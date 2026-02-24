Τσιμτσιλή για γάμο Οικονομάκου -Τσερέλα: «Έχουν ήδη σταλθεί οι προσκλήσεις»

«Είναι ανοιχτός ο γάμος τους» - Πού θα γίνει η δεξίωση

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Η Στ. Τσιμτσιλή για την Α. Οικονομάκου και τον γάμο της/ Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο Τορίνο και στο Μιλάνο πέρασε το τριήμερο της Καθαρά Δευτέρας η Αθηνά Οικονομάκου μαζί με τα δυο της παιδιά, Σιέννα και Μάξιμο. Η δημοφιλής ηθοποιός και επιχειρηματίας ταξίδεψε στην Ιταλία, όπου μένει μόνιμα ο σύντροφός της και σύντομα σύζυγός της,  Μπρούνο Τσερέλα.

Αθηνά Οικονομάκου: Στο Τορίνο με τη Σιέννα και τον αγαπημένο της, Μπρουνίτο

Το ζευγάρι, όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και αρκετό καιρό, ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας και να επισημοποιήσει τον έρωτά του αυτό το καλοκαίρι. Ο γάμος τους θα γίνει στην Πάρο και μάλιστα η Σταματίνα Τσιμτσιλή, μέσα από την εκπομπή της Happy Day, αποκάλυψε το πρωί της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου ότι ήδη έχουν σταλθεί τα προσκλητήρια στους καλεσμένους τους και πως η γαμήλια δεξίωση θα γίνει στην περιοχή του Κριού. 

«Μαθαίνω ότι έχουν φύγει προσκλητήρια, διοργανώνεται ο γάμος. Εμείς δεν έχουμε πάρει, εντάξει, δεν είμαστε προσκεκλημένοι, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ανοιχτός ο γάμος. Εγώ ξέρω κάποιους που έχουν πάρει και ανυπομονούν και θα περάσουν και πολύ όμορφα.

Στην Πάρο θα γίνει ο γάμος και νομίζω ότι έχει κλείσει και το πού θα γίνει και η δεξίωση. Θα γίνει σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί, στον Κριό. Αλλά από ‘κει και πέρα τις περισσότερες λεπτομέρειες θα τις πει η ίδια» αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον επικείμενο γάμο του ζευγαριού μέσα από το Happy Day.

αθηνα οικονομακου

Λίγους μήνες μετά την πρόταση γάμου που δέχτηκε στην από τον σύντροφό της, η Αθηνά Οικονομάκου δέχεται συχνά ερωτήσεις για τον γάμο τους, καθώς οι ρεπόρτερ όπου την «τσακώσουν» τη ρωτούν γι' αυτό.

οικονομακου γαμος

Μπρούνο Τσερέλα & Αθηνά Οικονομάκου με φόντο τον Tour de Eiffel! /Φωτογραφία Instagram

Η ίδια δηλώνει κουρασμένη από τον «ντόρο» για τον γάμο της: «Έχουμε κουραστεί όλοι με τον ντόρο που γίνεται με τα δημοσιεύματα, είναι ανούσιο πια να το συζητάμε, φτάνει. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, δεν νομίζω να έχει πια σημασία.

Θα το μάθετε γιατί μετά από ένα σημείο όταν τόσος κόσμος το ψάχνει, είτε υπάρχει αλήθεια πίσω από αυτό, είτε υπάρχει μια υπόθεση, είτε κάποιος βγαίνει και λέει κάτι που έχει ακούσει από κάποιον, πάντα υπάρχει μια αναπαραγωγή που δεν εξαρτάται από μένα», ανέφερε η ηθοποιός πρόσφατα στην κάμερα της εκπομπής, Buongiorno.

Παρά τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, η Αθηνά Οικονομάκου εξακολουθεί να μην απαντά για την ημερομηνία και τις λεπτομέρειες του γάμου της.

