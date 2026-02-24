MasterChef: «Δεν έχουμε φάει κάτι αξιόλογο που να είναι και εντός θέματος»

Kαλεσμένος του αποψινού επεισοδίου του MasterChef 10, o παίκτης του MasterChef 4, Τζον Λεβί Ριανό! O Τζον ήταν ένας από τους καλύτερους μάγειρες στη δική του σεζόν και είχε αποχωρήσει μία ανάσα πριν τον μεγάλο τελικό.

Απόψε, η Κόκκινη Ομάδα παίζει μόνη της σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό Τεστ Δημιουργικότητας. Ο Τζον Λεβί Ριανό ρίχνει το ζάρι και διαλέγει τους συνδυασμούς για τα πιάτα των παικτών. «Καλή επιτυχία παιδιά!» λέει ο Τζον με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο, φέρνοντας στο νου του τις μνήμες για το άγχος που είχε στις δοκιμασίες.

Θυμίζουμε ότι ο Τάσος έγινε ο νέος αρχηγός των Κόκκινων με ψηφοφορία της μπριγάδας, μετά την παραίτηση του Πάνου από την αρχηγεία.

Χρήστος: «Δε βγάζω πιάτο»

«Δε βγάζω πιάτο» ακούγεται να λέει φανερά αγχωμένος και δυσαρεστημένος με το αποτέλεσμά του ο Χρήστος. Τι θα συμβεί;

Kριτές: «Δεν έχουμε φάει κάτι αξιόλογο που να είναι και εντός θέματος»

Μόλις έρθει η στιγμή της «κρίσης», οι κριτές ανακοινώνουν πως δεν έχουν δοκιμάσει μέχρι στιγμής τίποτα αξιόλογο που να είναι και εντός θέματος. Τρεις παίκτες θα βρεθούν στον τάκο φορώντας μαύρες ποδιές. Ποιοι θα είναι αυτοί; Η φανερή ψηφοφορία θα δείξει!

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του διαγωνισμού, απόψε στις 21.00 στο Star!