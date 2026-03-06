Nissan X-Trail: 25 χρόνια πορείας και πάνω από 8 εκατομμύρια πωλήσεις

To σκληροτράχηλο μοντέλο που γράφει ιστορία στην αυτοκίνηση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.03.26 , 11:48 Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Ντυμένοι Flintstones στο πάρτι του Fipster
06.03.26 , 11:29 Η Ανθή Βούλγαρη με νέα εκπομπή! - Όλες οι πληροφορίες
06.03.26 , 10:51 Πάνω από 400 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης
06.03.26 , 10:41 Πώς το Ισραήλ εξόντωσε με πυραύλους από το διάστημα στον Χαμενεΐ
06.03.26 , 10:33 Έρχεται το νέο Dacia STRIKER
06.03.26 , 10:22 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πώς έκανε το ανοιξιάτικο athleisure look άκρως θηλυκό
06.03.26 , 10:11 Κύπρος: Λήξη συναγερμού στο Ακρωτήρι - Άνοιξε η βάση
06.03.26 , 10:08 Η Μενεγάκη για την επιστροφή της: «Είσαι καινούργια στην τηλεόραση;»
06.03.26 , 10:07 Eurovision 2026: «Σαρωτικός» ο Akylas στο Σαν Μαρίνο
06.03.26 , 10:01 Γιώργος Σαμπάνης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Εδώ και καιρό δεν είμαστε κοντά»
06.03.26 , 09:36 Κωνσταντάρας: «Δε βλέπω πώς θα μπορούσα να συνυπάρξω ξανά με την Τσολάκη»
06.03.26 , 09:28 Σαμπαλένκα: Πρόταση γάμου με δαχτυλίδι 750.000 δολαρίων
06.03.26 , 09:27 Nissan X-Trail: 25 χρόνια πορείας και πάνω από 8 εκατομμύρια πωλήσεις
06.03.26 , 09:21 Λεμπιδάκης: Η Τσολάκη δεν μπορεί να χαίρεται με την αποτυχία της Καραβάτου
06.03.26 , 09:21 Ελληνοαμερικανός έκανε αγωγή στο Gemini για την αυτοκτονία του γιου του
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Σχολική χρονιά 2026-2027: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!
Καινούργιου: «Θέλω μια μαία τον πρώτο καιρό. Δε θα έχω τη μαμά μου»
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Καισαριανή: Η στιγμή που οι Γερμανοί εκτελούν τους 200 αγωνιστές
Κηδεία Γάτσιου: Πλήθος επωνύμων στο «τελευταίο αντίο»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Nissan X-Trail: 25 χρόνια πορείας και πάνω από 8 εκατομμύρια πωλήσεις
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εδώ και 25 χρόνια, το Nissan X-Trail ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο επιτυχημένα SUV της Nissan παγκοσμίως. Παρουσιάστηκε το 2001 και αργότερα λανσαρίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με την ονομασία Rogue. Έκτοτε εξελίχθηκε από ένα στιβαρό και πρακτικό SUV σε ένα εξηλεκτρισμένο και τεχνολογικά προηγμένο crossover, παραμένοντας πάντα πιστό στο βασικό του DNA: την αντοχή και την ευελιξία. 

Nissan X-Trail: 25 χρόνια πορείας και πάνω από 8 εκατομμύρια πωλήσεις

Η ονομασία του αποτυπώνει τον χαρακτήρα του: το «X» συμβολίζει το πνεύμα περιπέτειας, και το «Trail» τις δυνατότητες σε απαιτητικές εκτός δρόμου διαδρομές. Κατά το λανσάρισμά του, η Nissan τοποθέτησε το X-Trail ως «ένα αυθεντικό SUV που συνδυάζει σπορ χαρακτήρα με κορυφαία ευελιξία», σχεδιασμένο ως μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στα παραδοσιακά off-road 4x4, προσφέροντας χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, μεγαλύτερη πρακτικότητα και πιο προσιτή τιμή. 

Nissan X-Trail: 25 χρόνια πορείας και πάνω από 8 εκατομμύρια πωλήσεις

Παγκόσμια ιστορία επιτυχίας 

Από την άνοιξη του 2001 μέχρι και σήμερα, το X-Trail παραμένει σταθερό στη φιλοσοφία του: λειτουργικός σχεδιασμός, καθημερινή πρακτικότητα και ικανότητα να ανταποκρίνεται σε κάθε διαδρομή. 

Nissan X-Trail: 25 χρόνια πορείας και πάνω από 8 εκατομμύρια πωλήσεις

Με εκατομμύρια πωλήσεις σε Αφρική, Ωκεανία, Ασία και Νότια Αμερική, το X-Trail έχει αφήσει ισχυρό παγκόσμιο αποτύπωμα, μέσα από τέσσερις επιτυχημένες γενιές. Από την τρίτη του γενιά και μετά εισήλθε στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών με την ονομασία Rogue, όπου έγινε – και παραμένει – το πιο δημοφιλές μοντέλο της Nissan. 

Nissan X-Trail: 25 χρόνια πορείας και πάνω από 8 εκατομμύρια πωλήσεις

Σήμερα, το X-Trail συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία, ενσωματώνοντας την υβριδική τεχνολογία e-POWER και το σύστημα τετρακίνησης e-4ORCE, προσφέροντας μια εμπειρία οδήγησης που συνδυάζει σιγουριά και δυναμικό χαρακτήρα. Το X-Trail διατίθεται σήμερα σε 95 χώρες, με πάνω από 8 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Στην ελληνική αγορά, πάνω από 12.000 οδηγοί έχουν εμπιστευτεί το X-Trail από το 2001. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
NISSAN
 |
NISSAN X-TRAIL
 |
ΙΣΤΟΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top