StarLight - Έλλη Μερκούρη: «Εισπράττουμε έναν βαθύ σεβασμό για το έργο μας»

Η δουλειά που κάνει με τη Θεατρική Ομάδα Κωφών, Τρελά Χρώματα, είναι παραπάνω από αξιοσημείωτη. Είναι μια πραγματική προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, για αυτό κι η παράσταση Δεσποινίς Μαργαρίτα του Ρομπέρτο Ατάιντε που διασκεύασε και σκηνοθέτησε (την απολαμβάνουμε στο Θέατρο Noūs - Creative space) δεν μπορούσε να ξεφύγει από το.... ραντάρ μας.

Είναι πολύ ωραίο να συνομιλείς με ανθρώπους όπως η Έλλη Μερκούρη, που διοχετεύουν το ταλέντο τους με όλους τους δυνατούς τρόπους επικοινωνίας!

Είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι «τρέχεις» τη Θεατρική Ομάδα Κωφών, Τρελά Χρώματα. Από ποια ανάγκη προέκυψε αυτό;

Αυτό το γεγονός προέκυψε κάπως τυχαία! Δεν ήταν κάτι που το σκεφτόμουν ή το είχα σχεδιάσει. Είναι μάλλον αυτό που ξαφνικά έρχεται κάτι και σε βρίσκει, τελείως αναπάντεχα, που δεν το περίμενες, που δε γνώριζες καν την ύπαρξή του… Ωστόσο, αισθάνεσαι τυχερός όταν το ανακαλύπτεις και κατανοείς τη βαθιά ουσία της τέχνης και του θεάτρου, η οποία μπορεί να παίρνει πολλαπλές διαστάσεις.

Μέσα στα χρόνια, ποιους «σταθμούς» της ομάδας θεωρείς σημαντικότερους και γιατί;

Υπάρχουν πολλές σημαντικές στιγμές που μπορώ να ανασύρω από τη μνήμη μου με νοσταλγία και συγκίνηση. Η πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και ανεβάσαμε αποσπάσματα Αρχαίων Τραγωδιών και των τριών κλασικών στην Αρχαία Ολυμπία. Ήταν αξέχαστη εμπειρία! Μια ακόμη σπουδαία στιγμή για εμάς ήταν η συνεργασία μας με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ρούμελης σε συμπαραγωγή στις Τρωάδες του Ευριπίδη σε μια ολοκληρωμένη τραγωδία με ζωντανή μουσική επί σκηνής το 2018, όπου ως τραγικός Χορός Κωφοί και ακούοντες ηθοποιοί παίξαμε κρουστά μουσικά όργανα. Το 2023 απονεμήθηκε στην Ομάδα Τιμητικός Έπαινος για την πορεία του καλλιτεχνικού έργου της από την Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών στα Βραβεία Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών. Εκείνη νομίζω τη σπουδαία στιγμή δε θα την ξεχάσουμε ποτέ! Ήταν μεγάλη τιμή για εμάς! Αλλά κι οι συνεργασίες με σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς, όπως το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος που μας έχει φιλοξενήσει τρεις φορές στην Θεσσαλονίκη και μας αγκάλιασε το ενθουσιώδες κοινό του Βορρά! Περάσαμε καταπληκτικά και η συγκίνηση για εμένα προσωπικά ήταν μεγάλη, αφού η καταγωγή μου είναι από εκεί και υπήρξα φοιτήτρια του Κρατικού Θεάτρου.

Για ποιο λόγο επιλέξατε την παράσταση Δεσποινίς Μαργαρίτα; Σημαίνει κάτι για εσένα, για την ομάδα;

Η επιλογή του συγκεκριμένου έργου πραγματοποιήθηκε επειδή επιθυμούσα να αναδείξω τον τρόπο με τον οποίο αποκαλύπτεται η βαρβαρότητα της εξουσίας. Και παράλληλα το αίσθημα της ανθρώπινης μοναξιάς και απομόνωσης που αποπνέει το έργο αποτέλεσε πραγματικά μια πρόκληση για εμένα. Η σταδιακή μεταβολή της δασκάλας, που από μια φαινομενικά συνηθισμένη μορφή εξελίσσεται σε αυταρχική και βίαιη φιγούρα, γεννά έντονα συναισθήματα, καθώς αναδεικνύει πόσο εύκολα η εξουσία μπορεί να αλλοιώσει τον άνθρωπο. Η μοναξιά της Δεσποινίδας Μαργαρίτας αποκαλύπτεται πίσω από τη συμπεριφορά της, φανερώνοντας έναν άνθρωπο πληγωμένο και βαθιά μόνο. Αυτό ήταν το στοιχείο που θεωρώ ότι όλους μάς κινητοποίησε. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η καταπίεση απέναντι στους μαθητές-θεατές παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το έργο πιστεύω ότι προσεγγίζει τον θεατή με έναν ιδιαίτερο τρόπο, καθώς τον οδηγεί να αναγνωρίσει τον εαυτό του είτε στον ρόλο του καταπιεστή, είτε σε εκείνον του καταπιεσμένου και να αντιληφθεί πόσο εύθραυστη είναι η ανθρώπινη ύπαρξη.

