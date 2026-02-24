Νηστεύεις; Φτιάξε αυτή την πεντανόστιμη πίτσα

Η περίοδος της νηστείας ξεκίνησε κι αν έχεις βαρεθεί να τρως κάθε χρόνο τα κλασικά νηστίσιμα(σ.σ: καλαμαράκια, χταπόδι, γίγαντες, χαλβά) μπορείς να δοκιμάσεις και κάτι νέο. Ο σεφ Γιώργος Ρήγας μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής Breakfast@Star και έδειξε δύο συνταγές για πίτσα μία κανονική και μία νηστίσιμη.

Πίτσα κανονική και νηστίσιμη

Υλικά για την ζύμη

• 500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

• 1 φακελάκι ξηρή μαγιά

• 1 κ.γ. ζάχαρη

• 1 κ.γ. αλάτι

• 3 κ.σ. ελαιόλαδο

• 300 ml χλιαρό νερό





Υλικά για την σάλτσα

• 400 γρ. τριμμένη ντομάτα

• 1 κ.σ. πελτέ

• 1 κ.γ. ρίγανη

• Αλάτι, πιπέρι

• 1 κ.σ. ελαιόλαδο





Υλικά για την νηστίσιμη εκδοχή

• Πιπεριά σε λωρίδες

• Κρεμμύδι σε φέτες

• Ντομάτα (ελαφρώς σοταρισμένη)

• Ελιές

• Κάπαρη

• Ρίγανη

• Λίγο ελαιόλαδο





Υλικά για την κανονική εκδοχή

• Μοτσαρέλα

• Γκούντα ή κασέρι

• Ζαμπόν ή μπέικον

• Μανιτάρια ή πιπεριές (προαιρετικά)

• Λίγη παρμεζάνα





Παρασκευή Ζύμης

1. Σε μπολ βάζουμε το χλιαρό νερό, τη μαγιά και τη ζάχαρη. Αφήνουμε 5 λεπτά. 2. Προσθέτουμε αλεύρι, αλάτι και ελαιόλαδο. 3. Ζυμώνουμε μέχρι να γίνει ελαστική και μαλακή ζύμη. 4. Σκεπάζουμε και αφήνουμε 1 ώρα να φουσκώσει. 5. Ανοίγουμε σε λαδωμένο ταψί.

Εκτέλεση σάλτσας

Ανακατεύουμε όλα τα υλικά και απλώνουμε πάνω στη ζύμη.

Παρασκευή νηστίσιμης εκδοχής: Σοτάρουμε πιπεριά και κρεμμύδι σε λίγο ελαιόλαδο. Προσθέτουμε την ντομάτα για 2–3 λεπτά να χάσει τα υγρά της. Απλώνουμε πάνω στη σάλτσα. Προσθέτουμε ελιές και κάπαρη. Πασπαλίζουμε ρίγανη. Ψήνουμε στους 200°C για 20–25 λεπτά.

Παρασκευή κανονικής εκδοχής, Απλώνουμε πρώτα τη μοτσαρέλα, μετά τα υπόλοιπα υλικά και ψήνουμε στους 200°C για 18–22 λεπτά μέχρι να ροδίσει.

Δείτε το Breakfast@Star

