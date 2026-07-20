Δείτε τον γιο του Νίκου Ευαγγελάτου και της Τατιάνας Στεφανίδου να κάνει θαλάσσιο σκι

Η Τατιάνα Στεφανίδου απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι μαζί με την οικογένειά της, αφιερώνοντας χρόνο στους αγαπημένους της και γεμίζοντας όμορφες στιγμές.

Με τη θερμοκρασία να «χτυπά κόκκινο» το Σαββατοκύριακο, η δημοσιογράφος αναζήτησε ανάσες δροσιάς στη θάλασσα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από τη χαλαρή οικογενειακή της απόδραση.

Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε, η ίδια ποζάρει χαμογελαστή πάνω στο σκάφος, έχοντας στο πλευρό της τον γιο της. Η ανάρτησή της ολοκληρωνόταν με εντυπωσιακά πλάνα του Νικόλα Ευγγελάτου να κάνει θαλάσσιο σκι, αλλά και του μαγευτικού ηλιοβασιλέματος.

Η ανάρτηση της Τατιάνας Στεφανίδου

Στη λεζάντα, η Τατιάνα Στεφανίδου έγραψε: «Fav place: wherever we are together» («Αγαπημένο μέρος: όπου είμαστε μαζί»), με τη λιτή αλλά γεμάτη νόημα φράση της να αποτυπώνει τη βαθιά αγάπη που τρέφει για την οικογένειά της.

Ο 27χρονος Νικόλας Ευαγγελάτος επέστρεψε στην Ελλάδα από το Λονδίνο, όπου τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται, προκειμένου να περάσει μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών με τους γονείς του, οι οποίοι δεν κρύβουν την περηφάνια τους για την πορεία και τις επιτυχίες του.

Η Τατιάνα Στεφανίδου και ο Νίκος Ευαγγελάτος είναι παντρεμένοι από το 2003 και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Νικόλα και τη Λυδία. Ο δημοσιογράφος έχει ακόμη έναν γιο, τον Λάμπη, από τον πρώτο του γάμο, με τον οποίο διατηρεί επίσης πολύ στενή σχέση.