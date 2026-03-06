Αλέξανδρα Παναγιώταρου: Η αποκάλυψη για την περιπέτεια με την υγεία της

«Τρεις μέρες κλεισμένη στο σπίτι»

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Ο Ρίτσι είναι με σιγουριά ο πιο πιστός μου άντρας»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου αποκάλυψε ότι πέρασε τρεις μέρες στο σπίτι λόγω γρίπης.
  • Η ανακοίνωση έγινε μέσω Instagram, όπου μοιράστηκε την εμπειρία της.
  • Επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον Αλέξανδρο Λυκούδη σε Q&A στο Instagram.
  • Ανέφερε ότι είναι σε σχέση με τον εαυτό της, χαρακτηρίζοντας την ως υγιή.
  • Η Παναγιώταρου αναφέρθηκε στην ευχάριστη αποχή από τα social media.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου αποκάλυψε μέσα από τα προσωπικά της social media ότι πέρασε μία περιπέτεια υγείας, που την κράτησε στο σπίτι για τρία 24ωρα.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Παρασκευής 6 Μαρτίου, η γνωστή performer - επιχειρηματίας αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram ότι είχε γρίπη.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου Ανήρτησε ένα Instastory μέσα από το αυτοκίνητό της όπου πήγαινε μία βόλτα μαζί με τον τετράποδο φίλο της και έγραψε:  «On the road μετά από τρεις μέρες κλεισμένη στο σπίτι χαροπαλεύοντας με γρίπη. Και τι ωραίες μέρες κάνει έξω (Βέβαια, αυτή η μικρή απόχη από τα social μ’αρεσε κάπως)».

Δες την ανάρτησή της:

παναγιωταρου

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον Αλέξανδρο Λυκούδη

Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα που ήθελαν το ζευγάρι Παναγιώταρου - Λυκούδη να έχει επιλέξει χωριστούς δρόμους στη ζωή και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου θέλησε πρόσφατα να το επιβεβαιώσει.

Μέσα από ένα Q&A που πραγματοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ίδια επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον γνωστό δικηγόρο.

Η Influencer - επιχειρηματίας αποφάσισε να δώσει τις δικές της απαντήσεις και ανάμεσα σε άλλες ερωτήσεις, ξεχώρισε εκείνη για την προσωπική της ζωή και για το αν είναι σε σχέση αυτή τη περίοδο. «Είμαι σε σχέση με τον εαυτό μου. Πολύ υγιής σχέση», απάντησε χαρακτηριστικά.

παναγιωταρου

