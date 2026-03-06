Θεσσαλονίκη: Πλήρωσε πρόστιμο γιατί πέταξε χάρτινο κουτί σε μπλε κάδο

Τον εντόπισαν από το voucher που ήταν κολλημένο στο κουτί

STAR.GR
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο Γιατι Δεν Έκανε Σωστά Ανακύκλωση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πολίτης στη Θεσσαλονίκη πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ για ρίψη χάρτινου κουτιού σε μπλε κάδο χωρίς συμπίεση.
  • Ο κανονισμός απαιτεί τη μείωση του όγκου αποβλήτων πριν την ανακύκλωση, με πρόστιμο για παραβάτες.
  • Στον Δήμο Αθηναίων δεν ισχύει το ίδιο πρόστιμο, αλλά υπάρχουν κυρώσεις για λανθασμένη διαχείριση απορριμμάτων.
  • Πολλοί δήμοι αντιμετωπίζουν έλλειψη ελεγκτικού μηχανισμού για την επιβολή προστίμων.
  • Νέος κανονισμός καθαριότητας αναμένεται να προτείνει κυρώσεις για μη συμπιεσμένα χαρτόκουτα.

Κάνεις ανακύκλωση; Κάνεις ανακύκλωση με τον σωστό τρόπο; Γιατί αν δεν κάνεις, τότε μπορεί και να βρεθείς προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Όπως ένας πολίτης στη Θεσσαλονίκη, οποίος κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο 150 ευρώ γιατί πέταξε ένα χάρτινο κουτί σε κάδο ανακύκλωσης, αλλά χωρίς προηγουμένως να μειώσει τον όγκο του.

EE: Νέα μέτρα κατά της καταστροφής απούλητων ρούχων – παπουτσιών

Η υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης τον εντόπισε από το voucher που ήταν κολλημένο πάνω στο κουτί και ανέγραφε το όνομα του παραλήπτη. 

Χαρδαλιάς: Με τη σύζυγό μου το κάνουμε πολλές φορές τη μέρα!    

Στον Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά και σε άλλους δήμους της χώρας είναι σε ισχύ κανονισμός που προβλέπει ότι «η μη ελαχιστοποίηση του όγκου με συμπίεση ή άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως περίδεση, από ιδιώτη των κάθε μορφής αποβλήτων συσκευασιών και χαρτοκιβωτίων επιφέρει πρόστιμο 150 ευρώ». 

Για τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το πρόστιμο για την ίδια παράβαση είναι 150 ευρώ ανά τεμάχιο, ενώ το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

Το 94% των Ελλήνων ζητά περισσότερες πρωτοβουλίες για το περιβάλλον

Σύμφωνα με την Καθημερινή, στον Δήμο Αθηναίων δεν προβλέπεται το πρόστιμο αυτό, όμως ο κανονισμός προβλέπει κυρώσεις για λανθασμένη διαχείριση απορριμμάτων ή ρύπανση, όπως ας πούμε αν εντοπίζονται υπάλληλοι καταστημάτων να σέρνουν σακούλες σκουπιδιών στον δρόμο, βρωμίζοντας τον δημόσιο χώρο ή πετούν απορρίμματα σε λάθος κάδους. 

Για πολλούς δήμους το πρόβλημα είναι η απουσία ελεγκτικού μηχανισμού και η έλλειψη προσωπικού που θα βεβαιώνει τα πρόστιμα. 

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, για παράδειγμα, διαθέτει μόλις δύο δημοτικούς αστυνομικούς. 

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Πρασίνου του δήμου, Ηλία Αγγελόπουλο, στον νέο κανονισμό καθαριότητας, που αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση εντός της εβδομάδας, θα προβλέπονται κυρώσεις για απόρριψη μη συμπιεσμένων χαρτόκουτων, αλλά το στοίχημα είναι να μπορούν αυτές οι παραβάσεις να βεβαιώνονται.
 

