Αλέξης Σταμάτης: Η μητέρα του, ο γάμος με την Εύα Σιμάτου και ο γιος τους

Το έργο του μοναχογιού της Μπέτυς Αρβανίτη που πέθανε σε ηλικία 67 ετών

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Επιμέλεια STAR.GR
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Απόσπασμα από τη συνέντευξη της Μπέτυς Αρβανίνη στην ΕΡΤ- Τι είχε πει για τον εγγονό της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αλέξης Σταμάτης, συγγραφέας και ποιητής, πέθανε σε ηλικία 66 ετών μετά από μάχη με σπάνια ασθένεια του αίματος.
  • Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Εύα Σιμάτου και είχαν έναν γιο, τον Ερμή, ηλικίας 7 ετών.
  • Είχε εκδώσει 34 βιβλία και είχε βραβευτεί τρεις φορές για το έργο του, συμπεριλαμβανομένου του μυθιστορήματος "Αμερικάνικη Φούγκα".
  • Ακολούθησε σπουδές αρχιτεκτονικής και κινηματογράφου, αλλά η συγγραφή ήταν η μεγάλη του αγάπη.
  • Η μητέρα του, Μπέτυ Αρβανίτη, είχε σημαντική επιρροή στη ζωή και την καριέρα του.

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του συγγραφέα, ποιητή και σεναριογράφου, Αλέξη Σταμάτη

Αλέξης Σταμάτης με τη μητέρα του,  Μπέτυ Αρβανίτη, το 2015/ NDP

Αλέξης Σταμάτης με τη μητέρα του,  Μπέτυ Αρβανίτη, το 2015/ NDP

Πέθανε ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης σε ηλικία 66 ετών

Ο μοναχογιός της ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη, τον οποίο απέκτησε από τον δεύτερο γάμο της, με τον αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών, μετά από μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος. 

Αλέξης Σταμάτης- Εύα Σιμάτου στην πρεμιέρα «Tα πήρες όλα κι έφυγες-Στράτος Διονυσίου», τον Απρίλιο του 2025/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Αλέξης Σταμάτης- Εύα Σιμάτου στην πρεμιέρα «Tα πήρες όλα κι έφυγες-Στράτος Διονυσίου», τον Απρίλιο του 2025/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο Αλέξης Σταμάτης ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Εύα Σιμάτου, με την οποία απέκτησε έναν γιο, τον Ερμή, ηλικίας 7 ετών σήμερα.

Αλέξης Σταμάτης- Εύα Σιμάτου σε θεατρική πρεμιέρα, το 2016/ NDP

Αλέξης Σταμάτης- Εύα Σιμάτου σε θεατρική πρεμιέρα, το 2016/ NDP

O ίδιος είχε εξομολογηθεί στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον Κωνσταντίνο Μπουγά και το star.gr, πριν από 8 μήνες, πως στο τελευταίο του βιβλίο «Το Παιδί και ο Άγγελος» είχε επηρεαστεί από τον ερχομό του γιου του. 

StarLight - Αλέξης Σταμάτης: «Το γράψιμο είναι τρόπος παρουσίας στη ζωή»

«Η πατρότητα σου αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τον κόσμο. Σου δίνει μια νέα κλίμακα ευθύνης, αλλά και μια νέα ευαισθησία. Μετά τη γέννηση του Ερμή άρχισα να παρατηρώ περισσότερο το παιδί μέσα μου, αλλά και τα παιδιά γύρω μου. Να βλέπω τις απορίες, τις σιωπές, τους φόβους, τις μικρές νίκες τους. Αυτό επηρέασε οργανικά το βιβλίο - όχι ως αυτοβιογραφικό στοιχείο, αλλά ως αλλαγή οπτικής», είχε εξομολογηθεί στο StarLight.

