζάκυνθο

Ελλαδα
Πάτρα: Βρέφος πέντε μηνών νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη ΜΕΘ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βρέφος πέντε μηνών νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών με μηνιγγίτιδα.
  • Διακομίστηκε εσπευσμένα από τη Ζάκυνθο λόγω ραγδαίας επιδείνωσης της υγείας του.
  • Η κατάσταση του βρέφους είναι σοβαρή αλλά σταθερή, σύμφωνα με τον Διευθυντή της ΜΕΘ.
  • Η αεροδιακομιδή οργανώθηκε το πρωί της Κυριακής, όταν το βρέφος παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα.
  • Οι επόμενες 48 ώρες είναι κρίσιμες για την πορεία της υγείας του.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο, νοσηλεύεται βρέφος πέντε μηνών, το οποίο διακομίστηκε εσπευσμένα από τη Ζάκυνθο, έπειτα από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του, με διάγνωση μηνιγγιτοδοκικής σηψαιμίαςκαι μικροβιακής μηνιγγίτιδας.

Τα επόμενα δύο 24ωρα χαρακτηρίζονται από τους γιατρούς ως ιδιαίτερα σημαντικά για την πορεία της υγείας του παιδιού, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη.

Η κατάσταση του σύμφωνα με το Διευθυντή της ΜΕΘ Ανδρέα Ηλιάδη «είναι σοβαρή αλλά σταθερή. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα ύπουλο μικρόβιο και πρέπει να περιμένουμε» είπε στην ΕΡΤ.

Η επιχείρηση σωτηρίας στήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (22/02) στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, όταν το βρέφος παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα που ανησύχησαν τους γιατρούς.

Οργανώθηκε αεροδιακομιδή, προκειμένου το παιδί να μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών.

 

ΠΑΤΡΑ
