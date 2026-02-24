Βιολάντα: Πέταξαν χαρταετό για τη μαμά τους - «Να φτάσει ψηλά»

Στον απόηχο της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα, που συγκλόνισε τα Τρίκαλα και ολόκληρη τη χώρα, μια εικόνα ήρθε να αποτυπώσει με τον πιο σπαρακτικό τρόπο το βάρος της απώλειας. Ένας χαρταετός που υψωνόταν στον ουρανό, κρατημένος από τα χέρια δύο μικρών παιδιών που ζητούσαν «να φτάσει ψηλά, μέχρι τη μαμά».

Η Βάσω, ήταν μια από τις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους, αφήνοντας πίσω της έναν σύζυγο και δύο ανήλικα παιδιά, μόλις τεσσεράμισι και εξήμισι ετών. Ο Απόστολος, ο σύζυγός της, δίνει καθημερινά έναν διπλό αγώνα: να σταθεί όρθιος ο ίδιος και να γίνει ταυτόχρονα και πατέρας και μητέρα για τα παιδιά τους.

Ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, τα δύο μικρά ζήτησαν να πάνε 15 χιλιόμετρα έξω από τα Τρίκαλα, στο ίδιο σημείο όπου πέρυσι είχαν πετάξει χαρταετό όλοι μαζί. Ο πατέρας βρήκε τη δύναμη να τους συνοδεύσει. Όταν ο αετός άρχισε να ανεβαίνει, τα παιδιά του είπαν: «Ψηλά μπαμπά, να φτάσει στη μαμά μας». Εκείνη τη στιγμή, όπως περιγράφει το περιβάλλον της οικογένειας, ο χρόνος πάγωσε. Ο πατέρας προσπαθούσε να χαμογελάσει, να κυλιστεί στο χορτάρι μαζί τους όπως πέρυσι, όμως η απουσία της μητέρας τους ήταν πολύ έντονη.

Σύμφωνα με όσα φέρνει στο φως η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο μικρός Γιαννάκης, μόλις εξήμισι ετών, φαίνεται να έχει ωριμάσει πρόωρα. Στο σχολείο ρώτησε τι «ατύχημα» ήταν αυτό που πήρε τη μητέρα του. Οι συμμαθητές του του μετέφεραν με σκληρές λεπτομέρειες όσα άκουσαν από τους μεγάλους: για την έκρηξη, για το αέριο, για τις ευθύνες. «Γιατί δε μου τα είπες;» φέρεται να ρώτησε τον πατέρα του.

Σαν να μην έφτανε αυτό, όπως αποκαλύπτει η Ρούλα Κουσκουρή, ο Απόστολος κλήθηκε από την Πυροσβεστική να παραλάβει τα καμένα ρούχα της συζύγου του, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σε λίγες ημέρες τελείται και το μνημόσυνο των 40 ημερών, με την οικογένεια να προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της.

Οικογένειες που βρίσκονταν στο ίδιο σημείο για να πετάξουν χαρταετό πλησίασαν, αγκάλιασαν τα παιδιά, έδωσαν κουράγιο στον πατέρα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»