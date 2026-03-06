Alter Ego Media: Απέκτησε το 50,1% της more.gr

Στην επέκτασή της στον κλάδο του Live Entertainment προχωρά Alter Ego Media, καθώς απέκτησε το 50,1% της more.gr, της κορυφαίας ψηφιακής πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η more.gr διαθέτει την κορυφαία B2C ψηφιακή πλατφόρμα έκδοσης και διάθεσης εισιτηρίων στην Ελλάδα και στην Κύπρο με περίπου 1,85 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες και 3,8 εκατ. μηνιαίους επισκέπτες.

«Η συμμετοχή μας στο μετοχικό κεφάλαιο της more.gr αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής μας για επέκταση στον δυναμικά αναπτυσσόμενο χώρο των live events και της ζωντανής ψυχαγωγίας. Η MORE.GR έχει εδραιωθεί ως η κορυφαία ψηφιακή πλατφόρμα διάθεσης εισιτηρίων στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στην αγορά, σημαντική τεχνολογική υποδομή και υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης από το κοινό και τους διοργανωτές εκδηλώσεων», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Alter Ego Media, Γιάννης Βρέντζος.

Το 2025 μέσω της πλατφόρμας πωλήθηκαν πάνω από 7 εκατ. εισιτήρια αξίας 155 εκατ. ευρώ, υποστηρίζοντας περισσότερες από 27.000 εκδηλώσεις.

«Στόχος μας είναι, μέσα από αυτή τη συνεργασία με τον Όμιλο της Alter Ego Media, να δημιουργήσουμε πρόσθετη αξία για τους συνεργάτες και τους διοργανωτές που εμπιστεύονται την πλατφόρμα, αλλά και να προσφέρουμε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες και εμπειρίες στους εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες και θεατές που επιλέγουν τη More για την πρόσβαση σε εκδηλώσεις και θεάματα», τόνισε ο Ιδρυτής της more.gr, Χάρης Καρώνης.