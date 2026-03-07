Ντουμπάι: Νεκρός οδηγός από θραύσματα ιρανικού πύραυλου που αναχαιτίστηκε

Τα θραύσματα έπεσαν στο αυτοκίνητό του και σε ουρανοξύστη

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία από βίντεο ΕΡΤ
Ντουμπάι: Νεκρός οδηγός από θραύσμα πυραύλων / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός οδηγός από θραύσματα ιρανικού πύραυλου στο Ντουμπάι, μετά από αεροπορική αναχαίτιση.
  • Συντρίμμια έπεσαν σε όχημα στην περιοχή Αλ Μπάρσα, προκαλώντας τον θάνατο του οδηγού.
  • Νωρίτερα, ιρανικό drone έπληξε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, αναστέλλοντας πτήσεις.
  • Ο πρόεδρος των ΗΑΕ προειδοποίησε το Ιράν ότι η χώρα του δεν είναι εύκολη λεία.
  • Το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν ως απάντηση σε προηγούμενη επίθεση.

Οι αρχές του Ντουμπάι, ανακοίνωσαν ότι αντιμετώπισαν ένα περιστατικό που προκλήθηκε από συντρίμμια πυραύλου του Ιράν που χτύπησαν την πρόσοψη ενός από τους πύργους της πόλης, ως αποτέλεσμα αεροπορικής αναχαίτισης.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, συντρίμμια από εναέρια αναχαίτιση έπεσαν σε όχημα στην περιοχή Αλ Μπάρσα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας οδηγός ασιατικής καταγωγής.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ιρανικό drone έπληξε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, προκαλώντας την αναστολή όλων των πτήσεων.

Προειδοποίηση προς το Ιράν απεύθυνε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, που δήλωσε πως η χώρα του δεν είναι εύκολη λεία. 

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν ως απάντηση σε πλήγμα σε εργοστάσιο αφαλάτωσης        

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε στο Μπαχρέιν την αμερικανική βάση του Ζουφάιρ, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί νωρίτερα για να εξαπολυθεί πλήγμα με στόχο ένα ιρανικό εργοστάσιο αφαλάτωσης.

«Σε απάντηση στην επίθεση των αμερικανών τρομοκρατών της βάσης του Ζουφάιρ εναντίον του εργοστασίου αφαλάτωσης του Κεσμ, η αμερικανική βάση επλήγη αμέσως με πυραύλους ακριβείας (...) των Φρουρών της Επανάστασης», δήλωσαν οι τελευταίοι. 

Πυρκαγιά και υλικές ζημιές στη Μανάμα

Οι αρχές του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν σήμερα πως εκδηλώθηκε πυρκαγιά και σημειώθηκαν υλικές ζημιές στην πρωτεύουσα Μανάμα έπειτα από ιρανική επίθεση.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στη Μανάμα είχαν ακούσει νωρίτερα ισχυρές εκρήξεις.
«Η ιρανική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά και υλικές ζημιές σε μια κατοικία και γειτονικές πολυκατοικίες στη Μανάμα», ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο πρόσθεσε ότι η υπηρεσία πολιτικής άμυνας λαμβάνει «τα απαραίτητα μέτρα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς». 

Περισσότερα σε λίγο....

