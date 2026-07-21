Κωνσταντάρας: Απαθανατίζει την Τσαγκρινού στις διακοπές τους

Το ζευγάρι είναι full in love!

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Κωνσταντάρας: Απαθανατίζει την Τσαγκρινού στις διακοπές τους

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Έλενα Τσαγκρινού απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
  • Ο Κωνσταντάρας δημοσίευσε στιγμιότυπο της Τσαγκρινού δίπλα στην πισίνα στο Instagram.
  • Η Τσαγκρινού ποζάρει χαμογελαστή με γαλάζιο και λευκό ριγέ φόρεμα.
  • Το ζευγάρι δείχνει να απολαμβάνει την προσωπική του ζωή και τον έρωτά τους.
  • Η σχέση τους έγινε γνωστή στα τέλη Μαΐου και είναι πλέον δημόσια.

Τις καλοκαιρινές τους διακοπές απολαμβάνουν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Έλενα Τσαγκρινού, με το ζευγάρι να μοιράζεται στιγμές από την χαλάρωσή του στα social media.

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Ο γνωστός παρουσιαστής δημοσίευσε ένα νέο Instagram story, στο οποίο απαθανατίζει την αγαπημένη του σε ένα όμορφο στιγμιότυπο δίπλα στην πισίνα. Η Έλενα Τσαγκρινού ποζάρει ανέμελη και χαμογελαστή, φορώντας ένα εντυπωσιακό γαλάζιο και λευκό ριγέ φόρεμα, ενώ φαίνεται να κάνει νάζια στον σύντροφό της την ώρα που εκείνος τραβά το βίντεο.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μάλιστα σχολίασε με χιούμορ το απόλυτα ταιριαστό καλοκαιρινό σκηνικό, παρατηρώντας πως «όλα είναι ριγέ». Από τη βαλίτσα της τραγουδίστριας μέχρι την πετσέτα της για την πισίνα, όλα κινούνται στους ίδιους γαλάζιους και λευκούς τόνους, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο matchy matchy αποτέλεσμα.

Κωνσταντάρας: Απαθανατίζει την Τσαγκρινού στις διακοπές τους

Κωνσταντάρας: Απαθανατίζει την Τσαγκρινού στις διακοπές τους

Στο φόντο διακρίνεται η πισίνα, με το ζευγάρι να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μακριά από την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Η σχέση του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Έλενας Τσαγκρινού έγινε γνωστή περίπου στα τέλη Μαΐου, με τους δύο τους να μην κρύβουν πλέον τον έρωτά τους και να δείχνουν πως απολαμβάνουν το νέο κεφάλαιο που έχουν ανοίξει στην προσωπική τους ζωή.

 

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ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΓΚΡΙΝΟΥ
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ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
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