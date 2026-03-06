Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!

Η φωτογραφία στο Instagram από τη βραδινή έξοδο του ζευγαριού

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα και ο σύντροφός της, Φάνης Μπότσης, βγήκαν για δείπνο με τον Άρη Καβατζίκη.
  • Ο Άρης Καβατζίκης δημοσίευσε φωτογραφία του ζευγαριού σε τρυφερή στιγμή στα social media.
  • Το ζευγάρι συγκατοικεί και μοιράζεται συχνά τις κοινές τους στιγμές στα social media.
  • Πρόσφατα ταξίδεψαν στην Κύπρο, όπου η Δανάη παρουσίασε γαστρονομικό θεσμό με τη μητέρα της.
  • Ο Φάνης Μπότσης είναι 35 ετών, επιχειρηματίας και συνιδιοκτήτης καφέ-μπαρ στη Σέριφο.

Η Δανάη Μπάρκα και ο σύντροφός της, Φάνης Μπότσης βγήκαν για δείπνο μαζί με τον Άρη Καβατζίκη. Την κοινή τους έξοδο αποκάλυψε ο γνωστός δημοσιογράφος μέσα από τα social media.

Δανάη Μπάρκα: Στο βουνό με τον σύντροφό της- Δείτε φωτογραφίες

Ο Άρης Καβατζίκης απαθανάτισε το ζευγάρι σε μια τρυφερή στιγμή, με τη Δανάη Μπάρκα να κρατά απαλά το χέρι του αγαπημένου της, ενώ εκείνος χαμογελά δίπλα της.

Παντρεύεται η Δανάη Μπάρκα;

Η σχέση της Δανάης Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση


Το ζευγάρι συγκατοικεί εδώ και αρκετό καιρό, γεγονός που τους δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζονται όλο και καλύτερα μέσα από την καθημερινότητά τους. 

Παράλληλα, οι κοινές τους στιγμές, οι βόλτες αλλά και οι ταξιδιωτικές τους αποδράσεις συχνά μοιράζονται στα social media, όπου οι followers τους παρακολουθούν με ενδιαφέρον την πορεία της σχέσης τους.

Πρόσφατα, οι δυο τους ταξίδεψαν και στην Κύπρο. Εκεί, η Δανάη Μπάρκα μαζί με τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, παρουσίασαν έναν από τους μεγαλύτερους γαστρονομικούς θεσμούς της χρονιάς στη Μεγαλόνησο. 


 

Ποιος είναι ο νέος σύντροφος της Δανάης Μπάρκα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος σύντροφός της, Φάνης Μπότσης, είναι ο 35 ετών, επιχειρηματίας και συνιδιοκτήτης γνωστού καφέ-μπαρ στη Σέριφο. 

Στο νησί η Δανάη Μπάρκα περνά μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών. Οι δυο τους φαίνεται πως γνωρίζονται χρόνια, όμως η σχέση τους άνθισε πρόσφατα, με την ίδια να αποφασίζει αυτή τη φορά να αφήσει τη χαρά να μιλήσει ανοιχτά.

 

