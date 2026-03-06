Έκτακτη οδηγία από τη Σουηδία: «Κρατήστε μετρητά στο σπίτι»

Έκτακτη οδηγία προς τους πολίτες εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας, καλώντας τους να διατηρούν στο σπίτι τους μετρητά που να επαρκούν για βασικές αγορές μιας εβδομάδας, όπως τρόφιμα και φάρμακα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για ενδεχόμενες κρίσεις.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg, η σύσταση προβλέπει ότι κάθε ενήλικος θα πρέπει να διαθέτει 1.000 σουηδικές κορόνες περίπου σε μετρητά, δηλαδή 94 ευρώ. Το ποσό αυτό θεωρείται ότι αρκεί για να καλύψουν βασικές πληρωμές σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα στα συστήματα πληρωμών.

Η οδηγία της σουηδικής κεντρικής τράπεζας έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για γεωπολιτικούς κινδύνους και πιθανά προβλήματα στις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Η Riskbank εκτιμά ότι οι πολίτες έχουν ενεργό ρόλο στη λεγόμενη «συνολική άμυνα» της χώρας και επομένως η ατομική προετοιμασία ενισχύει τη συνολική ανθεκτικότητα της κοινωνίας σε περιόδους κρίσης.

Όπως σημειώνει «η ύπαρξη περισσότερων του ενός τρόπων πληρωμής μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη σε περιπτώσεις προσωρινών διακοπών λειτουργίας συστημάτων, έκτακτων καταστάσεων ή ακόμη και πολεμικών συνθηκών».

Επίσης πέρα από τα μετρητά που θα πρέπει να έχουν στο σπίτι οι πολίτες, οι οικογένειες θα πρέπει να διαθέτουν τραπεζικές κάρτες από περισσότερες από μία τράπεζες, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος πλήρους αδυναμίας συναλλαγών σε περίπτωση προβλήματος σε κάποιο σύστημα.

Παράλληλα γίνεται αναφορά και στο σύστημα Swish, την ιδιαίτερα δημοφιλή ψηφιακή υπηρεσία πληρωμών στη Σουηδία, η οποία θεωρείται επίσης μέρος μιας στρατηγικής διαφοροποίησης των τρόπων πληρωμής.

Η βασική ιδέα, όπως επισημαίνεται, είναι απλή: αν ένα σύστημα πάψει να λειτουργεί, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο άλλο διαθέσιμο για να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε βασικά αγαθά.

Για τους κατοίκους της Σουηδίας, η σύσταση μεταφράζεται σε μια απλή λίστα προετοιμασίας: διατήρηση μετρητών στο σπίτι, ύπαρξη εναλλακτικών τρόπων πληρωμής και προσαρμογή της καθημερινής οργάνωσης του νοικοκυριού ώστε να μπορεί να αντέξει μερικές ημέρες διαταραχών.

Η κεντρική τράπεζα επισημαίνει ότι η οδηγία δεν αποτελεί ένδειξη πανικού, αλλά προληπτικό μέτρο σε μια περίοδο αυξημένων κινδύνων.