Αντωνοπούλου – Κώτσης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν

Το παιχνιδιάρικο βίντεο για το φύλο του μωρού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η δημοσιογράφος Μπάγια Αντωνοπούλου και ο επιχειρηματίας Νίκος Κώτσης παντρεύτηκαν στις 22 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ.
  • Η τελετή ήταν ρομαντική με λευκό στολισμό και συγκινητικούς καλεσμένους.
  • Το ζευγάρι ανακοίνωσε το φύλο του μωρού τους με μπλε καπνούς, επιβεβαιώνοντας ότι περιμένουν αγόρι.
  • Η Μπάγια ανέφερε με χιούμορ ότι η πρόταση γάμου ήρθε μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης.
  • Η ένωση αυτή σηματοδοτεί μια νέα αρχή γεμάτη αγάπη και προσμονή για την οικογένειά τους.

Χθες, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, η δημοσιογράφος Μπάγια Αντωνοπούλου και ο επιχειρηματίας Νίκος Κώτσης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, βάζοντας επίσημα την σφραγίδα στην κοινή τους ζωή.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ και Προφήτη Ηλία, ένα σημείο γεμάτο γαλήνη και φυσική ομορφιά, που δημιούργησε το ιδανικό σκηνικό για μια τόσο ρομαντική και ξεχωριστή στιγμή.

Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παραμυθένιος γάμος πριν γίνουν γονείς!

Ο στολισμός του ναού, με λευκά λουλούδια και διακριτικές λεπτομέρειες, ανέδειξε την απλότητα αλλά και την κομψότητα της τελετής, ενώ οι καλεσμένοι παρακολούθησαν συγκινημένοι κάθε στιγμή, από την είσοδο της νύφης μέχρι την ανταλλαγή των όρκων αγάπης. 

Η νύφη έφτασε στην εκκλησία τηρώντας το έθιμο της μικρής καθυστέρησης, προκαλώντας ένα γλυκό σασπένς. Όταν εμφανίστηκε, όλα τα βλέμματα στράφηκαν πάνω της. Φορούσε ένα εντυπωσιακό λευκό νυφικό με λιτή γραμμή που αναδείκνυε τη φυσική της κομψότητα, ενώ το μακρύ πέπλο της έπεφτε απαλά στους ώμους της.

Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν ο Γιάννης Φιλιππαίου και η Ευγενία Φιλιππαίου, που στάθηκαν στο πλευρό τους σε κάθε βήμα της τελετής, προσφέροντας στήριξη αλλά και χαρά σε αυτή τη μοναδική ημέρα.

Η χαρά της ημέρας διπλασιάστηκε όταν το ζευγάρι ανακάλυψε και το φύλο του μωρού που περιμένει. Με ένα παιχνίδι-έκπληξη που απαθανατίστηκε σε βίντεο στο Instagram, οι μπλε καπνοί επιβεβαίωσαν ότι η Μπάγια και ο Νίκος θα γίνουν γονείς ενός αγοριού. Η στιγμή αυτή γέμισε συναισθήματα και συγκίνηση όχι μόνο τους ίδιους αλλά και τους αγαπημένους τους φίλους και την οικογένεια, που μοιράστηκαν τη χαρά μέσα από τα social media.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου, μιλώντας πρόσφατα για την πορεία της σχέσης τους, είχε δηλώσει με χιούμορ: «Τέσσερα χρόνια που ήμασταν μαζί, ο σύντροφός μου δεν μου είχε κάνει πρόταση γάμου. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στη σχέση μας, το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι έχω μάθει να μαγειρεύω». 

Η δήλωση αυτή δείχνει την απλότητα και την αληθινή ουσία της σχέσης τους, που βασίζεται στην καθημερινή συντροφικότητα και την κοινή πορεία ζωής, πέρα από τα επίσημα γεγονότα.

Με την ένωση αυτή, η Μπάγια και ο Νίκος ξεκινούν ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους, γεμάτο αγάπη, ευτυχία και προσμονή για το νέο μέλος της οικογένειάς τους. 

Το φωτογραφικό άλμπουμ των νεόνυμφων

 

Η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης θα γίνουν γονείς ενός αγοριού.

