13.02.26 , 11:47 Καινούργιου: «Υπάρχει ένα viral δικό μου βίντεο όταν είχα χωρίσει»
Καινούργιου: Όσα είπε στην έναρξη της σημερινής εκπομπής για το viral βίντεο της και το πώς ήταν η ίδια στην προσωπική της ζωή πριν από τρία χρόνια, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε σε viral βίντεό της στο TikTok που σχετίζεται με τον χωρισμό της πριν από τρία χρόνια.
  • Σκοπός της αναφοράς ήταν να ενθαρρύνει γυναίκες που αντιμετωπίζουν ερωτική απογοήτευση.
  • Η παρουσιάστρια είναι έγκυος και πλησιάζει στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της, προγραμματίζοντας να σταματήσει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις κοντά στο Πάσχα.
  • Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο σύντροφός της εμφανίστηκε τυχαία σε ζωντανή σύνδεση, προκαλώντας αστείο περιστατικό.

Η Κατερίνα Καινούργιου θυμήθηκε πως ήταν το διάστημα της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου πριν από τρία χρόνια, με αφορμή ένα βίντεο της που έχει γίνει viral στο TikTok.

H εγκυμονούσα σήμερα παρουσιάστρια θέλησε να το αναφέρει στις τηλεθεάτριες της που ενδεχομένως είναι απογοητευμένες στην προσωπική τους ζωή.

Καινούργιου: «Υπάρχει ένα viral δικό μου βίντεο όταν είχα χωρίσει»

«Υπάρχει ένα viral δικό μου βίντεο στο TikTok, αν δεν κάνω λάθος, για να δώσω δύναμη στις φίλες μας που παρακολουθούν, που καμιά φορά απογοητευόμαστε, μετά από ερωτική απογοήτευση. Έχω χωρίσει από σχέση χρόνων και είναι Αγίου Βαλεντίνου. Και είμαι στον αέρα και λέω: “είμαι και εγώ στα χειρότερά μου!”»

«Κοιτάξτε όμως τρία χρόνια μετά, πώς άλλαξαν τα πράγματα και τι όμορφο έχω εδώ μέσα. Οπότε, μην απογοητεύεστε εσείς που δεν έχετε κάτι τώρα του Αγίου Βαλεντίνου. Θα έρθει από εκεί που δεν το περιμένετε! Αυτό ήθελα να πω. Και τώρα, είδατε κάποιος άτυχος έμπλεξε μαζί μου», συμπλήρωσε η KatKen.

Καινούργιου: «Υπάρχει ένα viral δικό μου βίντεο όταν είχα χωρίσει»

H εκπομπή ξεκίνησε σήμερα, παραμονή του Αγίου Βαλεντίνου, με τους συνεργάτες και την παρουσιάστρια να κρατούν από ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Η KatKen επέλεξε για τη μέρα μαύρη ολόσωμη φόρμα. Πλησιάζει περίπου τον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης και κοντά στο Πάσχα, σκοπεύει να σταματήσει από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, προκειμένου να γεννήσει τη μπέμπα της. Στα μέσα Απριλίου είναι να γεννηθεί το μωρό της. 

Καινούργιου για Κουτσουμπή: «Ο άντρας μου καλέ, φώναξέ τον!»

Ένα αστείο περιστατικό συνέβη χθες κατά τη διάρκεια της εκπομπής της, όταν σε ζωντανή σύνδεση με τον Πέτρο Νάζο στη Μύκονο, φάνηκε στο πλάνο να περνά από δίπλα ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής. Ο δημοσιογράφος έτρεξε να τον προλάβει, με τον επιχειρηματία να μένει έκπληκτος με τη σύμπτωση!
 

