Αγία Παρασκευή: «Λαμπάδιασε» υπόγειο γκαράζ, κάηκαν ολοσχερώς 6 αυτοκίνητα

Ζημιές και στην πολυκατοικία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.06.26 , 18:03 Πειραιάς: Αστυνομικοί σώζουν άνδρα πριν πηδήξει από τον 6ο όροφο κτιρίου!
07.06.26 , 17:52 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 08/06/2026 – 14/06/2026
07.06.26 , 17:21 Ν. Θεοδωρίδου: Στην Κωνσταντινούπολη με τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη
07.06.26 , 17:10 «Μπαράζ» σεισμών Εύβοια: Κατολισθήσεις και ζημιές σε σπίτια, μαγαζιά
07.06.26 , 17:05 Πάνος Μιχαλόπουλος: Επιστρέφει στην τηλεόραση μετά από σχεδόν 20 χρόνια
07.06.26 , 16:48 Αγία Παρασκευή: «Λαμπάδιασε» υπόγειο γκαράζ, κάηκαν ολοσχερώς 6 αυτοκίνητα
07.06.26 , 16:17 «Καμπανάκι» από μεγάλη ευρωπαϊκή έρευνα για τη συμπεριφορά των νέων οδηγών
07.06.26 , 16:11 Σύλληψη 37χρονου: «Πιθανός στόχος του το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris»
07.06.26 , 16:00 Body Oils: Η απόλυτη καλοκαιρινή skincare πολυτέλεια
07.06.26 , 15:47 Μίλτος Πασχαλίδης: «Πείτε στα αγόρια σας να μην είναι μ@@@@@ς»
07.06.26 , 15:26 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η σπάνια φωτογραφία με τη μητέρα και την αδελφή της
07.06.26 , 14:32 Εύβοια: Διαδοχικοί σεισμοί- 5,2 Ρίχτερ o μεγαλύτερος - Αισθητοί στην Αττική
07.06.26 , 14:31 TractioN: Μεγάλο φινάλε στη Σέριφο με άρωμα καλοκαιριού
07.06.26 , 14:00 Μήπως είσαι εσύ τελικά το τοξικό άτομο στη σχέση σου;
07.06.26 , 13:00 Χανιά: Στον Εισαγγελέα Γερμανός υπήκοος που φωτογράφιζε στρατιωτική περιοχή
Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: Γονείς για πρώτη φορά
Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η σπάνια φωτογραφία με τη μητέρα και την αδελφή της
Ιωάννα Μαλέσκου: «Ένας χωρισμός είναι απώλεια, είναι πένθος»
Οικονομάκου: «Έχω ξαναπαντρευτεί, αλλά αυτό δεν το είχα νιώσει ποτέ»
Ιωάννα Τούνη: «Τα χαρίζουμε σε ιδρύματα με παιδάκια»
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κόρη της Ξένια στο Instagram
Η συγκίνηση της Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η κόρη της αποφοίτησε από το Δημοτικό
Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόγκα, ευεξία και η πρώτη βουτιά του καλοκαιριού
«Μπαράζ» σεισμών Εύβοια: Κατολισθήσεις και ζημιές σε σπίτια, μαγαζιά
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Μάνος Σωτηρόπουλος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε υπόγειο γκαράζ στην Αγία Παρασκευή. Ένας ένοικος της πολυκατοικίας μπήκε στο αυτοκίνητό του, έβαλε μπροστά τη μηχανή και αυτό «λαμπάδιασε». Ο Μάνος Σωτηρόπουλος βρέθηκε με την κάμερα του Star στο σημείο και έχει πληροφορίες.

Αθώος Ο Μελισσοκόμος Για Τη Φωτιά Στο Άλσος Βεΐκου - Video

Αγία Παρασκευή: «Λαμπάδιασε» υπόγειο γκαράζ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έξι οχήματα κάηκαν ολοσχερώς και άλλα 4 έχουν σοβαρές ζημιές.

Πώς ξεκίνησαν όλα; Ένοικος της πολυκατοικίας κατέβηκε να πάρει το αυτοκίνητό του από το γκαράζ. Πρόκειται για αυτοκίνητο που λειτουργεί και με υγραέριο.

Τέλος στο δωρεάν πάρκινγκ των σούπερ μάρκετ: Μπάρες και χρονοχρέωση

Σύμφωνα με όσα είπε στο Star, άναψε τη μηχανή και αμέσως το ΙΧ «λαμπάδιασε». Ευτυχώς, ο άνθρωπος κατάφερε και βγήκε από το φλεγόμενο υπόγειο γκαράζ.

Αγία Παρασκευή: «Λαμπάδιασε» υπόγειο γκαράζ

Η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και στα υπόλοιπα σταθμευμένα οχήματα. Πυκνοί καπνοί έπνιξαν τη γειτονιά. Περισσότεροι από 15 πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και μπήκαν στο γκαράζ με φιάλες οξυγόνου.

Αγία Παρασκευή: «Λαμπάδιασε» υπόγειο γκαράζ

Πέρα από τα οχήματα, σημαντικές ζημιές έχει και η πολυκατοικία, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν και οι καπνοί επηρέασαν κοινόχρηστους χώρους αλλά και διαμερίσματα.

Τις επόμενες ημέρες μηχανικοί αναμένεται να προχωρήσουν σε ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν προκληθεί προβλήματα στη στατικότητα του κτιρίου.

 

Δείτε ολόκληρο το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΠΑΡΚΙΝΓΚ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top