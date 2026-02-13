Απόβαση αγροτών σήμερα στην Αθήνα – Μεγάλο συλλαλητήριο στο κέντρο

Μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο θα πραγματοποιήσουν σήμερα οι αγρότες στο Σύνταγμα, οι οποίοι κατεβαίνουν στην Αθήνα με τα τρακτέρ τους, μετά από απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

Υπολογίζεται ότι οι αγρότες θα φτάσουν στην πρωτεύουσα γύρω στις 15:00 και θα κατευθυνθούν προς την πλατεία Συντάγματος, όπου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση για τις 16:00. Μάλιστα σχεδιάζουν να παραμείνουν εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας μπροστά από τη Βουλή και να αποχωρήσουν το Σάββατο.

Στο λιμάνι του Πειραιά κατέφθασαν νωρίς το πρωί οι πρώτοι αγρότες από την Κρήτη. Εξήντα Κρητικοί αγρότες ήταν οι πρώτοι που «πάτησαν πόδι» στην Αθήνα.

Αγρότες από την Αταλάντη, τον Μπράλο, την Καρδίτσα και τη Λάρισα θα φτάσουν στις Αφίδνες γύρω στις 12:00 το μεσημέρι. Τα τρακτέρ τους θα μεταφερθούν με φορτηγά και από εκεί θα κινηθούν με πορεία προς το Σύνταγμα.

Περίπου 15 – 20 τρακτέρ από την Εύβοια αναμένεται κινηθούν προς Αθήνα με αστυνομική συνοδεία, ενώ οι αγρότες έχουν προαναγγείλει προσυγκέντρωση στη Χαλκίδα νωρίς το πρωί.

Εκτιμάται ότι περίπου 100 τρακτέρ θα παραταχθούν στο κέντρο της πόλης, σε μία από τις μεγαλύτερες αγροτικές κινητοποιήσεις των τελευταίων χρόνων.

Με τη συνδρομή της Τροχαίας, τα οχήματα θα μπουν στον Κηφισό. Στόχος των αρχών είναι να περιοριστούν όσο το δυνατόν οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία. Τα τρακτέρ θα κινούνται στη δεξιά λωρίδα καθώς και στη ΛΕΑ, ώστε οι υπόλοιπες λωρίδες να παραμείνουν διαθέσιμες για τα Ι.Χ.

Στις 14:00 έχει οριστεί νέο σημείο συγκέντρωσης στο ΟΑΚΑ για όσους αγρότες επιθυμούν να συμμετάσχουν χωρίς να συνοδεύονται από τρακτέρ. Εκεί θα σταθμεύσουν και τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν τους διαδηλωτές προς το κέντρο.

Το πρώτο ραντεβού είναι στην Ομόνοια, όπου τα τρακτέρ θα μπουν «μπροστά» και θα μετακινηθούν όλοι μαζί με τελικό προορισμό την πλατεία Συντάγματος.

Αγροτικό συλλαλητήριο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενόψει της άφιξης των αγροτών και συνιστά στους οδηγούς να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και τη στάθμευση στο κέντρο της πόλης.

Οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία θα τεθούν σε εφαρμογή σταδιακά και θα προσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης, τόσο στο κέντρο όσο και σε κεντρικές αρτηρίες της Αττικής.

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εκτιμάται ότι θα σημειωθούν στις βασικές εισόδους της πρωτεύουσας, ιδίως στις εθνικές οδούς Αθηνών – Κορίνθου και Αθηνών – Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρος Αθηνών.

Στο κέντρο, αυξημένη κίνηση αναμένεται στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου και Ακαδημίας, καθώς και σε γειτονικούς δρόμους.

Διακοπές κυκλοφορίας προβλέπονται γύρω από την Πλατεία Συντάγματος, με επιπτώσεις και στις λεωφόρους Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Το Μετρό αναμένεται να κινηθεί κανονικά, εκτός εάν αποφασιστεί έκτακτα το κλείσιμο ορισμένων σταθμών.