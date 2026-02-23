BAFTA 2026: Οι λαμπερές εμφανίσεις και οι νικητές των βρετανικών βραβείων

«Σάρωσε» η ταινία του Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
BAFTA 2026: Highlights της λαμπερής απονομής βραβείων/ EE BAFTA Film Awards 2026, BAFTA/BBC One via AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 79η τελετή απονομής των βραβείων BAFTA πραγματοποιήθηκε στο Σάουθμπανκ του Λονδίνου με λαμπερές παρουσίες.
  • Η ταινία "One Battle After Another" του Paul Thomas Anderson κέρδισε 4 βραβεία, συμπεριλαμβανομένων καλύτερης ταινίας και καλύτερης σκηνοθεσίας.
  • Ο Robert Aramayo κέρδισε το βραβείο Α' ανδρικού ρόλου για την ταινία "I Swear".
  • Η Jessie Buckley κέρδισε το βραβείο Α' γυναικείου ρόλου για την ταινία "Hamnet".
  • Η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου ήταν υποψήφια αλλά δεν απέσπασε βραβείο.

Σε μια λαμπρή τελετή πραγματοποιήθηκε η 79η τελετή απονομής των βραβείων BAFTA, που συχνά θεωρούνται προάγγελος των Όσκαρ.

Τα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου απονεμήθηκαν στο πολιτιστικό κέντρο Σάουθμπανκ του Λονδίνου, με την παρουσία λαμπερών καλεσμένων. 

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ, έδωσαν το «παρών» στην τελετή, έπειτα από μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για τη βασιλική οικογένεια, μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου.

BAFTA 2026: Η λαμπερή εμφάνιση του πριγκιπικού ζεύγους/  (Jaimi Joy/Pool Photo via AP)

BAFTA 2026: Η λαμπερή εμφάνιση του πριγκιπικού ζεύγους/  (Jaimi Joy/Pool Photo via AP)

Λάμψη στη βραδιά έδωσαν οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των ηθοποιών που περπάτησαν και πόζαραν στο κόκκινο χαλί. Ανάμεσά τους η Monica Bellucci, η Emma Stone, o Leonardo Di Caprio, η Κate Hudson, η Jessie Buckley, ο Ethan Hawke, η Glenn Close, η Maggie Gyllenhaal, ο Paul Mescal και η Gracie Abrams, o Jesse Plemons και η Kirsten Dunst

BAFTA 2026: H Monica Bellucci/ AP Photo/Alberto Pezzali

BAFTA 2026: H Monica Bellucci/ AP Photo/Alberto Pezzali

BAFTA 2026: O Leonardo DiCaprio/ AP Photo/Alberto Pezzali

BAFTA 2026: O Leonardo DiCaprio/ AP Photo/Alberto Pezzali

BAFTA 2026: H Emma Stone ποζάρει στο κόκκινο χαλί/ (A(AP Photo/Alberto Pezzali)

BAFTA 2026: H Emma Stone ποζάρει στο κόκκινο χαλί/ (A(AP Photo/Alberto Pezzali)

BAFTA 2026: H Kate Hudson ποζάρει στο κόκκινο χαλί/ (AP Photo/Alberto Pezzali)

BAFTA 2026: H Kate Hudson ποζάρει στο κόκκινο χαλί/ (AP Photo/Alberto Pezzali

BAFTA 2026: O Jesse Plemons και η Kirsten Dunst/ AP Photo/Alberto Pezzali

BAFTA 2026: O Jesse Plemons και η Kirsten Dunst/ AP Photo/Alberto Pezzali

BAFTA 2026: Η Maggie Gyllenhaal / AP Photo/Alberto Pezzali

BAFTA 2026: Η Maggie Gyllenhaal / AP Photo/Alberto Pezzali

BAFTA 2026: Η Glenn Close / AP Photo/Alberto Pezzali

BAFTA 2026: Η Glenn Close / AP Photo/Alberto Pezzali

BAFTA 2026: Η Jessie Buckley ποζάρει στο κόκκινο χαλί/ AP Photo/Alastair Grant

BAFTA 2026: Η Jessie Buckley ποζάρει στο κόκκινο χαλί/ AP Photo/Alastair Grant

BAFTA 2026: Ο Paul Mescal και η Gracie Abrams / AP Photo/Alastair Grant

BAFTA 2026: Ο Paul Mescal και η Gracie Abrams / AP Photo/Alastair Grant

BAFTA 2026:Η Jenna Coleman  (AP Photo/Alastair Grant)

