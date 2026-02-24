Νηστεύεις; Φτιάξε αυτή την πεντανόστιμη πίτσα

Δύο υπέροχες συνταγές για πίτσα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.02.26 , 13:24 Kυψέλη: Τι Λέει Η Μητέρα Του Κοριτσιού ΑμΕΑ Για Την Επίθεση
24.02.26 , 13:03 ΕΟΠΥΥ: Επίδομα 200 ευρώ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
24.02.26 , 12:59 Μια από τις πιο συλλεκτικές αντίκες-παιχνίδι έρχεται στο Cash or Trash!
24.02.26 , 12:16 Νέα έρευνα προειδοποιεί: Επικίνδυνες χημικές ουσίες σε extensions μαλλιών
24.02.26 , 12:14 Robert Carradine: Αυτοκτόνησε σε ηλικία 71 ετών ο γνωστός ηθοποιός
24.02.26 , 11:56 Άση Μπήλιου: Η πιο «φαρμακερή» εβδομάδα του Φεβρουαρίου
24.02.26 , 11:51 Νηστεύεις; Φτιάξε αυτή την πεντανόστιμη πίτσα
24.02.26 , 11:43 Stylianos: Η δυναμική pop μπαλάντα “You&I” κυκλοφορεί!
24.02.26 , 11:35 Γιόζεφ Πιλάτες: Το ασθενικό παιδί με ελληνικές ρίζες που εφηύρε τις πιλάτες
24.02.26 , 11:28 Αννα Ζηρδέλη: Η αποκάλυψη της δημοσιογράφου για τον Κώστα Τσουρό
24.02.26 , 11:21 Η Ιωάννα Τούνη απαντά στους haters: «Λογικά είμαι κακό πρότυπο»
24.02.26 , 11:19 MasterChef: Μάχη Τάσου - Κωνσταντίνου για την ηγεσία της κόκκινης μπριγάδας
24.02.26 , 11:10 Γονική παροχή: Τι ισχύει με το αφορολόγητο
24.02.26 , 11:08 Ο Πάνος Βλάχος έρχεται στο Block 33!
24.02.26 , 10:58 Θεσσαλονίκη: Κρατούμενος απέδρασε από τη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου
Βαρύ πένθος για τη Δανάη Λουκάκη: «Γεια σου μάτια μας μπλε»
Κατερίνα Καινούργιου: Έτσι πέρασε την Καθαρά Δευτέρα με τον Π. Κουτσουμπή
Δέσποινα Βανδή: Δε φαντάζεστε τι έκανε στα μαλλιά του ο γιος της, Γιώργος
Ιωάννα Τούνη: Καθαρά Δευτέρα στην παραλία με τον γιο της
Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παραμυθένιος γάμος πριν γίνουν γονείς!
Ναταλία Γερμανού: «Για τη Μενεγάκη θα μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη»
Βιασμός βρέφους: 15 χρόνια κάθειρξη στον παππού του από το Εφετείο
MasterChef Μπλε μπριγάδα: Αυτοί είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση
ΕΟΠΥΥ: Επίδομα 200 ευρώ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Αντωνοπούλου – Κώτσης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η περίοδος της νηστείας ξεκίνησε κι αν έχεις βαρεθεί να τρως κάθε χρόνο τα κλασικά νηστίσιμα(σ.σ: καλαμαράκια, χταπόδι, γίγαντες, χαλβά) μπορείς να δοκιμάσεις και κάτι νέο. Ο σεφ Γιώργος Ρήγας μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής Breakfast@Star και έδειξε δύο συνταγές για πίτσα μία κανονική και μία νηστίσιμη.

Eύκολη συνταγή για γαριδομακαρονάδα με λευκή σάλτσα

Νηστεύεις; Φτιάξε αυτή την πεντανόστιμη πίτσα

Πίτσα κανονική και νηστίσιμη 

Υλικά για την ζύμη

• 500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 1 φακελάκι ξηρή μαγιά
• 1 κ.γ. ζάχαρη
• 1 κ.γ. αλάτι
• 3 κ.σ. ελαιόλαδο
• 300 ml χλιαρό νερό

Νηστεύεις; Φτιάξε αυτή την πεντανόστιμη πίτσα
 
Υλικά για την σάλτσα

• 400 γρ. τριμμένη ντομάτα
• 1 κ.σ. πελτέ
• 1 κ.γ. ρίγανη
• Αλάτι, πιπέρι
• 1 κ.σ. ελαιόλαδο

Νηστεύεις; Φτιάξε αυτή την πεντανόστιμη πίτσα
 
Υλικά για την νηστίσιμη εκδοχή

• Πιπεριά σε λωρίδες
• Κρεμμύδι σε φέτες
• Ντομάτα (ελαφρώς σοταρισμένη)
• Ελιές
• Κάπαρη
• Ρίγανη
 • Λίγο ελαιόλαδο

Νηστεύεις; Φτιάξε αυτή την πεντανόστιμη πίτσα
 
Υλικά για την κανονική εκδοχή

• Μοτσαρέλα
• Γκούντα ή κασέρι
 • Ζαμπόν ή μπέικον
• Μανιτάρια ή πιπεριές (προαιρετικά)
• Λίγη παρμεζάνα
 
 
Παρασκευή Ζύμης

1. Σε μπολ βάζουμε το χλιαρό νερό, τη μαγιά και τη ζάχαρη. Αφήνουμε 5 λεπτά. 2. Προσθέτουμε αλεύρι, αλάτι και ελαιόλαδο. 3. Ζυμώνουμε μέχρι να γίνει ελαστική και μαλακή ζύμη. 4. Σκεπάζουμε και αφήνουμε 1 ώρα να φουσκώσει. 5. Ανοίγουμε σε λαδωμένο ταψί. 

Νηστεύεις; Φτιάξε αυτή την πεντανόστιμη πίτσα

Εκτέλεση σάλτσας

Ανακατεύουμε όλα τα υλικά και απλώνουμε πάνω στη ζύμη.

Παρασκευή νηστίσιμης εκδοχής: Σοτάρουμε πιπεριά και κρεμμύδι σε λίγο ελαιόλαδο. Προσθέτουμε την ντομάτα για 2–3 λεπτά να χάσει τα υγρά της. Απλώνουμε πάνω στη σάλτσα. Προσθέτουμε ελιές και κάπαρη. Πασπαλίζουμε ρίγανη. Ψήνουμε στους 200°C για 20–25 λεπτά. 

Παρασκευή κανονικής εκδοχής, Απλώνουμε πρώτα τη μοτσαρέλα, μετά τα υπόλοιπα υλικά και ψήνουμε στους 200°C για 18–22 λεπτά μέχρι να ροδίσει.

Δείτε το Breakfast@Star 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΠΙΤΣΑ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ
 |
ΝΗΣΤΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΡΗΓΑΣ
 |
BREAKFASTSTAR
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top