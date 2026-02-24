Νίκος Γεωργιάδης: «Οι παρουσιαστές πια είναι πιο αναλώσιμοι από ποτέ!»

Τον Νίκο Γεωργιάδη συνάντησε ο Πάνος Παπαδόπουλος με την κάμερα του Breakfast@Star, με τον γνωστό δημοσιογράφο να σχολιάζει το τηλεοπτικό τοπίο.

«Είναι μία πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι παρουσιαστές πια είναι πιο αναλώσιμοι από ποτέ. Τα κανάλια έχουν επίσης λιγότερη υπομονή από ποτέ και βλέπεις ότι η τηλεόραση δε δείχνει τον καλύτερό της εαυτό. Είναι άγρια πια αυτή η κατάσταση. Δηλαδή μπαίνεις στα sites και μιλούν για ανθρώπους, λες και είναι αντικείμενα», σχολίασε αρχικά για το τηλεοπτικό τοπίο.

Ως άλλη μία πονεμένη ιστορία χαρακτήρισε τη σχέση του Κώστα Τσουρού με τον κανάλι του, τον ΣΚΑΪ. «Είναι αυτή η σχέση αγάπης-μίσους, που λέω εγώ, που έχει ο ΣΚΑΪ με την ψυχαγωγία. Νομίζω βέβαια ότι δεν έχει και την υπομονή. Γιατί από την αρχή λέγαμε ok, μπράβο, ο ΣΚΑΪ στηρίζει το προϊόν, αλλά όταν λίγο το... το κάνεις πολύ μικρότερο, καταντάει λίγο να... να ευτελίζεται», είπε. Ο Κώστας Τσουρός έχει μερίδιο ευθύνης σε όλο αυτό που γίνεται; «Κι ο Κώστας Τσουρός έχει. Έπρεπε να έχει πιο γρήγορα αντανακλαστικά. Γιατί το πρόβλημα φάνηκε από την πρώτη εβδομάδα κιόλας, ότι δε λειτουργούσε», απάντησε.

«Δεν ξέρω αν μπορώ να είμαι τόσο αντικειμενικός γιατί αγαπάω πάρα, πάρα πολύ την Κατερίνα. Με την Ελένη Τσολάκη είχαμε μία πάρα πολύ καλή συνεργασία στο Open. Η Ελένη με ήθελε και πάρα πολύ στην εκπομπή....», είπε για την Κατερίνα Καραβάτου και την εκπομπή της στον ΑΝΤ1. Ο ΑΝΤ1 είναι ευχαριστημένος με την Κατερίνα Καραβάτου, με την πορεία μέχρι τώρα; «Ο ΑΝΤ1 ήθελε πάρα πολύ την Κατερίνα Καραβάτου. Η Κατερίνα δεν έχει να αποδείξει τίποτα και σε κανέναν, δηλαδή στις εξετάσεις της. Με την πορεία της εκπομπής, σιγά μην είναι ευχαριστημένοι. Απλά και αυτοί δίνουνε μία πίστωση χρόνου, γιατί αυτό οφείλουν να κάνουν», απάντησε ο Νίκος Γεωργιάδης.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star