Αίγιο: Γονείς επιτέθηκαν στον 46χρονο που πυροβόλησε τα παιδιά

Ζήτησε συγγνώμη ο δράστης ο οποίος πέταξε την καραμπίνα σε ποτάμι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.02.26 , 23:04 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η λευκή εμφάνιση που έκλεψε τις εντυπώσεις
24.02.26 , 22:52 Viral το μαϊμουδάκι που βρήκε παρηγοριά σε ένα λούτρινο αρκουδάκι
24.02.26 , 22:34 Γαλλία: Παραιτήθηκε η διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου
24.02.26 , 21:44 Πάτρα: Βρέφος πέντε μηνών νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη ΜΕΘ
24.02.26 , 21:39 Όλγα Κεφαλογιάννη: Δεν κάνει χρήση της διάταξης για συνεπιμέλεια παιδιών
24.02.26 , 21:36 Jennifer Lopez: Γιορτάζει τα 18α γενέθλια των διδύμων της με ένα βίντεο
24.02.26 , 21:35 MasterChef: Ποιος προκάλεσε τον νέο αρχηγό της κόκκινης μπριγάδας;
24.02.26 , 21:26 Με Τεστ Δημιουργικότητας ξεκινά η εβδομάδα για την κόκκινη μπριγάδα
24.02.26 , 21:12 Αίγιο: Γονείς επιτέθηκαν στον 46χρονο που πυροβόλησε τα παιδιά
24.02.26 , 21:11 Ίλιον: Διασώστης το έριξε στο τραγούδι ενώ κλήθηκε για μεταφορά ασθενούς
24.02.26 , 20:57 Brad Pitt: Από την Ύδρα, για γυρίσματα στη Νέα Μάκρη
24.02.26 , 20:37 Πώς τα φράγματα της Βουλγαρίας πλημμύρισαν τον ποταμό Έβρο
24.02.26 , 20:20 Κυψέλη: Με κλειδιά μπήκε στο σπίτι ο επίδοξος βιαστής - Βίντεο
24.02.26 , 20:07 Απόψε το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν από το βήμα του Κογκρέσου
24.02.26 , 20:01 Θανάσης Τσαλταμπάσης: Πατέρας για δεύτερη φορά -Γέννησε η Αγοραστή Αρβανίτη
Πανελλαδική απεργία στις 28/2 - Ποιοι συμμετέχουν
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Κατερίνα Καινούργιου: Έτσι πέρασε την Καθαρά Δευτέρα με τον Π. Κουτσουμπή
Άση Μπήλιου: Η πιο «φαρμακερή» εβδομάδα του Φεβρουαρίου
Θανάσης Τσαλταμπάσης: Πατέρας για δεύτερη φορά -Γέννησε η Αγοραστή Αρβανίτη
Χωρισμός «βόμβα» για τον Νίκο Γκέλια μετά από 7 χρόνια κοινής πορείας
Ρέα Τουτουνζή: «Το ποτό ήταν η καθημερινότητά μου»
Βιολάντα: Πέταξαν χαρταετό για τη μαμά τους - «Να φτάσει ψηλά»
Η ιστορία ζωής πίσω από την εξαφάνιση του Μαρίνου στην Κρήτη
Aυτά είναι τα ζώδια που αυτή την εβδομάδα θα έχουν μεγάλη ένταση
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Κωνσταντίνα Τσεγγενέ, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 46χρονος πυροβόλησε τέσσερα παιδιά στο Αίγιο, προκαλώντας σοκ και πανικό.
  • Γονείς και φίλοι των παιδιών επιτέθηκαν στον δράστη και προσπάθησαν να τον λιντσάρουν.
  • Οι ανήλικοι παραμένουν σε κατάσταση σοκ, με έναν να χρειάζεται χειρουργική επέμβαση.
  • Ο δράστης ζήτησε συγγνώμη και υποστηρίζει ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, πιστεύοντας ότι πυροβολούσε σε κλέφτες.
  • Η καραμπίνα που χρησιμοποίησε βρέθηκε σε σημείο που υπέδειξε ο ίδιος στους αστυνομικούς.

Επίθεση από τους γονείς και φίλους των τεσσάρων παιδιών δέχθηκε ο 46χρονος που πυροβόλησε εναντίον τους το βράδυ της Παρασκευής στο Αίγιο.

Επίθεση γονέων στον 46χρονο που πυροβόλησε ανήλικους στο Αίγιο

Επίθεση γονέων στον 46χρονο που πυροβόλησε ανήλικους στο Αίγιο  

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κωνσταντίνας Τσεγγενέ οι συγκεντρωμένοι επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν το αστυνομικό όχημα στο οποίο επέβαινε, ενώ δεν έλειψαν και οι απόπειρες να τον λιντσάρουν.

