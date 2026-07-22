Η Γιολάντα Διαμαντή μιλά για τη ζωή στη Λευκάδα, την πορεία της στα μίντια και την πρωταθλήτρια κόρη της/ ΣΚΑΪ

Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Γιολάντα Διαμαντή. Η πρώην παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο φωτογραφίες με την κόρη της, Τζωρτζίνα.

Στις δύο κοινές φωτογραφίες με την 22χρονη κόρη της που ανήρτησε, οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστές φορώντας μαύρα σύνολα. «Oldest daughter, biggest love» (μεγαλύτερη κόρη, μεγαλύτερη αγάπη), έγραψε στη λεζάντα.

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Να θυμίσουμε πως η Γιολάντα Διαμαντή κι ο σύζυγός της, Γιώργος Καββαδάς έχουν αποκτήσει μαζί τρεις κόρες, την Τζωρτζίνα, τη Σήλια και την Αλεξάνδρα και ζουν μόνιμα στη Λευκάδα. Τα κορίτσια τώρα σπουδάζουν στην Αθήνα.

«Παντρευτήκαμε από έντονο έρωτα και ακόμα η σχέση μας δεν έχει βαλτώσει. Χαίρομαι που έχω πετύχει στον γάμο μου κάτι δύσκολο, να είμαι ακόμα ευτυχισμένη και να γουστάρω ακόμα τον άντρα μου όταν όλοι πλέον χωρίζουν γύρω μας», είχε αναφέρει σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή Ελένη.

Σε άλλη συνέντευξη που είχε δώσει, η Γιολάντα Διαμαντή είχε μιλήσει για τη νέα της ζωή στη Λευκάδα, αλλά και για τη φιλική σχέση που διατηρούσε με την Ελένη Μενεγάκη. «Ήμασταν φίλες. Την είδα τυχαία στη Λευκάδα με τα παιδιά της. Ήταν πολύ όμορφο που ξαναβρεθήκαμε», είχε εξομολογηθεί. , περιγράφοντας την καθημερινότητά της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και την απόφαση να δώσει προτεραιότητα στην οικογένειά της.