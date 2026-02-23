Πλασματικά έτη: Πότε συμφέρει η εξαγορά

Η αναγνώριση πλασματικών ετών αποτελεί βασικό εργαλείο για χιλιάδες ασφαλισμένους που επιδιώκουν είτε να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη είτε να ενισχύσουν το τελικό ποσό που θα λαμβάνουν κάθε μήνα. Πρόκειται για χρόνο ασφάλισης που δεν έχει διανυθεί μέσω πραγματικής εργασίας, αλλά μπορεί – υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις – να προσμετρηθεί, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα έτη.

Σε ένα περιβάλλον όπου τα όρια ηλικίας παραμένουν υψηλά και ο εργασιακός βίος επιμηκύνεται, τα πλασματικά έτη λειτουργούν ως «γέφυρα» για όσους βρίσκονται κοντά στη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης.

Ποια πλασματικά έτη αναγνωρίζονται

Μεταξύ των πιο συνηθισμένων κατηγοριών περιλαμβάνονται:

Η στρατιωτική θητεία, τα έτη σπουδών, η ανατροφή τέκνων, περίοδοι ανεργίας ή ασθένειας, καθώς και η γονική άδεια.

Η αξιοποίησή τους αποδεικνύεται καθοριστική κυρίως για ασφαλισμένους που χρειάζονται λίγα επιπλέον χρόνια ώστε να «κλειδώσουν» σύνταξη ή να πετύχουν καλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης.

