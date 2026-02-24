MasterChef: «Δεν έχουμε φάει κάτι αξιόλογο που να είναι και εντός θέματος»

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του διαγωνισμού μαγειρικής, απόψε στις 21.00!

MasterChef Trailer 24/2/26
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Καλεσμένος στο MasterChef 10 ο Τζον Λεβί Ριανό, πρώην παίκτης του MasterChef 4.
  • Η Κόκκινη Ομάδα συμμετέχει σε απαιτητικό Τεστ Δημιουργικότητας.
  • Ο Τάσος ανακηρύσσεται νέος αρχηγός των Κόκκινων μετά την παραίτηση του Πάνου.
  • Ο Χρήστος εκφράζει άγχος και δυσαρέσκεια για το πιάτο του.
  • Οι κριτές δηλώνουν ότι δεν έχουν δοκιμάσει τίποτα αξιόλογο και τρεις παίκτες θα βρεθούν στον τάκο.

Kαλεσμένος του αποψινού επεισοδίου του MasterChef 10, o παίκτης του MasterChef 4, Τζον Λεβί Ριανό! O Τζον ήταν ένας από τους καλύτερους μάγειρες στη δική του σεζόν και είχε αποχωρήσει μία ανάσα πριν τον μεγάλο τελικό.

masterchef trailer 10

Απόψε, η Κόκκινη Ομάδα παίζει μόνη της σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό Τεστ Δημιουργικότητας. Ο Τζον Λεβί Ριανό ρίχνει το ζάρι και διαλέγει τους συνδυασμούς για τα πιάτα των παικτών. «Καλή επιτυχία παιδιά!» λέει ο Τζον με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο, φέρνοντας στο νου του τις μνήμες για το άγχος που είχε στις δοκιμασίες.

Θυμίζουμε ότι ο Τάσος έγινε ο νέος αρχηγός των Κόκκινων με ψηφοφορία της μπριγάδας, μετά την παραίτηση του Πάνου από την αρχηγεία.

Χρήστος: «Δε βγάζω πιάτο»

«Δε βγάζω πιάτο» ακούγεται να λέει φανερά αγχωμένος και δυσαρεστημένος με το αποτέλεσμά του ο Χρήστος. Τι θα συμβεί;

masterchef

Kριτές: «Δεν έχουμε φάει κάτι αξιόλογο που να είναι και εντός θέματος»

Μόλις έρθει η στιγμή της «κρίσης», οι κριτές ανακοινώνουν πως δεν έχουν δοκιμάσει μέχρι στιγμής τίποτα αξιόλογο που να είναι και εντός θέματος. Τρεις παίκτες θα βρεθούν στον τάκο φορώντας μαύρες ποδιές. Ποιοι θα είναι αυτοί; Η φανερή ψηφοφορία θα δείξει!

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του διαγωνισμού, απόψε στις 21.00 στο Star!

