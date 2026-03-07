Ούτε δευτερόλεπτο o Τολιόπουλος με αυτόν τον Ναν

Ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου στο σχόλιό του στο Sportdog.gr αναλύει πώς ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό παρά τις σημαντικές απουσίες των Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ, στέκεται στα πολλά λάθη του Ναν και στην απόφαση του Εργκίν Αταμάν να μην δώσει ξανά χρόνο στον Βασίλη Τολιόπουλο! Παράλληλα, στέκεται στη συνέχεια της Euroleague, όπου οι Πειραιώτες... τρέχουν για το πλεονέκτημα έδρας, ενώ οι Πράσινοι είναι υποχρεωμένοι πλέον για μεγάλες νίκες, παρότι οι υπόλοιπες ομάδες χάνουν και για την ώρα του κάνουν όλα τα χατίρια!

