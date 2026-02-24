Τσαλταμπάσης: «Κατάλαβα γιατί μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι με το παιδί»

Όσα αποκάλυψε ο ηθοποιός σε κοινή συνέντευξη με τη σύζυγό του, Αγοραστή

Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη μίλησαν για τη σχέση τους στο The 2Night Show.
  • Αναφέρθηκαν στις προκλήσεις που μπορεί να φέρει η γέννηση ενός παιδιού σε ένα ζευγάρι.
  • Ο Τσαλταμπάσης παρατήρησε ότι οι εντάσεις μπορεί να προκύψουν ακόμη και σε μακροχρόνιες σχέσεις.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε λίγο πριν τη γέννηση της κόρης τους τον Ιανουάριο του 2024.
  • Ο γάμος τους θεωρείται τυπική διαδικασία, καθώς ένιωθαν ήδη «παντρεμένοι» λόγω της κοινής τους πορείας.

Ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης κι η Αγοραστή Αρβανίτη βρέθηκαν καλεσμένοι στο The 2Night Show, σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. 

Αγοραστή Αρβανίτη: To φύλο του μωρού που περιμένουν με τον Τσαλταμπάση

Λίγο πριν υποδεχτεί το νέο μέλος της οικογένειάς του, το ζευγάρι των ηθοποιών μίλησε για τα 17 χρόνια της κοινής του πορείας, που ξεκίνησε από ένα μπαράκι στην Πανόρμου και οδήγησε σε μία σχέση ζωής. 

Τσαλταμπάσης: «Κατάλαβα γιατί μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι με το παιδί»

«Στις αρχές αρχές, με τη Θωμαΐδα, κατάλαβα γιατί μπορεί ένα ζευγάρι να χωρίσει. Ενώ δεν πίστευα, γιατί λέω καταρχάς είμαστε τόσα χρόνια μαζί, ή για ένα άλλο ζευγάρι λέω "μόλις παντρεύονται πότε βρίσκουν να χωρίσουν;". Είναι τόσο μεγάλη η αλλαγή του δεδομένου, που μπορεί πραγματικά να υπάρξει και μία ένταση που μπορεί να μην την είχες άλλες φορές. Και να σου περάσει από το μυαλό σου ή έστω να καταλάβεις κάποιον που μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο.

Είχαμε δηλαδή για πολύ λίγο καιρό τις εντάσεις μας… που τις ξεπεράσαμε. Το ένιωσα γιατί είχαμε κάποιες στιγμές που μπουκώσαμε, ας πούμε, και μας έφερε μία ένταση που δεν την είχαμε όλα τα χρόνια. Και λέω κοίτα να δεις, τόσο αγαπημένοι, τόσο δεμένοι, τόσο αποφασισμένοι, τόσο ευτυχισμένοι…», αποκάλυψε ο ηθοποιός. 

Αρβανίτη για Τσαλταμπάση: «Χάθηκα στην κρίση της σχέσης μας, μπλόκαρα»

«Θεωρώ πιο πιθανό να χωρίσεις αν έχεις παιδί με την ένταση… κλονίζονται τα πάντα, αλλάζουν όλα», σχολίασε αμέσως μετά η Αγοραστή Αρβανίτη.

Τσαλταμπάσης: «Κατάλαβα γιατί μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι με το παιδί»

Περιγράφοντας τη συνθήκη της γνωριμίας τους, ο ηθοποιός αποκάλυψε: «Τότε ο φίλος μου ο Γιώργος μού είχε πει να βγούμε. Πήγα σε ένα μπαράκι, ήταν η ξαδέλφη του με τις φίλες της και όλοι όρμηξαν, και πελάτες και η παρέα του φίλου μου, για φωτογραφίες, χαμός. Υπήρχε μια κοπέλα πολύ όμορφη που ήταν σαν να μην την ένοιαζε τίποτα. Μου άρεσε που μου άρεσε, αλλά ήταν και μέσα στο μπούγιο μια ατάραχη κοπέλα. Μου έκανε εντύπωση, ήταν και λίγο ο εγωισμός μου».

Θανάσης Τσαλταμπάσης: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο του

Θυμίζουμε ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο λίγο πριν τον ερχομό της κόρης τους, η οποία γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2024. Ο γάμος ήρθε ως επιστέγασμα μιας μακροχρόνιας σχέσης που μετρά πάνω από 14 χρόνια. Είναι από τα πιο σταθερά κι αγαπημένα ζευγάρια του καλλιτεχνικού χώρου. 

Τσαλταμπάσης: «Κατάλαβα γιατί μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι με το παιδί»

Όπως έχουν δηλώσει σε συνεντεύξεις τους, ο γάμος για εκείνους ήταν μια τυπική διαδικασία, καθώς ένιωθαν ήδη «παντρεμένοι», λόγω της κοινής τους πορείας και της βαθιάς αλληλοϋποστήριξης.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ
 |
ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
 |
THE 2NIGHT SHOW
 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
