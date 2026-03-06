Φοίβος Παπαδάκης: Βραδινή έξοδος με τη σύντροφό του, Αλίκη

Μία βραδινή έξοδο θέλησε να κάνει ο Φοίβος Παπαδάκης και στο πλευρό του ήταν φυσικά, η σύντροφός του, Αλίκη.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, δύο μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα του Γιώργου Παπαδάκη, μοιράστηκε στα social media μια τρυφερή φωτογραφία δίπλα στην αγαπημένη του με την οποία είναι σε σχέση εδώ και αρκετά χρόνια.

Η ανάρτησή του:

«Η σύντροφός μου, η Αλίκη, πέρα από κούκλα είναι και εξαιρετικό παιδί, το οποίο για μένα είναι το πρωταρχικό. Είναι πάνω απ’ όλα καλός άνθρωπος και είμαι πολύ τυχερός που έχω έναν τέτοιο άνθρωπο δίπλα μου», είχε δηλώσει ο Φοίβος Παπαδάκης σε συνέντευξή στο «Χαμογέλα και Πάλι».

Η ομάδα του «Τριφυλλιού» σε μία ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του Γιώργου Παπαδάκη προχώρησε την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, στην προβολή ενός βίντεο στο Telekom Center Athens, προς τιμήν του σπουδαίου παρουσιαστή, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι Μιλάνο για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Φοίβος Παπαδάκης με τον πατέρα του, Γιώργο, σε παλαιότερη έξοδό τους / Φωτογραφία: NDP

Ο γιος του γνωστού δημοσιογράφου, ο οποίος «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή φέτος τον Ιανουάριο, ανάρτησε στα Instastories του μια φωτογραφία από το στάδιο του ΠΑΟ, στην οποία ευχαριστούσε δημόσια την ομάδα των «Πρασίνων» για τη συγκινητική πράξη τους.

Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν γνωστός οπαδός του Παναθηναϊκού κι ο ξαφνικός θάνατός του βύθισε στο πένθος και την οικογένεια του «Τριφυλλιού», με την ΚΑΕ να κάνει ειδική αφιέρωση στη μνήμη του.

Δείτε την ανάρτηση του Φοίβου Παπαδάκη στο Instagram: