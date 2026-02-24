Επεισοδιακή καταδίωξη στην Κηφισιά - Συνελήφθη γνωστός μάνατζερ

Τον καταδίωκαν από τον Άγιο Στέφανο

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Βίντεο Ερτ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε στην Κηφισιά με πρωταγωνιστή 72χρονο μάνατζερ.
  • Ο άνδρας αγνόησε σήμα της Τροχαίας και επιτάχυνε, προκαλώντας καταδίωξη 10 χιλιομέτρων.
  • Η καταδίωξη ξεκίνησε από τον Άγιο Στέφανο και ολοκληρώθηκε στην οδό Λευκάδας.
  • Ο μάνατζερ είναι γνωστός στον χώρο της showbiz και έχει απασχολήσει τη Δικαιοσύνη στο παρελθόν.
  • Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απείθεια και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Κηφισιά, όταν 72χρονος μάνατζερ δε συμμορφώθηκε στο σήμα της Τροχαίας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας, που οδηγούσε αυτοκίνητο μικρού κυβισμού, αγνόησε την εντολή των αστυνομικών και επιτάχυνε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη περίπου 10 χιλιομέτρων. Το περιπολικό τον ακολούθησε από την περιοχή του Αγίου Στεφάνου έως την Κηφισιά. 

Η πορεία του οχήματος σταμάτησε στην οδό Λευκάδας, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του, περνώντας του χειροπέδες.  

Ο 72χρονος φέρεται να είναι γνωστός μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών, ο οποίος στο παρελθόν έχει απασχολήσει τη Δικαιοσύνη με υποθέσεις που συνδέονται με τον χώρο της ελληνικής showbiz. 

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, καθώς και για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

ΚΗΦΙΣΙΑ
 |
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 |
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ
 |
ΤΡΟΧΑΙΑ
 |
ΜΑΝΑΤΖΕΡ
