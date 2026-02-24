Νίκος Γεωργιάδης: «Οι παρουσιαστές πια είναι πιο αναλώσιμοι από ποτέ!»

Όσα είπε ο γνωστός δημοσιογράφος στο Breakfast@Star

Media
Δείτε όσα είπε ο Νίκος Γεωργιάδης στο Breakfast@Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Γεωργιάδης σχολιάζει την τηλεοπτική κατάσταση, δηλώνοντας ότι οι παρουσιαστές είναι πιο αναλώσιμοι από ποτέ.
  • Τα κανάλια έχουν λιγότερη υπομονή και η τηλεόραση δεν δείχνει τον καλύτερό της εαυτό.
  • Αναφέρεται στη σχέση του Κώστα Τσουρού με τον ΣΚΑΪ, χαρακτηρίζοντάς την ως σχέση αγάπης-μίσους.
  • Ο Γεωργιάδης πιστεύει ότι ο Τσουρός έπρεπε να έχει πιο γρήγορα αντανακλαστικά.
  • Ο ΑΝΤ1 είναι ικανοποιημένος με την Κατερίνα Καραβάτου, αλλά δίνει πίστωση χρόνου στην εκπομπή της.

Τον Νίκο Γεωργιάδη συνάντησε ο Πάνος Παπαδόπουλος με την κάμερα του Breakfast@Star, με τον γνωστό δημοσιογράφο να σχολιάζει το τηλεοπτικό τοπίο. 

Νίκος Γεωργιάδης: «Οι παρουσιαστές πια είναι πιο αναλώσιμοι από ποτέ!»

«Είναι μία πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι παρουσιαστές πια είναι πιο αναλώσιμοι από ποτέ. Τα κανάλια έχουν επίσης λιγότερη υπομονή από ποτέ και βλέπεις ότι η τηλεόραση δε δείχνει τον καλύτερό της εαυτό. Είναι άγρια πια αυτή η κατάσταση. Δηλαδή μπαίνεις στα sites και μιλούν για ανθρώπους, λες και είναι αντικείμενα», σχολίασε αρχικά για το τηλεοπτικό τοπίο.

Νίκος Γεωργιάδης: Το σχόλιο για το διαζύγιο της Χρηστίδου και του Μαραντίνη

Νίκος Γεωργιάδης: «Οι παρουσιαστές πια είναι πιο αναλώσιμοι από ποτέ!»

Ως άλλη μία πονεμένη ιστορία χαρακτήρισε τη σχέση του Κώστα Τσουρού με τον κανάλι του, τον ΣΚΑΪ. «Είναι αυτή η σχέση αγάπης-μίσους, που λέω εγώ, που έχει ο ΣΚΑΪ με την ψυχαγωγία. Νομίζω βέβαια ότι δεν έχει και την υπομονή. Γιατί από την αρχή λέγαμε ok, μπράβο, ο ΣΚΑΪ στηρίζει το προϊόν, αλλά όταν λίγο το... το κάνεις πολύ μικρότερο, καταντάει λίγο να... να ευτελίζεται», είπε. Ο Κώστας Τσουρός έχει μερίδιο ευθύνης σε όλο αυτό που γίνεται; «Κι ο Κώστας Τσουρός έχει. Έπρεπε να έχει πιο γρήγορα αντανακλαστικά. Γιατί το πρόβλημα φάνηκε από την πρώτη εβδομάδα κιόλας, ότι δε λειτουργούσε», απάντησε.

Φεύγει από τον Λιάγκα και πάει στη Στεφανίδου - «Έχουν ήδη δώσει τα χέρια»

Νίκος Γεωργιάδης: «Οι παρουσιαστές πια είναι πιο αναλώσιμοι από ποτέ!»

«Δεν ξέρω αν μπορώ να είμαι τόσο αντικειμενικός γιατί αγαπάω πάρα, πάρα πολύ την Κατερίνα. Με την Ελένη Τσολάκη είχαμε μία πάρα πολύ καλή συνεργασία στο Open. Η Ελένη με ήθελε και πάρα πολύ στην εκπομπή....», είπε για την Κατερίνα Καραβάτου και την εκπομπή της στον ΑΝΤ1.  Ο ΑΝΤ1 είναι ευχαριστημένος με την Κατερίνα Καραβάτου, με την πορεία μέχρι τώρα; «Ο ΑΝΤ1 ήθελε πάρα πολύ την Κατερίνα Καραβάτου. Η Κατερίνα δεν έχει να αποδείξει τίποτα και σε κανέναν, δηλαδή στις εξετάσεις της. Με την πορεία της εκπομπής, σιγά μην είναι ευχαριστημένοι. Απλά και αυτοί δίνουνε μία πίστωση χρόνου, γιατί αυτό οφείλουν να κάνουν», απάντησε ο Νίκος Γεωργιάδης.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΡΟΣ
