Audi Q5: Σκληρές διαδρομές στις Άλπεις

Έξι Audi Q5 έτρεχαν σε μηδέν βαθμούς Κελσίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.02.26 , 12:34 BAFTA 2026: Οι λαμπερές εμφανίσεις και οι νικητές των βρετανικών βραβείων
23.02.26 , 11:19 Masterchef: Tο αποψινό επεισόδιο αφιερωμένο στις κουζίνες όλου του κόσμου
23.02.26 , 10:51 Πατρινό Καρναβάλι: Εντυπωσιακή τελετή λήξης & καύση του βασιλιά Καρνάβαλου
23.02.26 , 10:10 Καθαρά Δευτέρα: Ποια καταστήματα είναι ανοιχτά και πώς θα λειτουργήσουν
23.02.26 , 09:56 Έδεσσα: Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι – 23χρονος μαχαίρωσε 21χρονο
23.02.26 , 09:20 Στα λευκά η Νέα Υόρκη: Στα 50 εκατοστά το χιόνι- Απαγόρευση κυκλοφορίας
23.02.26 , 09:07 Audi Q5: Σκληρές διαδρομές στις Άλπεις
23.02.26 , 09:03 Καθαρά Δευτέρα: Γιατί τρώμε λαγάνα και πετάμε χαρταετό;
23.02.26 , 08:51 Με ηλιοφάνεια τα Κούλουμα - Oι εκδηλώσεις στους δήμους της Αθήνας
23.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 23 Φεβρουαρίου
23.02.26 , 00:17 Καρναβάλι Πάτρας: Περιστατικά μέθης και λιποθυμίες
22.02.26 , 23:26 United Group: Νέο πλαίσιο για τα ειδησεογραφικά της μέσα
22.02.26 , 22:55 Ισορροπώντας κέρδος και προστασία παικτών στη βιομηχανία στοιχηματισμού
22.02.26 , 22:29 Μεξικό: Ο στρατός σκότωσε πανίσχυρο «βαρόνο» ναρκωτικών - Χάος και ταραχές
22.02.26 , 22:15 Κλήρωση Τζόκερ 22/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.100.000 ευρώ
Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παραμυθένιος γάμος πριν γίνουν γονείς!
Ναταλία Γερμανού: «Για τη Μενεγάκη θα μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη»
Ποιος Έλληνας ηθοποιός είναι το παιδάκι της φωτογραφίας;
Δέσποινα Βανδή: Δε φαντάζεστε τι έκανε στα μαλλιά του ο γιος της, Γιώργος
Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ρομαντικό ταξίδι για δυο!
Καραβάτου: Το είπα στην κόρη μου και μου απάντησε ότι δεν πιστεύει κανέναν
Στους ρυθμούς του Καρναβαλιού η Χριστίνα Κοντοβά με την Έιντα
Άση Μπήλιου: Τύχη από εκεί που δεν το περιμένουμε – Ποια ζώδια ευνοούνται
Στα αμπέλια της Τοσκάνης η Μάρα Ζαχαρέα και ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος
Ιωάννα Τούνη: Η τέλεια αποκριάτικη στολή που επέλεξε ο 3χρονος γιος της
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 21.02.26, 09:07
Audi Q5: Σκληρές διαδρομές στις Άλπεις
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το θερμόμετρο δείχνει μηδέν βαθμούς Κελσίου, στο αεροδρόμιο του Μονάχου. Έξι Audi Q5 – δύο SUV και τέσσερα Sportback – παρατάσσονται έτοιμα για αναχώρηση, σε μια σύνθεση που καλύπτει σχεδόν ολόκληρη τη γκάμα κινητήρων: τέσσερα βενζινοκίνητα, τα κορυφαία SQ5 – δύο Sportback και δύο SUV – καθώς και δύο επιπλέον Sportback, ένα βενζίνης και ένα diesel.

Στα δύο SQ5 SUV έχουν τοποθετηθεί μπαγκαζιέρες οροφής Audi, ενώ οι σάκοι του σκι χωρούν εύκολα στον χώρο αποσκευών, μόλις αναδιπλωθούν τα πίσω καθίσματα. Η τακτοποίηση αποσκευών και αθλητικού εξοπλισμού ολοκληρώνεται γρήγορα. Μπροστά ανοίγεται μια απαιτητική διαδρομή μέσα σε χιονισμένα, χειμερινά τοπία, όπου τόσο το Sportback όσο και το SUV μπορούν να δείξουν τις δυνατότητές τους. 

