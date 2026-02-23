BAFTA 2026: Οι λαμπερές εμφανίσεις και οι νικητές των βρετανικών βραβείων

Σε μια λαμπρή τελετή πραγματοποιήθηκε η 79η τελετή απονομής των βραβείων BAFTA, που συχνά θεωρούνται προάγγελος των Όσκαρ.

Τα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου απονεμήθηκαν στο πολιτιστικό κέντρο Σάουθμπανκ του Λονδίνου, με την παρουσία λαμπερών καλεσμένων.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ, έδωσαν το «παρών» στην τελετή, έπειτα από μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για τη βασιλική οικογένεια, μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου.

BAFTA 2026: Η λαμπερή εμφάνιση του πριγκιπικού ζεύγους/ (Jaimi Joy/Pool Photo via AP)

Λάμψη στη βραδιά έδωσαν οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των ηθοποιών που περπάτησαν και πόζαραν στο κόκκινο χαλί. Ανάμεσά τους η Monica Bellucci, η Emma Stone, o Leonardo Di Caprio, η Κate Hudson, η Jessie Buckley, ο Ethan Hawke, η Glenn Close, η Maggie Gyllenhaal, ο Paul Mescal και η Gracie Abrams, o Jesse Plemons και η Kirsten Dunst

BAFTA 2026: H Monica Bellucci/ AP Photo/Alberto Pezzali

BAFTA 2026: O Leonardo DiCaprio/ AP Photo/Alberto Pezzali

BAFTA 2026: H Emma Stone ποζάρει στο κόκκινο χαλί/ (A(AP Photo/Alberto Pezzali)

BAFTA 2026: H Kate Hudson ποζάρει στο κόκκινο χαλί/ (AP Photo/Alberto Pezzali

BAFTA 2026: O Jesse Plemons και η Kirsten Dunst/ AP Photo/Alberto Pezzali

BAFTA 2026: Η Maggie Gyllenhaal / AP Photo/Alberto Pezzali

BAFTA 2026: Η Glenn Close / AP Photo/Alberto Pezzali

BAFTA 2026: Η Jessie Buckley ποζάρει στο κόκκινο χαλί/ AP Photo/Alastair Grant

BAFTA 2026: Ο Paul Mescal και η Gracie Abrams / AP Photo/Alastair Grant

BAFTA 2026:Η Jenna Coleman (AP Photo/Alastair Grant)

BAFTA 2026:H Posy Sterling / AP Photo/Alastair Grant

BAFTA 2026: H Chloe Zhao/ AP Photo/Alastair Grant

BAFTA 2026: Η Jaime Winstone/ AP Photo/Alastair Grant

BAFTA 2026: Η Leomie Anderson/ AP Photo/Alastair Grant

BAFTA 2026: Η Jessie Ware/ AP Photo/Alberto Pezzali

BAFTA 2026: Η Erin Doherty / AP Photo/Alastair Grant

BAFTA 2026: Η Pegah Pourmand/ AP Photo/Alastair Grant

BAFTA 2026: Οι νικητές των βραβείων

«Σάρωσε» τα βραβεία η ταινία του Paul Thomas Anderson «One Battle After Another», αποσπώντας Βραβεία για την καλύτερη σκηνοθεσία, του β' ανδρικού ρόλου (Sean Pen), της καλύτερης ταινίας και του καλύτερου διασκευασμένου σενάριου.

Η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου ήταν υποψήφια για τον Α΄ γυναικείο ρόλο (Emma Stone), τον Α' ανδρικό (Jesse Plemons) και σκηνοθεσίας (Γιώργος Λάνθιμος), όμως δεν απέσπασε κάποιο βραβείο. Αξιοσημείωτη ήταν και η νίκη του Robert Aramayo για τον Α' ανδρικό ρόλο, ανάμεσα σε ονόματα όπως του Leonardo DiCaprio, του Ethan Hawke και του Michael B. Jordan.

Βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας

One Battle After Another – Paul Thomas Anderson

Βραβείο Α΄ ανδρικού ρόλου

Robert Aramayo – I Swear

Βραβείο Α΄ γυναικείου ρόλου

Jessie Buckley – Hamnet

Βραβείο Β΄ ανδρικού ρόλου

Sean Penn – One Battle After Another

Βραβείο β΄ γυναικείου ρόλου

Wunmi Mosaku – Sinners

Βραβείο Καλύτερης ταινίας

One Battle After Another

Καλύτερη βρετανική ταινία

Hamnet

Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο

Sinners – Ryan Coogler

Καλύτερο διασκευασμένο σενάριο

One Battle After Another – Paul Thomas Anderson

Καλύτερα ειδικά οπτικά εφέ

Avatar: Fire and Ash

Καλύτερη ταινία σε γλώσσα εκτός αγγλικών

Sentimental Value

Καλύτερη παιδική και οικογενειακή ταινία

Boong

Καλύτερη σκηνογραφία

Frankenstein

Καλύτερο μακιγιάζ και κομμώσεις

Frankenstein

Βραβείο EE Rising Star (ψήφος κοινού)

Robert Aramayo