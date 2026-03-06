Θεσσαλονίκη: Πλήρωσε πρόστιμο γιατί πέταξε χάρτινο κουτί σε μπλε κάδο

Κάνεις ανακύκλωση; Κάνεις ανακύκλωση με τον σωστό τρόπο; Γιατί αν δεν κάνεις, τότε μπορεί και να βρεθείς προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Όπως ένας πολίτης στη Θεσσαλονίκη, οποίος κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο 150 ευρώ γιατί πέταξε ένα χάρτινο κουτί σε κάδο ανακύκλωσης, αλλά χωρίς προηγουμένως να μειώσει τον όγκο του.

Η υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης τον εντόπισε από το voucher που ήταν κολλημένο πάνω στο κουτί και ανέγραφε το όνομα του παραλήπτη.

Στον Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά και σε άλλους δήμους της χώρας είναι σε ισχύ κανονισμός που προβλέπει ότι «η μη ελαχιστοποίηση του όγκου με συμπίεση ή άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως περίδεση, από ιδιώτη των κάθε μορφής αποβλήτων συσκευασιών και χαρτοκιβωτίων επιφέρει πρόστιμο 150 ευρώ».

Για τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το πρόστιμο για την ίδια παράβαση είναι 150 ευρώ ανά τεμάχιο, ενώ το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, στον Δήμο Αθηναίων δεν προβλέπεται το πρόστιμο αυτό, όμως ο κανονισμός προβλέπει κυρώσεις για λανθασμένη διαχείριση απορριμμάτων ή ρύπανση, όπως ας πούμε αν εντοπίζονται υπάλληλοι καταστημάτων να σέρνουν σακούλες σκουπιδιών στον δρόμο, βρωμίζοντας τον δημόσιο χώρο ή πετούν απορρίμματα σε λάθος κάδους.

Για πολλούς δήμους το πρόβλημα είναι η απουσία ελεγκτικού μηχανισμού και η έλλειψη προσωπικού που θα βεβαιώνει τα πρόστιμα.

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, για παράδειγμα, διαθέτει μόλις δύο δημοτικούς αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Πρασίνου του δήμου, Ηλία Αγγελόπουλο, στον νέο κανονισμό καθαριότητας, που αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση εντός της εβδομάδας, θα προβλέπονται κυρώσεις για απόρριψη μη συμπιεσμένων χαρτόκουτων, αλλά το στοίχημα είναι να μπορούν αυτές οι παραβάσεις να βεβαιώνονται.