Αλέξης Σταμάτης: To έργο, τα βιβλία και οι βραβεύσεις του

Ο Αλέξης Σταμάτης αρχικά ακολούθησε το επάγγελμα του πατέρα του. Αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές αρχιτεκτονικής και κινηματογράφου στο Λονδίνο. Από το 1988 εργάστηκε ως αρχιτέκτονας σε διάφορα έργα στην Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

O Αλέξης Σταμάτης στο Μέγαρο Μουσικής, το 2017/ NDP

O Αλέξης Σταμάτης στο Μέγαρο Μουσικής, το 2017/ NDP

Η συγγραφή ήταν όμως η μεγάλη του αγάπη. «Θεωρώ ότι η αρχιτεκτονική με βοήθησε πολύ στη συγγραφή. Μου έδωσε αίσθηση δομής, χώρου, ισορροπίας. Αλλά η συγγραφή ήταν πάντα αυτό που με ολοκλήρωνε πραγματικά. Δεν υπήρξε στιγμή που να σκέφτηκα ότι έκανα λάθος επιλογή», είχε παραδεχτεί στον Κωνσταντίνο Μπουγά και το star.gr.

Είχε εκδώσει συνολικά 34 βιβλία κι είχε δημοσιεύσει έξι ποιητικές συλλογές.
Ενδεικτικά: 

  • «Ο έβδομος ελέφαντας» (1998) εκδόθηκε στην Μεγάλη Βρετανία
  • «Μπαρ Φλωμπέρ» (2000) εκδόθηκε στην Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την 
  • «Αμερικάνικη Φούγκα» (2008) εκδόθηκε στις ΗΠΑ, κερδίζοντας το International Literature Award από το "National Endowment for the Arts". 
  • Ο μονόλογός του «Τελευταία Μάρθα» παρουσιάστηκε το 2004 στην Πολιτιστική Ολυμπιάδα και παίχτηκε το 2008 στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας, σε σκηνοθεσία Βίκυς Γεωργιάδου και ερμηνεία Χρήστου Στεργιόγλου. 
  • Τα έργα του «Δακρυγόνα» και «Σκότωσε ό,τι αγαπάς» (σκηνοθεσία Άρη Τρουπάκη) ανέβηκαν το 2010 και το 2012 στο ίδιο θέατρο. 
  • Ο μονόλογός του «Μεσάνυχτα σ' έναν τέλειο κόσμο» ανέβηκε στο Θέατρο Τέχνης «Κάρολος Κουν» το 2013, σε σκηνοθεσία Άρη Τρουπάκη. 
  • Το έργο του «Μελίσσια» έχει παρουσιαστεί στα πλαίσια του προγράμματος "Αναγνώσεις" στο Εθνικό Θέατρο. Ανέβηκε τον Μάιο του 2019 στο Εθνικό θέατρο με πρωταγωνίστρια τη μητέρα του, Μπέτυ Αρβανίτη
  • Το έργο του Innerview παρουσιάστηκε τον χειμώνα του 2014 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης σε σκηνοθεσία Λίλλυς Μελεμέ. Το ίδιο έργο είχε παχτεί στο Southbank Centre του Λονδίνου, το 2013
  • Επίσης, έχει γράψει το σενάριο για την ταινία «Καταιγίδα», (σκηνοθεσία Χάρη Πατραμάνη) το οποίο εγκρίθηκε από το πρόγραμμα «Ορίζοντες» του Ελληνικού Κέντρου Κινηματόγραφου
  • Το τελευταίο του μυθιστόρημα έχει τίτλο «Το Παιδί και ο Άγγελος» και εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2025

Ο Αλέξης Σταμάτης δίδασκε δημιουργική γραφή, αρθρογραφούσε και είχε αντιπροσωπεύσει πολλές φορές την Ελλάδα σε διεθνή λογοτεχνικά συνέδρια.

