Πύραυλοι του Ιράν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας - Σειρήνες στο Αμμάν

Όσα κατέγραψε ο απεσταλμένος του Star Άρης Λάμπος

Πύραυλοι του Ιράν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας - Σειρήνες στο Αμμάν
Όσα μετέδωσε από το Αμμάν ο απεσταλμένος του Star στην Ιορδανία, Άρης Λάμπος / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο κίνδυνος εμπλοκής της Ιορδανίας στη σύρραξη είναι αυξημένος λόγω πύραυλων του Ιράν που περνούν από τον εναέριο χώρο της.
  • Σειρήνες ηχούν στο Αμμάν καθώς βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν περνούν πάνω από την πρωτεύουσα.
  • Η αεράμυνα της Ιορδανίας έχει αναχαιτίσει πάνω από πέντε πύραυλους, αλλά θραύσματα πέφτουν σε κατοικημένες περιοχές.
  • Υπάρχει κίνδυνος σοβαρών επιπτώσεων αν πύραυλος πλήξει ιορδανικό έδαφος, με πιθανή εμπλοκή της Ιορδανίας στη σύγκρουση.
  • Η κατάσταση παραμένει τεταμένη με καθημερινές επιθέσεις του Ιράν προς το Ισραήλ.

Ο κίνδυνος να εμπλακεί και η Ιορδανία στη σύρραξη είναι πιο ορατός από ποτέ. Οι πύραυλοι του Ιράν που στοχεύουν το Ισραήλ περνούν από τον εναέριο χώρο της και μια λάθος κίνηση μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες.

Πώς το Ισραήλ εξόντωσε με πυραύλους από το διάστημα στον Χαμενεΐ

Η Ιορδανία μπορεί να μην εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο, ωστόσο η ανησυχία στους κατοίκους είναι έντονη. Ο απεσταλμένος του Star Άρης Λάμπος που βρίσκεται στο Αμμάν κατέγραψε σειρήνες να ηχούν στο αεροδρόμιο, αλλά και σε κεντρικές συνοικίες του Αμμάν, την ώρα που βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν περνούν πάνω από τα κεφάλια των Ιορδανών.

Το Star στην Ιορδανία

Η αεράμυνα της χώρας αναχαιτίζει ορισμένα από τα βλήματα που εισέρχονται στον εναέριο χώρο της, με αποτέλεσμα βαριά θραύσματα να πέφτουν συχνά σε γειτονιές της πρωτεύουσας, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια, όπως φαίνεται και σε βίντεο-ντοκουμέντα που εξασφάλισε το Star.

Πύραυλοι πάνω από τον εναέριο χώρο της Ιορδανίας

Ο κίνδυνος να προκληθεί κάτι πολύ σοβαρότερο παραμένει υπαρκτός, καθώς το Ιράν εξαπολύει επιθέσεις προς το Ισραήλ σχεδόν σε καθημερινή βάση. Ήδη πάνω από πέντε πύραυλοι έχουν αναχαιτιστεί από τα αντιαεροπορικά συστήματα της Ιορδανίας.

Αν όμως, έστω και από λάθος, ένας βαλλιστικός πύραυλος πέσει σε ιορδανικό έδαφος προκαλώντας καταστροφές ή θύματα, τότε το Αμμάν ενδέχεται να εμπλακεί άμεσα στη σύγκρουση, όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά πηγές.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΙΟΡΔΑΝΙΑ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
