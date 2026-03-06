Η Τουρκία θέλει και τους S-400 και επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Alejandro Granadillo)
Τουρκία: Θέλει Τους S-400 Και Επανένταξη Στο Πρόγραμμα F-35
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τουρκία επιδιώκει την αυτόνομη χρήση των S-400 και επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ.
  • Ο Γκιουλέρ τόνισε τη σημασία των S-400 για την εθνική ασφάλεια και τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ.
  • Η Τουρκία παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και λαμβάνει προφυλάξεις για την εθνική ασφάλεια.
  • Ο υπουργός προειδοποίησε για τις επιπτώσεις της αστάθειας στην περιοχή, όπως η αύξηση των παράνομων μεταναστευτικών ροών.
  • Παρουσιάστηκε το σχέδιο του τουρκικού συστήματος αεράμυνας 'Χαλύβδινος Θόλος', που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026-2029.

Στη διατήρηση των ρωσικών συστημάτων S-400 με αυτόνομη χρήση, αλλά και την επιδίωξη επανένταξης στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, αναφέρθηκε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Posta, μιλώντας επίσης για τις περιφερειακές εξελίξεις. 

Eκνευρισμός στην Τουρκία για Κάρπαθο – «Δεν το συζητάμε» λέει η Αθήνα

Ο Γκιουλέρ αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 και της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα επιδιώκει λύση που θα διασφαλίζει τόσο την εθνική ασφάλεια όσο και τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ.

Καταρρέει ο μύθος της «απαραίτητης» Τουρκίας - Η στάση του Ερντογάν

«Τα συστήματα αεράμυνας αποτελούν σήμερα μια προτεραιότητα ασφαλείας για όλες τις χώρες. Τα S-400 είναι ένα σύστημα που προμηθευτήκαμε εκείνη την εποχή για να καλύψουμε τις εθνικές μας ανάγκες αεράμυνας. Μετά την απόκτηση αυτού του συστήματος, ενημερώσαμε τους Αμερικανούς ομολόγους μας για την ιδέα μας να το χρησιμοποιήσουμε ανεξάρτητα (αυτόνομα) χωρίς να το ενσωματώσουμε στα συστήματα του ΝΑΤΟ. Ως αποτέλεσμα, εξακολουθούμε να θεωρούμε αυτήν την ιδέα ως την πιο λογική λύση. Από την άλλη πλευρά, συνεχίζουμε τις συζητήσεις μας με τις αμερικανικές αρχές σχετικά με τα F-35. Τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία ότι η παρουσία των F-35 στο στόλο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων θα συμβάλει σημαντικά όχι μόνο στην ασφάλεια της χώρας μας, αλλά και στο ΝΑΤΟ και στη σταθερότητα της περιοχής μας», είπε χαρακτηριστικά.

Υπουργός Άμυνας Τουρκίας, Γιασάν Γκιουλέρ

Γιασάρ Γκιουλέρ / Φωτογραφία αρχείου AP (Omar Havana)

Τουρκία: «Λαμβάνουμε τις απαραίτητες προφυλάξεις»

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ένταση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, ο Τούρκος υπουργός σημείωσε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και λαμβάνει μέτρα για την προστασία της εθνικής ασφάλειας.

Όπως δήλωσε: «Λαμβάνουμε τις απαραίτητες προφυλάξεις σύμφωνα με τις διεθνείς μας υποχρεώσεις και τις προτεραιότητες εθνικής ασφάλειας. Οι συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, οι οποίες επίσης θέτουν σοβαρούς κινδύνους για την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα, δεν περιορίζονται στα εμπλεκόμενα μέρη. Οι αεροπορικές/πυραυλικές απειλές, η ασφάλεια των θαλάσσιων εμπορικών οδών, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και οι πολυδιάστατοι κίνδυνοι που μπορούν να αναπτυχθούν μέσω στοιχείων του κυβερνοχώρου και των στοιχείων δι' αντιπροσώπων αυξάνουν την αστάθεια στην εξίσωση ασφάλειας που εκτείνεται από τη Μέση Ανατολή έως την ανατολική Μεσόγειο».

Παράλληλα προειδοποίησε για τις επιπτώσεις της αστάθειας στην περιοχή. «Η Τουρκία παρακολουθεί αυτήν την κατάσταση με ψυχραιμία και ενεργεί με αντίληψη που δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη της εξάπλωσης της έντασης. Εκτιμάται ότι η διατάραξη της σταθερότητας στην περιοχή μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των παράνομων και παράτυπων μεταναστευτικών κινήσεων και των διεθνών δραστηριοτήτων λαθρεμπορίου. Ωστόσο, γνωρίζουμε επίσης ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις στοχεύουν στην αύξηση των κερδών τους εκμεταλλευόμενες το κενό εξουσίας και την εσωτερική αναταραχή που μπορεί να προκύψει στην περιοχή».

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο στρατιωτικής αντιπαράθεσης με το Ισραήλ, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας επέκρινε τις ισραηλινές ενέργειες στη Γάζα και τις επιθέσεις σε γειτονικές χώρες, εκτιμώντας ωστόσο ότι η πιθανότητα άμεσης σύγκρουσης με την Τουρκία παραμένει περιορισμένη.

Τουρκία: Τι είναι ο «Χαλύβδινος Θόλος»

Ο Γκιουλέρ παρουσίασε επίσης το σχέδιο του τουρκικού συστήματος αεράμυνας «Χαλύβδινος Θόλος» («Steel Dome») το οποίο αναπτύσσεται με εγχώριες δυνατότητες.

«Ο Χαλύβδινος Θόλος μπορεί να περιγραφεί ως ένα ολοκληρωμένο, εγχώρια ανεπτυγμένο σύστημα αεράμυνας, σχεδιασμένο για να προστατεύει την Τουρκία από αεροπορικές απειλές, λειτουργώντας ως “ομπρέλα ασφαλείας” που καλύπτει ολόκληρο τον τουρκικό εναέριο χώρο και αντιμετωπίζοντας απειλές που κυμαίνονται από “πολύ χαμηλά έως πολύ μεγάλα βεληνεκή” και “πολύ μικρή έως μεγάλη εμβέλεια”», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σύστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά την περίοδο 2026-2029.

 

