Καθαρά Δευτέρα: Ποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά και πώς θα λειτουργήσουν

Αργία για τα σχολεία, το Δημόσιο και το λιανεμπόριο

Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Καθαρά Δευτέρα: Ποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά και πώς θα λειτουργήσουν
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Καθαρά Δευτέρα είναι στις 23 Φεβρουαρίου και δεν είναι υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα.
  • Κλειστά θα είναι τα σούπερ μάρκετ, ενώ ανοιχτά θα είναι ιχθυοπωλεία, φούρνοι, εστιατόρια, περίπτερα και λαϊκές αγορές.
  • Οι εργαζόμενοι που θα εργαστούν την ημέρα αυτή αμείβονται κανονικά, εκτός αν υπάρχει προσαύξηση μέσω ΣΣΕ.
  • Εξαιρέσεις για προσαυξήσεις ισχύουν αν η Καθαρά Δευτέρα έχει χαρακτηριστεί αργία από ΣΣΕ ή άλλες διατάξεις.
  • Η Βαρβάκειος αγορά και η Αγορά του Ρέντη θα λειτουργούν μέχρι τις 14:00 την Καθαρά Δευτέρα.

Η Καθαρά Δευτέρα πλησιάζει (στις 23 Φεβρουαρίου φέτος) και παρότι δε συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες για τον ιδιωτικό τομέα, είθισται τα εμπορικά καταστήματα να είναι κλειστά, όπως και πολλές επιχειρήσεις. 

Καιρός: Με βροχές η έξοδος του τριημέρου -Η πρόγνωση για την Καθαρά Δευτέρα

Για τα σχολεία, το Δημόσιο και τις δημοτικές υπηρεσίες είναι αργία, οπότε και δε λειτουργούν. 

Τα πιο γνωστά έθιμα της Καθαράς Δευτέρας στην Ελλάδα

Υπάρχουν όμως, κάποιες εξαιρέσεις καταστημάτων που λειτουργούν στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των καταναλωτών για το σαρακοστιανό τραπέζι. 

Καθαρά Δευτέρα: Ποια καταστήματα είναι ανοιχτά

Την Καθαρά Δευτέρα, ανοιχτά είναι τα εξής καταστήματα:

  • Ιχθυοπωλεία
  • Φούρνοι (για την παραδοσιακή λαγάνα)
  • Εστιατόρια, ταβέρνες και καταστήματα εστίασης 
  • Περίπτερα, μίνι μάρκετ
  • Λαϊκές αγορές (Συνήθως λειτουργούν κανονικά αυτή τη μέρα)
  • Κάβες και ζαχαροπλαστεία

Και βέβαια, η Βαρβάκειος αγορά και η Αγορά του Ρέντη, που παραδοσιακά υποδέχονται τους καταναλωτές από το βράδυ της Κυριακής έως και τις 14:00 περίπου το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας.

Καθαρά Δευτέρα: Ποια καταστήματα είναι κλειστά

Κλειστά παραμένουν την Καθαρά Δευτέρα τα σούπερ μάρκετ, με εξαίρεση ορισμένα τοπικά καταστήματα (π.χ. Market In, AB Shop & Go) που ενδέχεται να λειτουργήσουν με μειωμένο ωράριο (συνήθως 08:00 – 14:00).

Επίσης, δε λειτουργούν καταστήματα ένδυσης, υπόδυσης και γενικότερα το λιανεμπόριο, όπως και τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα. 

Καθαρά Δευτέρα: Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν την Καθαρά Δευτέρα:

  • αν είναι ημερομίσθιοι, αμείβονται με το ημερομίσθιό τους χωρίς άλλη προσαύξηση
  • αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δε δικαιούνται να λάβουν καμία άλλη αμοιβή πέρα του κανονικού μηνιαίου μισθού

Ωστόσο, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η Καθαρά Δευτέρα έχει χαρακτηρισθεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.  Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, δε θα έχουν καμία μείωση του μισθού τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους (άρθρ. 2 παρ.3 Ν.Δ. 3755/1955).

Σε περίπτωση ωστόσο, που σε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) ή Διαιτητική Απόφαση (Δ.Α.) χαρακτηρίζεται αργία και περιλαμβάνεται όρος για την καταβολή προσαύξησης 75%, ο όρος αυτός υπερισχύει, οπότε οι μισθωτοί που υπάγονται στην συγκεκριμένη ΣΣΕ ή ΔΑ δικαιούνται να λάβουν την σχετική προσαύξηση.

Αν μία επιχείρηση λειτουργήσει φέτος κατ’ εξαίρεση (ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν λειτουργούσε βάσει ΣΣΕ, Καν. Εργασίας, επιχειρησιακής συνήθειας ή εθίμου), τότε οι εργαζόμενοι δικαιούνται για την εργασία τους, προσαύξηση μισθού 1/25 οι υπάλληλοι και ένα επιπλέον ημερομίσθιο οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, με την προσαύξηση 75% των αποδοχών τους.

