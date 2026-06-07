Αγία Παρασκευή: «Λαμπάδιασε» υπόγειο γκαράζ

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε υπόγειο γκαράζ στην Αγία Παρασκευή. Ένας ένοικος της πολυκατοικίας μπήκε στο αυτοκίνητό του, έβαλε μπροστά τη μηχανή και αυτό «λαμπάδιασε». Ο Μάνος Σωτηρόπουλος βρέθηκε με την κάμερα του Star στο σημείο και έχει πληροφορίες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έξι οχήματα κάηκαν ολοσχερώς και άλλα 4 έχουν σοβαρές ζημιές.

Πώς ξεκίνησαν όλα; Ένοικος της πολυκατοικίας κατέβηκε να πάρει το αυτοκίνητό του από το γκαράζ. Πρόκειται για αυτοκίνητο που λειτουργεί και με υγραέριο.

Σύμφωνα με όσα είπε στο Star, άναψε τη μηχανή και αμέσως το ΙΧ «λαμπάδιασε». Ευτυχώς, ο άνθρωπος κατάφερε και βγήκε από το φλεγόμενο υπόγειο γκαράζ.

Η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και στα υπόλοιπα σταθμευμένα οχήματα. Πυκνοί καπνοί έπνιξαν τη γειτονιά. Περισσότεροι από 15 πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και μπήκαν στο γκαράζ με φιάλες οξυγόνου.

Πέρα από τα οχήματα, σημαντικές ζημιές έχει και η πολυκατοικία, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν και οι καπνοί επηρέασαν κοινόχρηστους χώρους αλλά και διαμερίσματα.

Τις επόμενες ημέρες μηχανικοί αναμένεται να προχωρήσουν σε ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν προκληθεί προβλήματα στη στατικότητα του κτιρίου.

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