Είχε βραβευτεί τρεις φορές για τα έργα του:

  • Το 1994, κέρδισε το Πρώτο Βραβείο του Δήμου Αθηναίων στη μνήμη Νικηφόρου Βρεττάκου για την ποιητική του συλλογή "Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων"
  • Το 2007, κατέκτησε το Βραβείο του Εθνικού Ιδρύματος Τεχνών της Αμερικής (National Endowment for the Arts)για το μυθιστόρημά του "Αμερικάνικη Φούγκα".
  • Το 2009, πήρε το Πρώτο Βραβείο του Κύκλου του Παιδικού Βιβλίου για το παιδικό του βιβλίο «Ο Άλκης και ο Λαβύρινθος»

Αλέξης Σταμάτης: Η σύζυγος, ο γιος και η μητέρα του Μπέτυ Αρβανίτη

Ο Αλέξης Σταμάτης και η Εύα Σιμάτου παντρεύτηκαν το 2017, μετά από τρία χρόνια σχέσης.

 

Το 2019, γεννήθηκε ο γιος τους, Ερμής. 

«Η Εύα είναι my mystical wife: ένας άνθρωπος που αγαπώ βαθιά, που θαυμάζω, που μου έφερε σταθερότητα, τρυφερότητα και φως. Με βοήθησε να δω τη ζωή πιο καθαρά. Να λειτουργώ με μεγαλύτερη ισορροπία. Με στηρίζει, με ακούει, με εμπνέει. Και γενικά, με κάνει καλύτερο άνθρωπο», είχε εξομολογηθεί για τη σύζυγό του, στο star.gr και τον Κωνσταντίνο Μπουγά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Η οικογένειά μου είναι η βάση μου. Η Εύα είναι ο έρωτας και ο συνοδοιπόρος. Ο Ερμής μου δίνει προοπτική και ενέργεια. Και η μητέρα μου είναι μια διαρκής υπενθύμιση της δύναμης και της συνέπειας στη δουλειά. Δε γράφω "για" αυτούς με την κλασική έννοια, αλλά η παρουσία τους διαμορφώνει το βλέμμα μου. Είμαι πολύ τυχερός που τους έχω», είχε παραδεχτεί στην ίδια συνέντευξη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Η Μπέτυ Αρβανίτη ήταν 24 χρόνων όταν έφερε στον κόσμο τον γιο της. Το θέατρο επηρέασε βαθιά και τον ίδιο, αφού μεγάλωσε μέσα σε χώρους τέχνης. «Με επηρέασε βαθιά. Μεγάλωσα σε θεατρικούς χώρους, σε πρόβες, σε καμαρίνια, σε παρασκήνια. Εκεί έμαθα δύο πράγματα που με ακολουθούν μέχρι σήμερα: πρώτον, ότι κάθε λέξη πρέπει να υποστηρίζεται από ένα αληθινό συναίσθημα· δεύτερον, ότι η σιωπή είναι εξίσου σημαντική με τον λόγο. Το θέατρο μου έδωσε αίσθηση ρυθμού. Μου έμαθε να ακούω. Μου έδειξε ότι η παρουσία είναι μια μορφή τέχνης από μόνη της», είχε εξηγήσει στο star.gr.

Εύα Σιμάτου- Μπέττυ Αρβανίτη- Αλέξης Σταμάτης στην πρεμιέρα «Φθινοπωρινή Σονάτα», το 2018/ NDP

Εύα Σιμάτου- Μπέττυ Αρβανίτη- Αλέξης Σταμάτης στην πρεμιέρα «Φθινοπωρινή Σονάτα», το 2018/ NDP

H σπουδαία ηθοποιός σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, είχε μιλήσει για τον εγγονό της. «Το παιδί σου, φαντάζεσαι, ότι θα το έχεις πάντα, ενώ με το εγγόνι σου ξέρεις ότι θα φύγεις. Έλεγα ότι για το μόνο πράγμα που είμαι πολύ στεναχωρημένη είναι ότι δε θα μάθω ποτέ τι θα γίνει ο εγγονός μου όταν μεγαλώσει. Δε θα υπάρχω. Πέρα από αυτό όμως, το να βλέπεις αυτό το πλάσμα να ανακαλύπτει τη ζωή καθημερινά... είναι ένα θαύμα, δε συγκρίνεται με τίποτα», είχε πει στην ΕΡΤ, πριν από έναν χρόνο.

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