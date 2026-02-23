BAFTA 2026: Οι λαμπερές εμφανίσεις και οι νικητές των βρετανικών βραβείων

Σε μια λαμπρή τελετή πραγματοποιήθηκε η 79η τελετή απονομής των βραβείων BAFTA, που συχνά θεωρούνται προάγγελος των Όσκαρ.
Τα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου απονεμήθηκαν στο πολιτιστικό κέντρο Σάουθμπανκ του Λονδίνου, με την παρουσία λαμπερών καλεσμένων.
Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ, έδωσαν το «παρών» στην τελετή, έπειτα από μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για τη βασιλική οικογένεια, μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου.
Λάμψη στη βραδιά έδωσαν οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των ηθοποιών που περπάτησαν και πόζαραν στο κόκκινο χαλί. Ανάμεσά τους η Monica Bellucci, η Emma Stone, o Leonardo Di Caprio, η Κate Hudson, η Jessie Buckley, ο Ethan Hawke, η Glenn Close, η Maggie Gyllenhaal, ο Paul Mescal και η Gracie Abrams, o Jesse Plemons και η Kirsten Dunst
BAFTA 2026: Οι νικητές των βραβείων
«Σάρωσε» τα βραβεία η ταινία του Paul Thomas Anderson «One Battle After Another», αποσπώντας Βραβεία για την καλύτερη σκηνοθεσία, του β' ανδρικού ρόλου (Sean Pen), της καλύτερης ταινίας και του καλύτερου διασκευασμένου σενάριου.
Η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου ήταν υποψήφια για τον Α΄ γυναικείο ρόλο (Emma Stone), τον Α' ανδρικό (Jesse Plemons) και σκηνοθεσίας (Γιώργος Λάνθιμος), όμως δεν απέσπασε κάποιο βραβείο. Αξιοσημείωτη ήταν και η νίκη του Robert Aramayo για τον Α' ανδρικό ρόλο, ανάμεσα σε ονόματα όπως του Leonardo DiCaprio, του Ethan Hawke και του Michael B. Jordan.
- Βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας
One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
- Βραβείο Α΄ ανδρικού ρόλου
Robert Aramayo – I Swear
- Βραβείο Α΄ γυναικείου ρόλου
Jessie Buckley – Hamnet
- Βραβείο Β΄ ανδρικού ρόλου
Sean Penn – One Battle After Another
- Βραβείο β΄ γυναικείου ρόλου
Wunmi Mosaku – Sinners
- Βραβείο Καλύτερης ταινίας
One Battle After Another
- Καλύτερη βρετανική ταινία
Hamnet
- Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο
Sinners – Ryan Coogler
- Καλύτερο διασκευασμένο σενάριο
One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
- Καλύτερα ειδικά οπτικά εφέ
Avatar: Fire and Ash
- Καλύτερη ταινία σε γλώσσα εκτός αγγλικών
Sentimental Value
- Καλύτερη παιδική και οικογενειακή ταινία
Boong
- Καλύτερη σκηνογραφία
Frankenstein
- Καλύτερο μακιγιάζ και κομμώσεις
Frankenstein
- Βραβείο EE Rising Star (ψήφος κοινού)
