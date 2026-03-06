Αλέξανδρα Παναγιώταρου: Η αποκάλυψη για την περιπέτεια με την υγεία της

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου αποκάλυψε μέσα από τα προσωπικά της social media ότι πέρασε μία περιπέτεια υγείας, που την κράτησε στο σπίτι για τρία 24ωρα.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Παρασκευής 6 Μαρτίου, η γνωστή performer - επιχειρηματίας αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram ότι είχε γρίπη.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου Ανήρτησε ένα Instastory μέσα από το αυτοκίνητό της όπου πήγαινε μία βόλτα μαζί με τον τετράποδο φίλο της και έγραψε: «On the road μετά από τρεις μέρες κλεισμένη στο σπίτι χαροπαλεύοντας με γρίπη. Και τι ωραίες μέρες κάνει έξω (Βέβαια, αυτή η μικρή απόχη από τα social μ’αρεσε κάπως)».

Δες την ανάρτησή της:

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον Αλέξανδρο Λυκούδη

Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα που ήθελαν το ζευγάρι Παναγιώταρου - Λυκούδη να έχει επιλέξει χωριστούς δρόμους στη ζωή και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου θέλησε πρόσφατα να το επιβεβαιώσει.

Μέσα από ένα Q&A που πραγματοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ίδια επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον γνωστό δικηγόρο.

Η Influencer - επιχειρηματίας αποφάσισε να δώσει τις δικές της απαντήσεις και ανάμεσα σε άλλες ερωτήσεις, ξεχώρισε εκείνη για την προσωπική της ζωή και για το αν είναι σε σχέση αυτή τη περίοδο. «Είμαι σε σχέση με τον εαυτό μου. Πολύ υγιής σχέση», απάντησε χαρακτηριστικά.