Η διασκευή κι η σκηνοθεσία ενός ιδιαίτερα δύσκολου έργου ήταν κι ιδιαίτερα δύσκολη για εσένα ή όχι;

Κάθε φορά που πρέπει να αποδοθεί ένα έργο με την συνύπαρξη των δυο γλωσσών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτεί έρευνα, μελέτη και πολλές πρόβες. Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο όπου ψάχνουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή είτε αυτή αφορά την ερμηνευτική προσέγγιση, είτε την απόδοση της Νοηματικής Γλώσσας, είτε τη σκηνική δράση. Προκειμένου να φτάσουμε εκεί που προσδοκούμε, πρέπει να ξεπεράσουμε πολλά εμπόδια και να κάνουμε πολλές υπερβάσεις όλοι μας.

Όλγα Δαλέκου, Έλλη Μερκούρη, Μαρία Στεφανή και Γιούλη Τσαγκαράκη πρωταγωνιστούν στην παράσταση Δεσποινίς Μαργαρίτα

Αλήθεια, κάθε φορά πώς επιλέγετε ένα συγκεκριμένο έργο;

Μέσα από αυτή τη διαδικασία μου δίνεται η δυνατότητα να επιλέγω κάθε φορά ένα έργο, μέσω του οποίου μπορώ, ως καλλιτέχνης, να εκφράζω κάτι που θέλω να επικοινωνήσω. Επιλέγω το μήνυμα να είναι ηχηρό και να αφορά την ανθρώπινη ύπαρξη. Ευτυχώς, τα μέλη της ομάδας κι οι συνεργάτες συμπορεύονται απόλυτα κι αγκαλιάζουν τις όποιες επιλογές μου.

Αυτή η συνύπαρξη διαφορετικών γλωσσικών στοιχείων στη σκηνή του Nous φαντάζει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, έτσι δεν είναι;

Η Ομάδα αποτελείται από Κωφούς και ακούοντες ηθοποιούς και κεντρικός της στόχος υπήρξε η διερεύνηση νέων τρόπων υποκριτικής έκφρασης, μέσα από μια δημιουργική αξιοποίηση της Νοηματικής Γλώσσας σε συνδυασμό με τη φωνητική ερμηνεία. Κύριο χαρακτηριστικό της ομάδας αποτελεί ο πειραματισμός με εναλλακτικούς τρόπους σύνθεσης επί σκηνής. Όπως προανέφερα, προηγείται μια εκτενής διαδικασία έρευνας και προετοιμασίας, η οποία αφορά τους υποκριτικούς κώδικες, τα κινησιολογικά σχήματα, την απόδοση των κειμένων και τη συνολική αισθητική της παράστασης μέσα από μια εικαστική ματιά που θέλουμε να προσδώσουμε. Η παράσταση σχεδιάζεται έτσι ώστε να απευθύνεται τόσο σε Κωφούς, όσο και σε ακούοντες θεατές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση μεθόδων που ενισχύουν την προσβασιμότητα. Θεμελιώδης προϋπόθεση όλων αυτών αποτελεί η ισότιμη συμμετοχή όλων.

Πώς είναι η εμπειρία στη σκηνή για έναν κωφό κι έναν ακούοντα ηθοποιό;

Είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί μια ουσιαστική σύνδεση και μια βαθιά επικοινωνία μεταξύ των δύο καλλιτεχνών, ώστε να μπορέσουν να συνεργαστούν και να πορευτούν από κοινού. Αν δεν υφίσταται αυτή η σύνδεση, ο καθένας θα ερμηνεύει μόνος του. Η μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται σε αυτή την προσπάθεια.

Την ίδια στιγμή, ποιες είναι οι αντιδράσεις ενός επίσης μικτού θεατρικού κοινού;

Αυτό που εισπράττουμε είναι ο βαθύς σεβασμός προς το έργο μας. Κι είναι ένας σεβασμός που μας αγγίζει κάθε φορά και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε. Νιώθουμε συγκίνηση προς τους θεατές μας, που στηρίζουν διαχρονικά τη δουλειά μας και περιμένουν με ανυπομονησία κάθε νέο μας βήμα για να μας τιμήσουν με την παρουσία τους. Υπάρχουν και εκείνοι που μας ανακαλύπτουν για πρώτη φορά και βιώνουν έντονα, πρωτόγνωρα συναισθήματα και συχνά μιλούν για μια εμπειρία που τους μένει αξέχαστη.

