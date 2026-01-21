Αποχωρούν σταδιακά οι αγρότες από τα μπλόκα - Τι αποφασίστηκε

«Η κινητοποίηση δεν εγκαταλείπεται, αλλά επαναξιολογείται»

Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Αποχωρούν σταδιακά μέχρι την Παρασκευή οι αγρότες από τα μπλόκα παρά τη δυσαρέσκειά τους / MEGA
Μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 23/1 αναμένεται να έχουν αποχωρήσει και τα τελευταία τρακτέρ από την εθνική οδό Αθηνών- Λαμίας, όπου παρέμειναν τις τελευταίες 53 μέρες, καθώς οι αγρότες της Φθιώτιδας, της Βοιωτίας και της Εύβοιας προχωρούν σε σταδιακή απόσυρση από τα μπλόκα, έπειτα από τις αποφάσεις που ελήφθησαν στις γενικές συνελεύσεις.

Όπως δηλώνουν οι ίδιοι, η αποχώρηση θα γίνει «συγκροτημένα, όπως ακριβώς οργανώθηκε και η κάθοδος στα μπλόκα», υπογραμμίζοντας ότι η κινητοποίηση δεν εγκαταλείπεται, αλλά επαναξιολογείται. Οι επιτροπές των μπλόκων επιχειρούν να αποτιμήσουν τα δεδομένα και να διαμορφώσουν ένα νέο πλαίσιο συνέχισης των διεκδικήσεων, αυτή τη φορά με διαφορετικές μορφές.

Στρασβούργο: Αγρότες θέλουν να εισβάλουν στην Ευρωβουλή λόγω Mercosur

Στο μπλόκο του Κάστρου, η αποχώρηση των τρακτέρ θα ξεκινήσει από το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης. Οι αγρότες, ωστόσο, αναμένουν και την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, ώστε να καθορίσουν συντονισμένα τα επόμενα βήματα.

Παράλληλα, από το πρωί της Παρασκευής προγραμματίζεται η απομάκρυνση των τρακτέρ από το μπλόκο της Αταλάντης, ενώ στον Μπράλο η αποχώρηση θα ξεκινήσει από τις 10:00 το πρωί της Παρασκευής, έπειτα από απόφαση που ελήφθη αργά το βράδυ της Πέμπτης στη γενική συνέλευση των αγροτών.

Στην Εύβοια, οι αγρότες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις έχουν ήδη απομακρύνει τα τρακτέρ από την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας, ενώ αναμένονται οι αποφάσεις τους για τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσουν τις διεκδικήσεις τους το επόμενο διάστημα.

Αγρότες μετά τη συνάντηση στο Μαξίμου: Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις

Από τον Πύργο, τα τρακτέρ αναμένεται να αποχωρήσουν αύριο. Παράλληλα, εξετάζεται η πραγματοποίηση μιας συμβολικής μηχανοκίνητης πορείας στο κέντρο της πόλης. Την Παρασκευή προγραμματίζεται να λυθεί και το μπλόκο της Νίκαιας, χωρίς όμως να αποκλείεται η επανεκκίνηση των κινητοποιήσεων με διαφορετικές μορφές. Στη Δυτική Μακεδονία, αγρότες και κτηνοτρόφοι αποχωρούν οργανωμένα από τη Σιάτιστα, δηλώνοντας ότι ο αγώνας συνεχίζεται με τοπικές δράσεις και πορείες, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τις κυβερνητικές επαφές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΜΠΛΟΚΑ
 |
ΤΡΑΚΤΕΡ
 |
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
