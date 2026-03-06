Ο Νίνο ακύρωσε τη σημερινή του εμφάνιση - Τι συνέβη;

«Χρειάζομαι λίγη ανάρρωση»

Νίνο: «Ο έρωτας είναι μια ψυχική διαταραχή»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίνο ακύρωσε την εμφάνισή του σήμερα λόγω θέματος υγείας.
  • Ενημέρωσε τους θαυμαστές του μέσω Instagram ότι θα επιστρέψει κανονικά το Σάββατο.
  • Εμφανίζεται στο νυχτερινό κέντρο THEAMA Athens μαζί με Έλλη Κοκκίνου και Χρήστο Μενιδιάτη.
  • Πρόσφατα, είχε ένα απρόοπτο επί σκηνής όταν το μικρόφωνό του γλίστρησε, αλλά το έπιασε εγκαίρως.
  • Ζήτησε κατανόηση και ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για την υποστήριξή τους.

Ο Νίνο ακύρωσε τη σημερινή του εμφάνιση. Με μια ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, o γνωστός καλλιτέχνης ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους και φίλες πως θα απουσιάζει από τη σκηνή του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται με την Έλλη Κοκκίνου και τον Χρήστο Μενιδιάτη, σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου.

Νίνο: Η φωτογραφία με την κόρη του και το μήνυμα για τα γενέθλιά της

Ο Νίνο έκανε λόγο για ένα θέμα υγείας, ενώ αποκάλυψε πως το βράδυ του Σαββάτου θα επανέλθει κανονικά στη σκηνή.

«Αγαπητοί μου φίλοι, μια μικρή αδιαθεσία δε θα μου επιτρέψει να βρίσκομαι στη σκηνή του THEAMA Athens μαζί με την Έλλη Κοκκίνου και τον Χρήστο Μενιδιάτη!

Χρειάζομαι λίγη ανάρρωση για να επανέλθω δριμύτερος και το Σάββατο θα είμαι κανονικά μαζί σας, πρώτα ο Θεός, για να διασκεδάσουμε όπως ξέρουμε! Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την αγάπη σας», έγραψε ο Νίνο.

Δες την ανάρτησή του:

νινο

Νίνο: Το απρόοπτο επί σκηνής - Παραλίγο να του φύγει το μικρόφωνο από τα χέρια 

Ένα απρόοπτο είχε ο Νίνο στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται, κατά τη διάρκεια του live του.

Πιο συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής ερμήνευε το κομμάτι «Σαν ναυαγοί» και την ώρα που σήκωσε το μικρόφωνο στον αέρα με το σταντ του, αυτό του γλίστρησε και πήγε να του φύγει από τα χέρια, με κίνδυνο να πέσει από τη σκηνή.

Ο Νίνο ωστόσο το έπιασε την τελευταία στιγμή και μετά από μια παύση λίγων δευτερολέπτων συνέχισε κανονικά την ερμηνεία του.

Δείτε παρακάτω σχετικό βίντεο που ανέβασε χρήστης του TikTok:

 

@ntinapag Το μικρόφωνο φαίνεται να ξέρει την ψυχολογία μου καλύτερα από μένα. #fyp #nino #mpouzoukia #fyy ♬ Event Horizon (STEM percussion) - Altitude Music / BMGPM

 

