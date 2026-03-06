Eπίσημη πρεμιέρα για την «Οδύσσεια» - Ποια γνωστά πρόσωπα ήταν εκεί

Πρεμιέρα έκανε η παιδική- εφηβική παράσταση «Οδύσσεια» στην παιδική σκηνή της Γιούλης Ηλιοπούλου, του Θεάτρου Πειραιώς 131.
Τον «Οδυσσέα» υποδύεται ο Μάνος Πίντζης και συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Χρήστος Γιαννακάκος, Κώστας Γόνης, Δέσποινα Κασιώτη, Νώντας Μαντζουρέας, Τζούλια Σπυροπούλου, Παρασκευή Τζιαρτζιάνη, Τιγκράν Αμπραμιάν, Γιώργος Τζέρνιας.
Tη νέα παραγωγή της Γιούλης Ηλιοπούλου, σε κείμενο και σκηνοθεσία δικά της, παρακολούθησε πλήθος γνωστών ηθοποιών και προσώπων της τηλεόρασης.
Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Δημήτρη Λάλο, την Όλγα Λαφαζάνη με τον γιο της, τη Μπέσσυ Αργυράκη, τη Μαίρη Ραζή, την Αντιγόνη Μακρή, τη Σάσα Σταμάτη με τον ανιψιό της Γιάννη, τον Τάκη Παπαματθαίου, την Αννούλα Φλωρινιώτη και τον Σπύρο Ιωάννου.
Η παράσταση είναι η θεατρική εκδοχή του ομηρικού έπους, στην οποία ξετυλίγεται το ταξίδι επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Στη διαδρομή του συναντά θεούς, μυθικά τέρατα, δοκιμασίες και κάθε «εμπόδιο» γίνεται μάθημα ζωής. Μέχρι που φτάνει τελικά στην πατρίδα του, στην Πηνελόπη και τον γιο του, Τηλέμαχο, καταφέροντας να επιφέρει την αρμονία στην Ιθάκη.
Το έργο παίζεται κάθε Κυριακή στις 12:00.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.