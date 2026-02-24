Επεισοδιακή καταδίωξη στην Κηφισιά - Συνελήφθη γνωστός μάνατζερ

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Κηφισιά, όταν 72χρονος μάνατζερ δε συμμορφώθηκε στο σήμα της Τροχαίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας, που οδηγούσε αυτοκίνητο μικρού κυβισμού, αγνόησε την εντολή των αστυνομικών και επιτάχυνε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη περίπου 10 χιλιομέτρων. Το περιπολικό τον ακολούθησε από την περιοχή του Αγίου Στεφάνου έως την Κηφισιά.
Η πορεία του οχήματος σταμάτησε στην οδό Λευκάδας, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του, περνώντας του χειροπέδες.
Ο 72χρονος φέρεται να είναι γνωστός μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών, ο οποίος στο παρελθόν έχει απασχολήσει τη Δικαιοσύνη με υποθέσεις που συνδέονται με τον χώρο της ελληνικής showbiz.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, καθώς και για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.