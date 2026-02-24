Θεσσαλονίκη: Κρατούμενος απέδρασε από τη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου

Πώς κατάφερε να αποδράσει

Θεσσαλονίκη: Κρατούμενος απέδρασε από τη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Βίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κρατούμενος 47 ετών απέδρασε από τη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη.
  • Είχε υποστεί καρδιακή προσβολή και νοσηλευόταν εκεί.
  • Ανοιξε το παράθυρο της ΜΕΘ, βγήκε στο μπαλκόνι και διέφυγε από διπλανό θάλαμο.
  • Δύο αστυνομικοί που τον φρουρούσαν τον καταδίωξαν, αλλά δεν τον συνέλαβαν.
  • Ο κρατούμενος αναζητείται από τις αρχές.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη, μετά την απόδραση κρατούμενου από τη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.  

Ο 47χρονος είχε υποστεί καρδιακή προσβολή και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Όμως το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας άνοιξε το παράθυρο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας όπου βρισκόταν, βγήκε στο μπαλκόνι του τρίτου ορόφου, πέρασε στον διπλανό θάλαμο και από εκεί διέφυγε. 

Οι δύο αστυνομικοί που τον φρουρούσαν τον καταδίωξαν μέχρι το κυλικείο του νοσοκομείου, όμως ο 47χρονος κατάφερε να αποδράσει και αναζητείται. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΑΠΟΔΡΑΣΗ
 |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
