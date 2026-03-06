Γιώργος Σαμπάνης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Εδώ και καιρό δεν είμαστε κοντά»

Η ρήξη στη σχέση τους και το σχόλιο του τραγουδιστή

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Σαμπάνης δήλωσε ότι δεν είναι πια κοντά με τον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν και ο Σαμπάνης είχε γράψει τραγούδια για τον Μαζωνάκη.
  • Σε συνέντευξή του, ο Σαμπάνης ανέφερε ότι δεν γνωρίζει αν ο Μαζωνάκης θα χρησιμοποιήσει νέο υλικό του.
  • Η σχέση τους έχει απομακρυνθεί και δεν έχουν επαφή σε προσωπικό επίπεδο.
  • Ο Σαμπάνης είχε γράψει το πρώτο του τραγούδι, "Δύσκολα Φεγγάρια", για τον Μαζωνάκη.

Για πρώτη φορά ο Γιώργος Σαμπάνης μίλησε για τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη και αποκάλυψε ότι δεν είναι πια τόσο κοντά όσο στο παρελθόν.

Οι δυο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν και έκαναν παρέα ενώ ο γνωστός συνθέτης και τραγουδιστής είχε δώσει και τραγούδια στον Γιώργο Μαζωνάκη. 

Ο Γιώργος Σαμπάνης πρόσφατα παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Daily Κους Κους» και τον δημοσιογράφο, Παναγιώτη Σίμο. 

Ο γνωστός τραγουδιστής, μεταξύ άλλων, μίλησε για την πορεία του στον χώρο, αλλά και για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Εγώ ήμουν ένα τρένο με ενσυναίσθηση. Οι καταστάσεις που έχω βιώσει δεν είναι τραγικές, απλά εγώ ήμουν υπερευαίσθητος», είπε αρχικά ο Γιώργος Σαμπάνης. 

«Εδώ και καιρό δεν είμαι κοντά με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν ξέρω αν θα έχει υλικό μου στις καινούργιες του δουλειές. Αυτά που λένε και γίνονται αλλά και το αν τον αγαπάει ο κόσμος, δεν τα γνωρίζω γιατί σε προσωπικό επίπεδο έχουμε χαθεί εντελώς», σημείωσε ο Γιώργος Σαμπάνης, χωρίς να θέλει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχέση τους.

Γιώργος Σαμπάνης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Εδώ και καιρό δεν είμαστε κοντά»

Ο Γιώργος Σαμπάνης έχει γράψει μεγάλες επιτυχίες για τον Γιώργο Μαζωνάκη, με πιο χαρακτηριστικό το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης στα 16 του, τα "Δύσκολα Φεγγάρια". Επίσης, έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν σε ζωντανές εμφανίσεις.

Γιώργος Σαμπάνης - Γιώργος Μαζωνάκης

Γιώργος Μαζωνάκης - Γιώργος Σαμπάνης

Γιώργος Σαμπάνης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Εδώ και καιρό δεν είμαστε κοντά»

Γιώργος Μαζωνάκης - Γιώργος Σαμπάνης
