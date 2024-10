Ζαγοροχώρια: Τα πιο όμορφα χωριά για μία «μαγική» εκδρομή!

Εκδρομή στα υπέροχα Ζαγοροχώρια / Βίντεο ΕΡΤ3

Θέλετε να προγραμματίσετε μία εκδρομή τώρα που ο καιρός είναι φθινοπωρινός και ψάχνετε έναν γραφικό προορισμό με μαγευτική φύση, παραδοσιακά χωριά, γευστικές τοπικές συνταγές και διαμονή σε υπέροχους ξενώνες, για να απολαύσετε τις διακοπές σας; Σας έχουμε μία φανταστική πρόταση: Τα υπέροχα Ζαγοροχώρια!

Η ευρύτερη περιοχή ονομάζεται Ζαγόρι και βρίσκεται στην οροσειρά της Πίνδου και συγκεκριμένα στον νομό Ιωαννίνων, στην Ήπειρο. Αποτελείται από 46 πανέμορφους οικισμούς, τα λεγόμενα Ζαγοροχώρια, τα οποία είναι από τους πιο δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς στην Ελλάδα.

Τι να κάνετε στα Ζαγοροχώρια

Πώς να πρωτοπεριγράψει κάποιος αυτόν τον υπέροχο τόπο, που τον χαρακτηρίζουν τα υπέροχα τοξωτά γεφύρια, οι πανέμορφες λίμνες, η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, η ζεστή φιλοξενία και τα γραφικά αυτά χωριά που έχουν κρατήσει τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα με τα πετρόκτιστα σπίτια, τις πανέμορφες εκκλησίες και τις γραφικές πλατείες.

Όπως αντιλαμβάνεστε, έχετε πολλά πράγματα να κάνετε και να δείτε όταν θα επισκεφτείτε τα Ζαγοροχώρια και εμεις σας προτείνουμε μερικά από τα πιο σημαντικά must see & do:

Περιηγηθείτε στα υπέροχα χωριά και θαυμάστε τη μοναδικότητα και την αρχιτεκτονική τους. Τα πιο γνωστά είναι το Μονοδένδρι, η Βίτσα, το μεγάλο και το μικρό Πάπιγκο, η Αρίστη, η Βοβούσα, το Ελατοχώρι κ.ά

<

Eντυπωσιαστείτε από τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια, τα πιο χαρακτηριστικά αξιοθεάτα της περιοχής. Κάποια μπορούν να προσεγγιστούν οδικώς, ενώ για κάποια άλλα χρειάζεται να περπατήσετε για να τα δείτε από κοντά. Τα πιο γνωστά είναι: Γεφύρι του Πλακίδα ή Καλογερικό (1814), Γέφυρα Κόκορη ή Νούτσου (1750), Γέφυρα Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη (1753), Γέφυρα Καμπέρ Αγά, Γεφύρι της Κλειδωνιάς ή του Βοϊδομάτη (1853), Γέφυρα Μίσιου (1748), Γέφυρα Τσίπιανης (1875), Γέφυρα Μύλου (1748)

τα πιο χαρακτηριστικά αξιοθεάτα της περιοχής. Κάποια μπορούν να προσεγγιστούν οδικώς, ενώ για κάποια άλλα χρειάζεται να περπατήσετε για να τα δείτε από κοντά. Τα πιο γνωστά είναι: Κάντε πεζοπορία στο Φαράγγι του Βίκου, ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαράγγια της χώρας μας. Θα χρειαστείτε 6 έως 8 ώρες και κάποιον έμπειρο οδηγό να σας καθοδηγήσει, αλλά σίγουρα αξίζει, ειδικά εάν είστε λάτρεις της φύσης!

Επισκεφτείτε τα μοναστήρια και τις εκκλησίες της περιοχής, όπως η Μονή Αγίου Ιωάννη Ρογκοβού στο Τσεπέλοβο, η Μονή Παναγίας Σπηλαιώτισσας στην Αρίστη, η Μονή Προφήτη Ηλία στη Βίτσα και ο Ναός Αγίου Βλασσίου στο Μεγάλο Πάπιγκο. Πρόκειται για αρχιτεκτονικά διαμάντια με μεγάλη ιστορία, τα οποία θα σας εντυπωσιάσουν!

Τέλος, για όσους αγαπούν τη φύση και την πεζοπορία, μία φανταστική πρόταση είναι μία επίσκεψη στην αλπική Δρακόλιμνη της Τύμφης. Η διαδρομή είναι απλή, αλλά λόγω της υψομετρικής διαφοράς είναι αρκετά κουραστική. Το μονοπάτι ξεκινάει από το Μικρό Πάπιγκο (Ζαγοροχώρια). Tip: Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά κυρίως στις εποχές Άνοιξη/Καλοκαίρι, διότι τώρα τον χειμώνα οι καιρικές συνθήκες που θα συναντήσετε ίσως είναι αντίξοες.

Σε ποια χωριά να μείνετε στα Ζαγοροχώρια

Μονοδένδρι, Βίτσα, μεγάλο και μικρό Πάπιγκο, Αρίστη, Βοβούσα, Ελατοχώρι... Σε όποιο χωριό των Ζαγοροχωρίων και εάν επιλέξετε να κλείσετε δωμάτιο για τη διαμονή σας, το σίγουρο είναι ότι θα βρείτε ό,τι ψάχνετε, αφού η προσφορά σε καταλύμματα ποικίλλει και εξυπηρετεί όλα τα γούστα και τις τσέπες.

Γευτείτε την τοπική κουζίνα

Οι χειροποίητες πίτες, τα παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού, τα ντόπια κρεατικά, τα λουκάνικα και άλλα ψητά έχουν την τιμητική τους στα Ζαγοροχώρια και ό,τι δοκιμάσετε κατά 99% είναι από πρώτες ύλες της Ηπείρου.

Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε, επίσης, τραχανά βελουτέ, μανιταρόσουπα, χοιρινό ή μοσχαρίσιο κρέας με πατάτες, φρέσκα μυρωδικά και σάλτσα μελιού και φυσικά το τοπικό κρασί και το τσίπουρο της περιοχής.

Πώς θα πάτε

Από την Αθήνα μπορείτε να φτάσετε στα Ζαγοροχώρια οδικώς μέσω Πάτρας και Ρίου Αντιρρίου. Η απόσταση είναι 476 χλμ. και το ταξίδι διαρκεί περίπου 6 ώρες

μπορείτε να φτάσετε στα Ζαγοροχώρια οδικώς μέσω Πάτρας και Ρίου Αντιρρίου. Η απόσταση είναι 476 χλμ. και το ταξίδι διαρκεί περίπου 6 ώρες Από τη Θεσσαλονίκη μέσω Κόνιτσας (320 χλμ)

μέσω Κόνιτσας (320 χλμ) Από το Μέτσοβο , όπου έπειτα από 40 χιλιόμετρα θα συναντήσετε τα πρώτα χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου

, όπου έπειτα από 40 χιλιόμετρα θα συναντήσετε τα πρώτα χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου Και φυσικά μπορείτε να έρθετε από τα Ιωάννινα, όπου έπειτα από 20 μόλις χιλιόμετρα θα βρεθείτε στα πρώτα χωριά του Κεντρικού ή Ανατολικού Ζαγορίου.

Tip: Μέσα στο Ζαγόρι, οι αποστάσεις ανάμεσα στα διάφορα χωριά είναι σχετικά μικρές, επομένως μπορεί κανείς μέσα σε μία-δυο μέρες να

επισκεφτεί πολλές όμορφες τοποθεσίες.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο