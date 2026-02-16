Κατερίνα Καινούργιου: «Όλο αυτό έχει να κάνει με προσωπική εμμονή μαζί μου»

Με αφορμή την αρνητική απάντηση του Μάρκου Σεφερλή στο αν θα αντικαταστήσει την Κατερίνα Καινούργιου, όταν εκείνη φύγει από την εκπομπή για να γεννήσει την κόρη της, η παρουσιάστρια του Alpha τοποθετήθηκε στα όσα ακούγονται μέσα από την «Super Κατερίνα».

«Η αλήθεια είναι όμως… Επειδή αυτό ξεκίνησε από κάτι αστεία πράγματα τώρα που βγαίναν και λέγανε, ότι συνάδελφοι στα sites - κάποιους ανθρώπους δεν τους παίρνουν σοβαρά και δεν τα έκαναν αναπαραγωγές. Οπότε, είναι εσωτερικό αστείο, κατάλαβες; Δεν έγινε δηλαδή μια μεγάλη αναπαραγωγή σ’ αυτό» ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου στην Έλενα Πολυκάρπου.

Μετά τη προβολή του βίντεο με τα όσα είπε ο Μάκρος Σεφερλής, η Κατερίνα Καινούργιου, ξεκαθάρισε:

«Άκου, όλα αυτά, για να τελειώνει το θέμα, έχουν να κάνουν με προσωπική εμμονή με κάποιους ανθρώπους μαζί μου. Χωρίς λόγο. Επειδή κάποιοι άνθρωποι, δυστυχώς, δεν μπορούν να δεχτούν ότι από κάπου δεν ήταν αρεστοί. Ότι κάπου δεν τους ήθελαν και έπρεπε να αλλάξουν τα πράγματα. Κάθε χρόνο στις εκπομπές -ή γενικότερα, εμένα μου έχει συμβεί- αλλάζουν πράγματα, αλλάζουν συνεργάτες, αλλάζουν συντελεστές.

Δεν είμαι η μόνη παρουσιάστρια που έχει συμβεί αυτό. Και γενικώς, δεν φημίζομαι για τις μεγάλες αλλαγές, φημίζομαι για τις μακροχρόνιες συνεργασίες μου. Καλό είναι λοιπόν, όταν έρθει ο καιρός να γίνουν κάποιες αλλαγές, να τις αποδεχτείς με αξιοπρέπεια.

Η ενόχληση της Κατερίνας Καινούργιου με τα δημοσιεύματα περί αντικατάστασής της

Αν κάποιοι άνθρωποι είναι αναξιοπρεπείς, αυτό είναι δικό τους το πρόβλημα. Τέλος πάντων, δεν θα μπω σ’ αυτή τη διαδικασία γιατί δεν θέλω καθόλου να ασχοληθώ με όλα αυτά που έχουν ειπωθεί, γιατί όσους μήνες είμαι έγκυος, από την πρώτη στιγμή της εγκυμοσύνης μου, από κάποιους ανθρώπους έχω βιώσει μια τεράστια αρνητική κριτική και εμμονή. Που δεν ξέρω αν άλλη γυναίκα το έχει βιώσει αυτό σε αυτή τη φάση.

Νομίζω ότι είμαι η μόνη. Από ‘κει και πέρα, δεν με απασχολεί. Εγώ να είμαι καλά, το μωράκι μου να γεννηθεί καλά και δεν μου καίγεται καρφί. Προφανώς, εγώ το είχα πει από την πρώτη στιγμή, γιατί όχι για εμένα -εμένα δεν με νοιάζει, να ‘ρθει εδώ οποιοσδήποτε- αν μου έλεγε το κανάλι ότι θα έρθει ο Μάρκος… ό,τι πει ο σταθμός είναι. Όμως, εφόσον ήξερα από την αρχή την αλήθεια, ήξερα ότι οι συνεργάτες μου μπορούν να το κάνουν αυτό και θα το κάνουν με το καλό, τέλεια… Για ποιο λόγο να κάνεις τέτοιο ρεπορτάζ που στόχος είναι να μειώσεις τους συνεργάτες μου; Αυτό είναι που με στεναχώρησε.

Λοιπόν, να είναι καλά, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά και ο Μάρκος να ήταν, θα το ήξερα και θα λέγαμε “ναι, είναι ο Μάρκος”. Δηλαδή… εφόσον λέω εγώ από την αρχή “δεν θα είναι”, και αυτά τα σενάρια άρχισαν από τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης μου! Κοιτάξτε δηλαδή την χυδαιότητα. Κάτι να πάει στραβά ρε παιδί μου… Τώρα είμαι 7μιση μηνών, εντάξει, όλα πάνε καλά. Χτύπα ξύλο. Πώς μπορείς, από τον τρίτο μήνα που μια κοπέλα είναι έγκυος -μπορεί, έχει ακουστεί, δεν το είχα κάνει επιβεβαίωση- να βγάζεις τέτοιο ρεπορτάζ;», αναρωτήθηκε η εγκυμονούσα εμφανώς ενοχλημένη.