Ότι η Γιούλη Τσαγκαράκη, ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ομάδας, ανεβαίνει για πρώτη φορά μαζί σας στη σκηνή πώς σου φαίνεται;

Τα ιδρυτικά μέλη της ομάδας είναι η Όλγα Δαλέκου κι η Γιούλη Τσαγκαράκη. Μετά, ακολούθησε η δική μου συνάντηση με την ομάδα. Κι η αιτία αυτής της συνάντησης ήταν η Γιούλη! Φαντάζεστε πώς μπορεί να νιώθω…συγκίνηση, χαρά, ενθουσιασμό. Όλα με διαπερνούν! Επειδή με τη Γιούλη μάς συνδέει μια βαθιά φιλιά, ήταν κάτι που το λέγαμε καιρό και το επιθυμούσαμε και οι δυο νομίζω το ίδιο! Κι άξιζε αυτή η αναμονή να συναντηθούμε επί σκηνής στη Δεσποινίς Μαργαρίτα. Αυτή η συνάντηση θα μείνει χαραγμένη στην μνήμη μας για πάντα!

Το άγχος κι η αγωνία σου σε κάθε παράσταση ποια είναι;

Να πετύχουμε το ερμηνευτικό στοίχημα που έχω θέσει κάθε φορά, προσδοκώντας να έχουμε μεγαλύτερη εξέλιξη στον τομέα της υποκριτικής, αλλά και της σκηνοθεσίας , της προσβασιμότητας ή της εικαστικής απόδοσης. Σκοπός είναι η εξέλιξη όλων μέσα από την τέχνη που αγαπάμε να υπηρετούμε.

Στην Ελλάδα του 2026, ο αποκλεισμός ατόμων με αναπηρία συνεχίζει να είναι πρόβλημα;

Δυστυχώς, νομίζω ότι το γεγονός αυτό δε θα σταματήσει ποτέ. Είναι ο τρόπος σκέψης των ανθρώπων που πρέπει να αλλάξει, ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα, τον κόσμο, τον ίδιο μας τον εαυτό.

Μετά το Δεσποινίς Μαργαρίτα τι έρχεται, τόσο για εσένα προσωπικά όσο και για την ομάδα;

Όσον αφορά την ομάδα, έχουν γίνει προτάσεις και συζητάμε διάφορα. Ωστόσο, το μέλλον θα δείξει ποια από αυτά θα πραγματοποιηθούν. Για εμένα προσωπικά, υπάρχει το ερευνητικό πλαίσιο, όπου ολοκληρώνω τη διδακτορική μου διατριβή το καλοκαίρι, η οποία αφορά την καλλιτεχνική εκπαίδευση των κωφών ηθοποιών. Μια προσπάθεια που έχει πολύ κόπο και μόχθο και ελπίζω να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο! Σας ευχαριστώ πολύ!

H Θεατρική Ομάδα Κωφών Τρελά Χρώματα, παρουσιάζει την παράσταση Δεσποινίς Μαργαρίτα του Ρομπέρτο Ατάιντε στο Θέατρο Noūs - Creative space (Τροίας 34, Αθήνα) σε διασκευή - σκηνοθεσία Έλλης Μερκούρη με τους Όλγα Δαλέκου, Έλλη Μερκούρη, Μαρία Στεφανή και Γιούλη Τσαγκαράκη η οποία για πρώτη φορά συνεργάζεται επί σκηνής με τη Θεατρική Ομάδα Κωφών Τρελά Χρώματα.

Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφέας: Ρομπέρτο Ατάιντε

Μετάφραση: Πάνος Κατέρης

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Έλλη Μερκούρη

Σκηνικός χώρος-σχεδιασμός φωτισμών: Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη

Κοστούμια: Ειρήνη Γεωργακίλα

Μουσική: Νίκος Κυριαζής

Χορογραφία: Μάτα Μάρρα

Απόδοση κειμένων στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Μυρτώ Γκανούρη, Όλγα Δαλέκου, Μαρία Στεφανή

Γραφιστικά: Μαρία Στεφανή

Φωτογραφίες promo-Βίντεο: Δάφνη Δρακούλη

Υπηρεσίες Προσβασιμότητας: ATLAS E.P.

Επιμέλεια Υπερτιτλισμού: Εμμανουέλα Πατηνιωτάκη

Ημέρες και ώρες παραστάσεων

27 Φεβρουαρίου 2026

1 Μαρτίου 2026

6, 8 Μαρτίου 2026

13, 15 Μαρτίου 2026

20, 22 Μαρτίου 2026

27, 29 Μαρτίου 2026

3, 5 Απριλίου 2026

Παρασκευή στις 21:00, Κυριακή στις 19:00

Διάρκεια παράστασης: 1 ώρα και 45 λεπτά