Eπίσημη πρεμιέρα για την «Οδύσσεια» - Ποια γνωστά πρόσωπα ήταν εκεί

«Οδύσσεια»: Στιγμιότυπα από την επίσημη πρεμιέρα
Πρεμιέρα έκανε η παιδική- εφηβική παράσταση «Οδύσσεια» στην παιδική σκηνή της Γιούλης Ηλιοπούλου, του Θεάτρου Πειραιώς 131.

Επίσημη πρεμιέρα Οδύσσεια/  NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Επίσημη πρεμιέρα Οδύσσεια/  NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Τον «Οδυσσέα» υποδύεται ο Μάνος Πίντζης και συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Χρήστος Γιαννακάκος, Κώστας Γόνης, Δέσποινα Κασιώτη, Νώντας Μαντζουρέας, Τζούλια Σπυροπούλου, Παρασκευή Τζιαρτζιάνη, Τιγκράν Αμπραμιάν, Γιώργος Τζέρνιας.

νέα παραγωγή της Γιούλης Ηλιοπούλου, σε κείμενο και σκηνοθεσία δικά της, παρακολούθησε πλήθος γνωστών ηθοποιών και προσώπων της τηλεόρασης.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Δημήτρη Λάλο, την Όλγα Λαφαζάνη με τον γιο της, τη Μπέσσυ Αργυράκη, τη Μαίρη Ραζή, την Αντιγόνη Μακρή, τη Σάσα Σταμάτη με τον ανιψιό της Γιάννη, τον Τάκη Παπαματθαίου, την Αννούλα Φλωρινιώτη και τον Σπύρο Ιωάννου.

Δημήτρης Λάλος- Γιούλη Ηλιοπούλου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Δημήτρης Λάλος- Γιούλη Ηλιοπούλου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

 Όλγα Λαφαζάνη με τον γιο της, Γιώργο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

 Όλγα Λαφαζάνη με τον γιο της, Γιώργο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

 

ντιγόνη Μακρή- Δημήρης Κανέλλoς- Γιούλη Ηλιοπούλου- Μαίρη Ραζή/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Αντιγόνη Μακρή- Δημήρης Κανέλλoς- Γιούλη Ηλιοπούλου- Μαίρη Ραζή/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Μπέσσυ Αργυράκη- Μάνος Πίντζης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Μπέσσυ Αργυράκη- Μάνος Πίντζης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Τάκης Παπαματθαίου- Γιούλη Ηλιοπούλου- Αννούλα Φλωρινιώτη- Σπύρος Ιωάννου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Τάκης Παπαματθαίου- Γιούλη Ηλιοπούλου- Αννούλα Φλωρινιώτη- Σπύρος Ιωάννου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Σάσα Σταμάτη με τον ανιψιό της, Γιάννη- Μάνος Πίντζης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Σάσα Σταμάτη με τον ανιψιό της, Γιάννη- Μάνος Πίντζης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

 Η παράσταση είναι η θεατρική εκδοχή του ομηρικού έπους, στην οποία ξετυλίγεται το ταξίδι επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Στη διαδρομή του συναντά θεούς, μυθικά τέρατα, δοκιμασίες και κάθε «εμπόδιο» γίνεται μάθημα ζωής. Μέχρι που φτάνει τελικά στην πατρίδα του, στην Πηνελόπη και τον γιο του, Τηλέμαχο, καταφέροντας να επιφέρει την αρμονία στην Ιθάκη.

Το έργο παίζεται κάθε Κυριακή στις 12:00.

