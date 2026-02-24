MasterChef: Το σημερινό Τεστ Δημιουργικότητας θα παιχτεί στα... ζάρια

Μη χάσετε απόψε το νέο επεισόδιο με καλεσμένο τον John Levi Reano

Η ήττα της Κόκκινης μπριγάδας, στην Ομαδική Δοκιμασία της προηγούμενης εβδομάδας, έφερε εξελίξεις και αλλαγές. Ο Πάνος Τελάλης παραιτήθηκε από τη θέση του αρχηγού και νέος αρχηγός της μπριγάδας είναι πλέον ο Τάσος Παυλίδης. Ο Γιώργος Πασαδάκης ήταν εκείνος που αποχώρησε από το MasterChef 10.

MasterChef: Το σημερινό Τεστ Δημιουργικότητας θα παιχτεί στα... ζάρια

Απόψε, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στην κουζίνα του MasterChef 10 βρίσκονται δώδεκα μέλη της Κόκκινης μπριγάδας, μετά και τη δεύτερη απώλεια που υπέστησαν. Οι διαγωνιζόμενοι ετοιμάζονται να μαγειρέψουν και πάλι στη δοκιμασία του Τεστ Δημιουργικότητας, σε μια εβδομάδα που θα είναι ένα γαστρονομικό ταξίδι αφιερωμένο στις κουζίνες όλου του κόσμου.

MasterChef: Μάχη Τάσου - Κωνσταντίνου για την ηγεσία της κόκκινης μπριγάδας

MasterChef: Το σημερινό Τεστ Δημιουργικότητας θα παιχτεί στα... ζάρια

Τα μέλη της Κόκκινης μπριγάδας καλούνται να συνδυάσουν τα έξι βασικά υλικά της δοκιμασίας με τέσσερις τεχνικές, που προέρχονται από διαφορετικές κουζίνες. Sushi, tacos, wok και deep fry, σε μια δοκιμασία που ένα μεγάλο μέρος της θα κριθεί από τον παράγοντα τύχη και τις «μαγειρικές ζαριές» που θα φέρουν οι διαγωνιζόμενοι, πριν ξεκινήσει η δοκιμασία.

Ο νέος αρχηγός της Κόκκινης μπριγάδας, Τάσος Παυλίδης, θα ορίσει τα ζευγάρια των μονομαχιών. Οι νικητές των μονομαχιών θα είναι ασφαλείς. Αντίθετα, οι ηττημένοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της αποχώρησης. Στο τέλος της βραδιάς από τους ηττημένους θα προκύψουν οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση. Εκείνος ή εκείνη που θα παρουσιάσει την καλύτερη προσπάθεια θα κερδίσει χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ!

MasterChef Μπλε μπριγάδα: Αυτοί είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση

Ο αποψινός καλεσμένος των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, στην κουζίνα του MasterChef 10, κατάγεται από τις Φιλιππίνες και επέλεξε να κάνει την Ελλάδα τη νέα του πατρίδα! Γνωρίζει πολύ καλά πως νιώθουν και πως καρδιοχτυπούν οι διαγωνιζόμενοι , αφού κάποτε βρισκόταν στη θέση τους. Κατάφερε να ξεχωρίσει στον διαγωνισμό για την πειθαρχία, τη συνέπεια, αλλά και το χαμόγελό του, κατακτώντας την 4 η θέση στο MasterChef 4, κι αυτός δεν είναι άλλος από τον John Levi Reano!

MasterChef: Το σημερινό Τεστ Δημιουργικότητας θα παιχτεί στα... ζάρια

Πώς θα εξελιχθεί η δοκιμασία και ποιοι θα είναι, στο τέλος της βραδιάς, οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση;

MasterChef: Ποιος ξεχώρισε στο σημερινό Mystery Box;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»;

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

