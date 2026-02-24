Θεσσαλονίκη: Κρατούμενος απέδρασε από τη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου

Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη, μετά την απόδραση κρατούμενου από τη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.
Ο 47χρονος είχε υποστεί καρδιακή προσβολή και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Όμως το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας άνοιξε το παράθυρο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας όπου βρισκόταν, βγήκε στο μπαλκόνι του τρίτου ορόφου, πέρασε στον διπλανό θάλαμο και από εκεί διέφυγε.
Οι δύο αστυνομικοί που τον φρουρούσαν τον καταδίωξαν μέχρι το κυλικείο του νοσοκομείου, όμως ο 47χρονος κατάφερε να αποδράσει και αναζητείται.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.