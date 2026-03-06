Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!

Η Δανάη Μπάρκα και ο σύντροφός της, Φάνης Μπότσης βγήκαν για δείπνο μαζί με τον Άρη Καβατζίκη. Την κοινή τους έξοδο αποκάλυψε ο γνωστός δημοσιογράφος μέσα από τα social media.

Ο Άρης Καβατζίκης απαθανάτισε το ζευγάρι σε μια τρυφερή στιγμή, με τη Δανάη Μπάρκα να κρατά απαλά το χέρι του αγαπημένου της, ενώ εκείνος χαμογελά δίπλα της.



Το ζευγάρι συγκατοικεί εδώ και αρκετό καιρό, γεγονός που τους δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζονται όλο και καλύτερα μέσα από την καθημερινότητά τους.

Παράλληλα, οι κοινές τους στιγμές, οι βόλτες αλλά και οι ταξιδιωτικές τους αποδράσεις συχνά μοιράζονται στα social media, όπου οι followers τους παρακολουθούν με ενδιαφέρον την πορεία της σχέσης τους.

Πρόσφατα, οι δυο τους ταξίδεψαν και στην Κύπρο. Εκεί, η Δανάη Μπάρκα μαζί με τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, παρουσίασαν έναν από τους μεγαλύτερους γαστρονομικούς θεσμούς της χρονιάς στη Μεγαλόνησο.





Ποιος είναι ο νέος σύντροφος της Δανάης Μπάρκα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος σύντροφός της, Φάνης Μπότσης, είναι ο 35 ετών, επιχειρηματίας και συνιδιοκτήτης γνωστού καφέ-μπαρ στη Σέριφο.

Στο νησί η Δανάη Μπάρκα περνά μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών. Οι δυο τους φαίνεται πως γνωρίζονται χρόνια, όμως η σχέση τους άνθισε πρόσφατα, με την ίδια να αποφασίζει αυτή τη φορά να αφήσει τη χαρά να μιλήσει ανοιχτά.