Audi Q5: Σκληρές διαδρομές στις Άλπεις

Ο Audi assistant, με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης, προσφέρει αξιόπιστη καθοδήγηση και, παράλληλα, εμπλουτίζει την εμπειρία με πληροφορίες για τα σημεία ενδιαφέροντος και το φυσικό περιβάλλον της διαδρομής. Ξεχωρίζουν λειτουργικές λεπτομέρειες, όπως το συρόμενο πίσω κάθισμα, ο διαμορφώσιμος χώρος αποσκευών (έως 1.473 λίτρα), η θήκη επαγωγικής φόρτισης και οι θύρες USB-C για smartphones και tablets

Προορισμός: Zell am See, Αυστρία.

Με λαμπερό χειμερινό ήλιο, το κομβόι ξεκινά ένα ταξίδι 287 χιλιομέτρων που συνδυάζει αυτοκινητόδρομο, επαρχιακές διαδρομές και στροφές ορεινών περασμάτων. Από το Μόναχο (Γερμανία), η πορεία ακολουθεί τον B307 προς το Schliersee, περνά στην Αυστρία, διασχίζει την κοιλάδα του Inn (Inn Valley) και συνεχίζει κατά μήκος της Gerlos Alpine Road. Στη διαδρομή περιλαμβάνονται φωτογραφικές στάσεις με φόντο το αλπικό πανόραμα στο Schliersee και στο Spitzingsee, καθώς και θέα προς τους μακρινούς καταρράκτες Krimml (Krimml Waterfalls).

Audi Q5: Σκληρές διαδρομές στις Άλπεις

Οι Άλπεις δείχνουν τον χειμερινό τους χαρακτήρα. Χιονισμένα περάσματα εναλλάσσονται με τμήματα όπου το χιόνι λιώνει, συνθήκες που τα μοντέλα Q5 αντιμετωπίζουν αβίαστα. Για ένα χειμερινό road trip, τα γνήσια αξεσουάρ της Audi προσφέρουν λύσεις για πολλές χρήσεις, υψηλής ποιότητας, πρακτικές και εύχρηστες. Ξύστρες πάγου, πατάκια παντός καιρού και διαχωριστικά του χώρου αποσκευών αποτελούν μόνο ένα μέρος από το ευρύ χαρτοφυλάκιο. 

Η διαδρομή δοκιμάζει τις δυνατότητες σε διαφορετικά σενάρια οδήγησης. Από τμήματα αυτοκινητοδρόμου έως επαρχιακούς δρόμους με συνεχείς στροφές, και τις «κλειστές» φουρκέτες της Gerlos Alpine Road. Εδώ, η νέα γενιά κινητήρων ξεχωρίζει πραγματικά. Η αποδοτική και ισχυρή τεχνολογία MHEV plus είναι διαθέσιμη σε κάθε έκδοση κινητήρα, συμπεριλαμβανομένου και του κορυφαίου SQ5. Το υβριδικό σύστημα επιτρέπει όχι μόνο μειωμένη κατανάλωση και φάσεις ηλεκτρικής κίνησης, αλλά και άμεση απόκριση όταν απαιτείται, όπως στις επιταχύνσεις βγαίνοντας από τις φουρκέτες.

Audi Q5: Σκληρές διαδρομές στις Άλπεις

Ιδιαίτερα στις χιονισμένες διαδρομές, η αερανάρτηση με προσαρμοζόμενο έλεγχο απόσβεσης (adaptive damper control) και η τετρακίνηση quattro αποδεικνύονται πολύτιμες. Η συνεργασία των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού με την ισχύ του κινητήρα προσφέρει ταυτόχρονα ασφάλεια και οδηγική απόλαυση, ενώ η φιλοσοφία ενδείξεων και χειρισμού ενισχύει την αίσθηση άνεσης και ελέγχου καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. 

Με την άφιξη στο ξενοδοχείο στο Zell am See και ενώ το φως του ήλιου δύει η προσοχή στρέφεται στα ψηφιακά πίσω φώτα OLED δεύτερης γενιάς. Μία βασική λειτουργία που καθίσταται δυνατή με αυτή την τεχνολογία είναι το communication light, που συμβάλλει ουσιαστικά στην οδική ασφάλεια. Ταυτόχρονα, οι ψηφιακές φωτεινές υπογραφές προσδίδουν στην οικογένεια Q5 έναν σπορ και μοναδικό χαρακτήρα τη νύχτα. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
AUDI
 |
AUDI Q5
 |
ΑΛΠΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top