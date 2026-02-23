Πλασματικά έτη: Πότε συμφέρει η εξαγορά

Κόστος, οφέλη και παραδείγματα για υψηλότερη σύνταξη

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η αναγνώριση πλασματικών ετών βοηθά ασφαλισμένους να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη ή να αυξήσουν το ποσό σύνταξης.
  • Πλασματικά έτη είναι χρόνος ασφάλισης που δεν έχει διανυθεί μέσω πραγματικής εργασίας, αλλά μπορεί να προσμετρηθεί.
  • Συνηθισμένες κατηγορίες πλασματικών ετών περιλαμβάνουν στρατιωτική θητεία, σπουδές, ανατροφή τέκνων, ανεργία, ασθένεια και γονική άδεια.
  • Τα πλασματικά έτη είναι κρίσιμα για ασφαλισμένους που χρειάζονται λίγα επιπλέον χρόνια για σύνταξη ή καλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης.

Η αναγνώριση πλασματικών ετών αποτελεί βασικό εργαλείο για χιλιάδες ασφαλισμένους που επιδιώκουν είτε να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη είτε να ενισχύσουν το τελικό ποσό που θα λαμβάνουν κάθε μήνα. Πρόκειται για χρόνο ασφάλισης που δεν έχει διανυθεί μέσω πραγματικής εργασίας, αλλά μπορεί – υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις – να προσμετρηθεί, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα έτη.

Σε ένα περιβάλλον όπου τα όρια ηλικίας παραμένουν υψηλά και ο εργασιακός βίος επιμηκύνεται, τα πλασματικά έτη λειτουργούν ως «γέφυρα» για όσους βρίσκονται κοντά στη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης.

Ποια πλασματικά έτη αναγνωρίζονται

Μεταξύ των πιο συνηθισμένων κατηγοριών περιλαμβάνονται:

Η στρατιωτική θητεία, τα έτη σπουδών, η ανατροφή τέκνων, περίοδοι ανεργίας ή ασθένειας, καθώς και η γονική άδεια.

Η αξιοποίησή τους αποδεικνύεται καθοριστική κυρίως για ασφαλισμένους που χρειάζονται λίγα επιπλέον χρόνια ώστε να «κλειδώσουν» σύνταξη ή να πετύχουν καλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης.

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Newpost.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
