Βίκυ Καγιά: Ποζάρει στο κρεβάτι με μαύρα εσώρουχα! - Άφωνοι οι followers

Το απόγευμα της Τετάρτης 30/7, η Βίκυ Καγιά άφησε άφωνους τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram. Το γνωστό μοντέλο ανήρτησε στον λογαριασμό της μία σειρά από φωτογραφίες της, με την ίδια να ποζάρει φορώντας αποκαλυπτικά μαύρα εσώρουχα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα likes και τα εγκωμιαστικά σχόλια έπεσαν... βροχή από τους διαδικτυακούς φίλους της παρουσιάστριας. Τόσο οι celebrities φίλοι της όσο και απλοί θαυμαστές της έσπευσαν να την αποθεώσουν για το υπέροχο κορμί της.

Δες την ανάρτηση:

Η Βίκυ Καγιά γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου 1978 στην Αθήνα και είναι μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της ελληνικής μόδας και τηλεόρασης. Ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο στα 14 και σύντομα απέκτησε διεθνή αναγνώριση, συνεργαζόμενη με κορυφαίους οίκους μόδας όπως Chanel και Dior. Στην τηλεόραση έγινε γνωστή ως παρουσιάστρια του «So You Think You Can Dance», του «Greece’s Next Top Model» και του «Shopping Star».