BAFTA 2026:Η Jenna Coleman  (AP Photo/Alastair Grant)

BAFTA 2026:H Posy Sterling / AP Photo/Alastair Grant

BAFTA 2026:H Posy Sterling / AP Photo/Alastair Grant

BAFTA 2026: H Chloe Zhao/ AP Photo/Alastair Grant

BAFTA 2026: H Chloe Zhao/ AP Photo/Alastair Grant

BAFTA 2026: Η Jaime Winstone/ AP Photo/Alastair Grant

BAFTA 2026: Η Jaime Winstone/ AP Photo/Alastair Grant

BAFTA 2026: Η Leomie Anderson/ AP Photo/Alastair Grant

BAFTA 2026: Η Leomie Anderson/ AP Photo/Alastair Grant

BAFTA 2026: Η Jessie Ware/ AP Photo/Alberto Pezzali

BAFTA 2026: Η Jessie Ware/ AP Photo/Alberto Pezzali

BAFTA 2026: Η Erin Doherty / AP Photo/Alastair Grant

BAFTA 2026: Η Erin Doherty / AP Photo/Alastair Grant

BAFTA 2026: Η Pegah Pourmand/ AP Photo/Alastair Grant

BAFTA 2026: Η Pegah Pourmand/ AP Photo/Alastair Grant

BAFTA 2026: Οι  νικητές των βραβείων

«Σάρωσε» τα βραβεία η ταινία του Paul Thomas Anderson «One Battle After Another», αποσπώντας Βραβεία για την καλύτερη σκηνοθεσία, του β' ανδρικού ρόλου (Sean Pen), της καλύτερης ταινίας και του καλύτερου διασκευασμένου σενάριου.

Η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου ήταν υποψήφια για τον Α΄ γυναικείο ρόλο (Emma Stone), τον Α' ανδρικό (Jesse Plemons) και σκηνοθεσίας (Γιώργος Λάνθιμος), όμως δεν απέσπασε κάποιο βραβείο. Αξιοσημείωτη ήταν και η νίκη του Robert Aramayo για τον Α' ανδρικό ρόλο, ανάμεσα σε ονόματα όπως του Leonardo DiCaprio, του Ethan Hawke και του Michael B. Jordan.

  • Βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας

One Battle After Another – Paul Thomas Anderson

  • Βραβείο Α΄ ανδρικού ρόλου

Robert Aramayo – I Swear

  • Βραβείο  Α΄ γυναικείου ρόλου

Jessie Buckley – Hamnet

  • Βραβείο Β΄ ανδρικού ρόλου

Sean Penn – One Battle After Another

  • Βραβείο β΄ γυναικείου ρόλου

Wunmi Mosaku – Sinners

  • Βραβείο Καλύτερης ταινίας

One Battle After Another

  • Καλύτερη βρετανική ταινία

Hamnet

  • Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο

Sinners – Ryan Coogler

  • Καλύτερο διασκευασμένο σενάριο

One Battle After Another – Paul Thomas Anderson

  • Καλύτερα ειδικά οπτικά εφέ

Avatar: Fire and Ash

  • Καλύτερη ταινία σε γλώσσα εκτός αγγλικών

Sentimental Value

  • Καλύτερη παιδική και οικογενειακή ταινία

Boong

  • Καλύτερη σκηνογραφία

Frankenstein

  • Καλύτερο μακιγιάζ και κομμώσεις

Frankenstein

  • Βραβείο EE Rising Star (ψήφος κοινού)

Robert Aramayo

