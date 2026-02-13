Απόβαση αγροτών σήμερα στην Αθήνα – Μεγάλο συλλαλητήριο στο κέντρο

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ελλαδα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο σήμερα στο Σύνταγμα από αγρότες με τρακτέρ, οργανωμένο από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.
  • Οι αγρότες αναμένονται στην Αθήνα γύρω στις 15:00 και θα συγκεντρωθούν στις 16:00, με σχέδιο να παραμείνουν όλη τη νύχτα.
  • Περίπου 100 τρακτέρ θα συμμετάσχουν, με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιορισμούς στην κίνηση στο κέντρο της πόλης.
  • Η Τροχαία προειδοποιεί για καθυστερήσεις στις βασικές εισόδους της Αθήνας και γύρω από την Πλατεία Συντάγματος.
  • Το Μετρό θα λειτουργεί κανονικά, εκτός αν υπάρξουν έκτακτες αποφάσεις για κλείσιμο σταθμών.

Μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο θα πραγματοποιήσουν σήμερα οι αγρότες στο Σύνταγμα, οι οποίοι κατεβαίνουν στην Αθήνα με τα τρακτέρ τους, μετά από απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. 

Αγρότες: Κατεβαίνουν με τρακτέρ στην Αθήνα Παρασκευή και 13 Φεβρουαρίου!

Υπολογίζεται ότι οι αγρότες θα φτάσουν στην πρωτεύουσα γύρω στις 15:00 και θα κατευθυνθούν προς την πλατεία Συντάγματος, όπου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση για τις 16:00. Μάλιστα σχεδιάζουν να παραμείνουν εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας μπροστά από τη Βουλή και να αποχωρήσουν το Σάββατο. 

τρακτέρ αγρότες κινητοποίηση 1

Στο λιμάνι του Πειραιά κατέφθασαν νωρίς το πρωί οι πρώτοι αγρότες από την Κρήτη. Εξήντα Κρητικοί αγρότες ήταν οι πρώτοι που «πάτησαν πόδι» στην Αθήνα.

Αγρότες από την Αταλάντη, τον Μπράλο, την Καρδίτσα και τη Λάρισα θα φτάσουν στις Αφίδνες γύρω στις 12:00 το μεσημέρι. Τα τρακτέρ τους θα μεταφερθούν με φορτηγά και από εκεί θα κινηθούν με πορεία προς το Σύνταγμα. 

Με συγκέντρωση στη Λάρισα αποχώρησαν τα τρακτέρ

Περίπου 15 – 20 τρακτέρ από την Εύβοια αναμένεται κινηθούν προς Αθήνα με αστυνομική συνοδεία, ενώ οι αγρότες έχουν προαναγγείλει προσυγκέντρωση στη Χαλκίδα νωρίς το πρωί. 

Εκτιμάται ότι περίπου 100 τρακτέρ θα παραταχθούν στο κέντρο της πόλης, σε μία από τις μεγαλύτερες αγροτικές κινητοποιήσεις των τελευταίων χρόνων. 

Αποχωρούν σταδιακά οι αγρότες από τα μπλόκα - Τι αποφασίστηκε

Με τη συνδρομή της Τροχαίας, τα οχήματα θα μπουν στον Κηφισό. Στόχος των αρχών είναι να περιοριστούν όσο το δυνατόν οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία. Τα τρακτέρ θα κινούνται στη δεξιά λωρίδα καθώς και στη ΛΕΑ, ώστε οι υπόλοιπες λωρίδες να παραμείνουν διαθέσιμες για τα Ι.Χ.

τρακτέρ αγρότες κινητοποίηση 2

Στις 14:00 έχει οριστεί νέο σημείο συγκέντρωσης στο ΟΑΚΑ για όσους αγρότες επιθυμούν να συμμετάσχουν χωρίς να συνοδεύονται από τρακτέρ. Εκεί θα σταθμεύσουν και τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν τους διαδηλωτές προς το κέντρο.

Εγκρίθηκε η συμφωνία Μercosur- Αγροτικά μπλόκα στους δρόμους προς Βρυξέλλες

Το πρώτο ραντεβού είναι στην Ομόνοια, όπου τα τρακτέρ θα μπουν «μπροστά» και θα μετακινηθούν όλοι μαζί με τελικό προορισμό την πλατεία Συντάγματος.

Αγροτικό συλλαλητήριο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενόψει της άφιξης των αγροτών και συνιστά στους οδηγούς να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και τη στάθμευση στο κέντρο της πόλης. 

Μπλόκα: «Ξεφούσκωμα» στα λάστιχα των τρακτέρ προτείνει βουλευτής της ΝΔ!

Οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία θα τεθούν σε εφαρμογή σταδιακά και θα προσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης, τόσο στο κέντρο όσο και σε κεντρικές αρτηρίες της Αττικής.

τρακτέρ αγρότες κινητοποίηση 3

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εκτιμάται ότι θα σημειωθούν στις βασικές εισόδους της πρωτεύουσας, ιδίως στις εθνικές οδούς Αθηνών – Κορίνθου και Αθηνών – Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρος Αθηνών. 

Στα «δύο» η χώρα από τα μπλόκα των αγροτών - Οι επόμενες κινήσεις τους

Στο κέντρο, αυξημένη κίνηση αναμένεται στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου και Ακαδημίας, καθώς και σε γειτονικούς δρόμους. 

Διακοπές κυκλοφορίας προβλέπονται γύρω από την Πλατεία Συντάγματος, με επιπτώσεις και στις λεωφόρους Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Το Μετρό αναμένεται να κινηθεί κανονικά, εκτός εάν αποφασιστεί έκτακτα το κλείσιμο ορισμένων σταθμών.

