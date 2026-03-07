Συγγνώμη Πεζεσκιάν για τις επιθέσεις του Ιράν σε γειτονικές χώρες!

Σταματά τα πλήγματα εκτός κι αν προέλθουν επιθέσεις από αυτές

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo: AP Images/Vahid Salemi, Βίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε την αναστολή επιθέσεων κατά γειτονικών χωρών, εκτός αν υπάρξει επίθεση προς το Ιράν.
  • Ζήτησε συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες, αποδίδοντας τις επιθέσεις σε ασυνεννοησία εντός των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε πετρελαιοφόρο στον Κόλπο κατά την όγδοη ημέρα του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.
  • Το πετρελαιοφόρο Prima επλήγη από drone μετά από προειδοποιήσεις για την απαγόρευση ναυσιπλοΐας στο Στενό του Χορμούζ.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι το προσωρινό συμβούλιο διακυβέρνησης της χώρας ενέκρινε την αναστολή επιθέσεων κατά γειτονικών χωρών, εκτός κι αν υπάρξει επίθεση προς το Ιράν από αυτές τις χώρες. 

Πύραυλοι του Ιράν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας - Σειρήνες στο Αμμάν

«Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, ο οποίος τις απέδωσε σε ασυνεννοησία στο εσωτερικό των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας του λόγω των πολεμικών συνθηκών. 

Ακυρώθηκε επαναπατρισμός Ελλήνων από ΗΑΕ λόγω επίθεσης στο Ντουμπάι!

Το Ιράν ανακοινώνει ότι έπληξε πετρελαιοφόρο στον Κόλπο        

Την ίδια ώρα σχεδόν το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε πετρελαιοφόρο στον Κόλπο, κατά την όγδοη ημέρα του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. 

Νέο μπαράζ βομβαρδισμών της Τεχεράνης από το Ισραήλ

«Σήμερα το πρωί, το πετρελαιοφόρο Prima επλήγη από drone που έφερε εκρηκτικά, αφότου αγνόησε τις επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις από τον στρατό των Φρουρών της Επανάστασης για την απαγόρευση της ναυσιπλοΐας και την έλλειψη ασφάλειας στο Στενό του Χορμούζ», δήλωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
 