Αίγιο: Συνελήφθη o 46χρονος που πυροβόλησε τους ανήλικους- «Έκαναν φασαρία»

Ο 46χρονος πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη.

Την ίδια ώρα, οι τέσσερις ανήλικοι παραμένουν σε κατάσταση σοκ. Όπως περιγράφουν οι οικογένειές τους, βλέπουν εφιάλτες και φοβούνται να βγουν από τα σπίτια τους.

Αίγιο: Εξιτήριο για τον 15χρονο που τραυματίστηκε από σκάγια

«Από τύχη γλιτώσαμε τα χειρότερα»

Οι γονείς των παιδιών δεν μπορούν να πιστέψουν πως δεν θρηνούν θύματα.

«Το παιδί είναι σε κατάσταση σοκ. Το δικό μου είναι το πιο χτυπημένο, έκανε και χειρουργείο. Για ένα λεπτό είχαμε φύγει και μας πήρε τηλέφωνο. Στο νοσοκομείο μας ρωτούσε “τι έχω φταίξει, τι έκανα λάθος;”» δήλωσε ο πατέρας 15χρονου  Σταύρος Αντωνίου, 

Αίγιο: Οργισμένοι οι γονείς των ανηλίκων για τον δράστη των πυροβολισμών

Αίγιο: Οργισμένοι οι γονείς των ανηλίκων για τον δράστη των πυροβολισμών  

«Παραλίγο να τα σκοτώσει. Αν ήταν πιο κοντά, δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί. Άνοιξε πυρ και πυροβόλησε» δήλωσε επίσης οικογενειακή φίλη

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής. Τα παιδιά περπατούσαν σε σκαλοπάτια της περιοχής, όταν ξαφνικά άκουσαν δύο πυροβολισμούς. Πανικόβλητα άρχισαν να τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση.

Αίγιο: «Πήγε να μου σκοτώσει το παιδί» - Σοκάρουν τα τραύματα του 15χρονου

Η μητέρα 16χρονου  Νίνα Αντωνίου δήλωσε στο Star:  «Έτυχε να τον συναντήσω την ώρα που τον συνέλαβαν. Με κοίταξε ψυχρά, ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι άκουσε πως γελούσαν, “μου την έδωσε” και πυροβόλησε». «Δεν κοιμούνται τα παιδιά. Ένα παιδί είναι ακόμη στο νοσοκομείο» τόνισε ακόμη η γιαγιά 15χρονου, ενώ η αδελφή 16χρονου ανέφερε από την πλευρά της: 

Τραύμα ανήλικου στο Αίγιο από τους πυροβολισμούς

Τραύμα ανήλικου στο Αίγιο από τους πυροβολισμούς  

«Ο αδελφός μου τραυματίστηκε στην πλάτη. Το πρώτο πράγμα που είδα στο νοσοκομείο ήταν τρία παιδιά μέσα στα αίματα. Περπατούσαν, είδαν κάποιους φίλους από μακριά, σφύριξαν και μετά το έβαλαν στα πόδια».

Ζήτησε συγγνώμη ο δράστης – Τι θα υποστηρίξει

Ο 46χρονος πήρε προθεσμία και θα βρεθεί ξανά ενώπιον του ανακριτή την Πέμπτη.

Όπως δήλωσε ο δικηγόρος του Πολύδωρος Θεοδωρακόπουλος, «αφενός ζητά συγγνώμη για την πράξη του και αφετέρου υποστηρίζει ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση».

«Δεν αρκεί μια συγγνώμη. Δεν μας χτύπησε πουλί» απαντά η μητέρα 16χρονου Κωνσταντίνα Μακάκη. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο 46χρονος αναμένεται να υποστηρίξει ότι άκουσε τα σκυλιά του να γαβγίζουν και φοβήθηκε πως επρόκειτο για κλέφτες. Όπως φέρεται να ισχυρίζεται, δεν είδε ανθρώπους και πυροβόλησε.

Πέταξε σε ποτάμι την καραμπίνα ο κατηγορούμενος στο Αίγιο

Πέταξε σε ποτάμι την καραμπίνα ο κατηγορούμενος στο Αίγιο 

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε λύσει την καραμπίνα και την πέταξε στις εκβολές του ποταμού Φοίνικα, στις Καμάρες Αιγιαλείας, σε σημείο που υπέδειξε ο ίδιος στους αστυνομικούς. Το όπλο εντοπίστηκε από
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΙΓΙΟ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
 |
46ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top