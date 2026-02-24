Αίγιο: Γονείς επιτέθηκαν στον 46χρονο που πυροβόλησε τα παιδιά

Επίθεση από τους γονείς και φίλους των τεσσάρων παιδιών δέχθηκε ο 46χρονος που πυροβόλησε εναντίον τους το βράδυ της Παρασκευής στο Αίγιο.

Επίθεση γονέων στον 46χρονο που πυροβόλησε ανήλικους στο Αίγιο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κωνσταντίνας Τσεγγενέ οι συγκεντρωμένοι επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν το αστυνομικό όχημα στο οποίο επέβαινε, ενώ δεν έλειψαν και οι απόπειρες να τον λιντσάρουν.

Ο 46χρονος πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη.

Την ίδια ώρα, οι τέσσερις ανήλικοι παραμένουν σε κατάσταση σοκ. Όπως περιγράφουν οι οικογένειές τους, βλέπουν εφιάλτες και φοβούνται να βγουν από τα σπίτια τους.

«Από τύχη γλιτώσαμε τα χειρότερα»

Οι γονείς των παιδιών δεν μπορούν να πιστέψουν πως δεν θρηνούν θύματα.

«Το παιδί είναι σε κατάσταση σοκ. Το δικό μου είναι το πιο χτυπημένο, έκανε και χειρουργείο. Για ένα λεπτό είχαμε φύγει και μας πήρε τηλέφωνο. Στο νοσοκομείο μας ρωτούσε “τι έχω φταίξει, τι έκανα λάθος;”» δήλωσε ο πατέρας 15χρονου Σταύρος Αντωνίου,

Αίγιο: Οργισμένοι οι γονείς των ανηλίκων για τον δράστη των πυροβολισμών

«Παραλίγο να τα σκοτώσει. Αν ήταν πιο κοντά, δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί. Άνοιξε πυρ και πυροβόλησε» δήλωσε επίσης οικογενειακή φίλη

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής. Τα παιδιά περπατούσαν σε σκαλοπάτια της περιοχής, όταν ξαφνικά άκουσαν δύο πυροβολισμούς. Πανικόβλητα άρχισαν να τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση.

Η μητέρα 16χρονου Νίνα Αντωνίου δήλωσε στο Star: «Έτυχε να τον συναντήσω την ώρα που τον συνέλαβαν. Με κοίταξε ψυχρά, ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι άκουσε πως γελούσαν, “μου την έδωσε” και πυροβόλησε». «Δεν κοιμούνται τα παιδιά. Ένα παιδί είναι ακόμη στο νοσοκομείο» τόνισε ακόμη η γιαγιά 15χρονου, ενώ η αδελφή 16χρονου ανέφερε από την πλευρά της:

Τραύμα ανήλικου στο Αίγιο από τους πυροβολισμούς

«Ο αδελφός μου τραυματίστηκε στην πλάτη. Το πρώτο πράγμα που είδα στο νοσοκομείο ήταν τρία παιδιά μέσα στα αίματα. Περπατούσαν, είδαν κάποιους φίλους από μακριά, σφύριξαν και μετά το έβαλαν στα πόδια».

Ζήτησε συγγνώμη ο δράστης – Τι θα υποστηρίξει

Ο 46χρονος πήρε προθεσμία και θα βρεθεί ξανά ενώπιον του ανακριτή την Πέμπτη.

Όπως δήλωσε ο δικηγόρος του Πολύδωρος Θεοδωρακόπουλος, «αφενός ζητά συγγνώμη για την πράξη του και αφετέρου υποστηρίζει ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση».

«Δεν αρκεί μια συγγνώμη. Δεν μας χτύπησε πουλί» απαντά η μητέρα 16χρονου Κωνσταντίνα Μακάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο 46χρονος αναμένεται να υποστηρίξει ότι άκουσε τα σκυλιά του να γαβγίζουν και φοβήθηκε πως επρόκειτο για κλέφτες. Όπως φέρεται να ισχυρίζεται, δεν είδε ανθρώπους και πυροβόλησε.

Πέταξε σε ποτάμι την καραμπίνα ο κατηγορούμενος στο Αίγιο

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε λύσει την καραμπίνα και την πέταξε στις εκβολές του ποταμού Φοίνικα, στις Καμάρες Αιγιαλείας, σε σημείο που υπέδειξε ο ίδιος στους αστυνομικούς. Το όπλο εντοπίστηκε από

