Καινούργιου: «Υπάρχει ένα viral δικό μου βίντεο όταν είχα χωρίσει»

Καινούργιου: Όσα είπε στην έναρξη της σημερινής εκπομπής για το viral βίντεο της και το πώς ήταν η ίδια στην προσωπική της ζωή πριν από τρία χρόνια, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

Η Κατερίνα Καινούργιου θυμήθηκε πως ήταν το διάστημα της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου πριν από τρία χρόνια, με αφορμή ένα βίντεο της που έχει γίνει viral στο TikTok.

H εγκυμονούσα σήμερα παρουσιάστρια θέλησε να το αναφέρει στις τηλεθεάτριες της που ενδεχομένως είναι απογοητευμένες στην προσωπική τους ζωή.

«Υπάρχει ένα viral δικό μου βίντεο στο TikTok, αν δεν κάνω λάθος, για να δώσω δύναμη στις φίλες μας που παρακολουθούν, που καμιά φορά απογοητευόμαστε, μετά από ερωτική απογοήτευση. Έχω χωρίσει από σχέση χρόνων και είναι Αγίου Βαλεντίνου. Και είμαι στον αέρα και λέω: “είμαι και εγώ στα χειρότερά μου!”».

«Κοιτάξτε όμως τρία χρόνια μετά, πώς άλλαξαν τα πράγματα και τι όμορφο έχω εδώ μέσα. Οπότε, μην απογοητεύεστε εσείς που δεν έχετε κάτι τώρα του Αγίου Βαλεντίνου. Θα έρθει από εκεί που δεν το περιμένετε! Αυτό ήθελα να πω. Και τώρα, είδατε κάποιος άτυχος έμπλεξε μαζί μου», συμπλήρωσε η KatKen.

H εκπομπή ξεκίνησε σήμερα, παραμονή του Αγίου Βαλεντίνου, με τους συνεργάτες και την παρουσιάστρια να κρατούν από ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Η KatKen επέλεξε για τη μέρα μαύρη ολόσωμη φόρμα. Πλησιάζει περίπου τον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης και κοντά στο Πάσχα, σκοπεύει να σταματήσει από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, προκειμένου να γεννήσει τη μπέμπα της. Στα μέσα Απριλίου είναι να γεννηθεί το μωρό της.

Ένα αστείο περιστατικό συνέβη χθες κατά τη διάρκεια της εκπομπής της, όταν σε ζωντανή σύνδεση με τον Πέτρο Νάζο στη Μύκονο, φάνηκε στο πλάνο να περνά από δίπλα ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής. Ο δημοσιογράφος έτρεξε να τον προλάβει, με τον επιχειρηματία να μένει έκπληκτος με τη σύμπτωση!

