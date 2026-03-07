Συγγνώμη Πεζεσκιάν για τις επιθέσεις του Ιράν σε γειτονικές χώρες!

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι το προσωρινό συμβούλιο διακυβέρνησης της χώρας ενέκρινε την αναστολή επιθέσεων κατά γειτονικών χωρών, εκτός κι αν υπάρξει επίθεση προς το Ιράν από αυτές τις χώρες.

«Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, ο οποίος τις απέδωσε σε ασυνεννοησία στο εσωτερικό των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας του λόγω των πολεμικών συνθηκών.

Το Ιράν ανακοινώνει ότι έπληξε πετρελαιοφόρο στον Κόλπο

Την ίδια ώρα σχεδόν το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε πετρελαιοφόρο στον Κόλπο, κατά την όγδοη ημέρα του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Σήμερα το πρωί, το πετρελαιοφόρο Prima επλήγη από drone που έφερε εκρηκτικά, αφότου αγνόησε τις επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις από τον στρατό των Φρουρών της Επανάστασης για την απαγόρευση της ναυσιπλοΐας και την έλλειψη ασφάλειας στο Στενό του Χορμούζ», δήλωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

