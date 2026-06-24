Τατιάνα Στεφανίδου: «Έχω συζητήσει κάτι για την τηλεόραση. Θα δούμε»

«Δε θέλω να κάνω καριέρα ως διευθύντρια»

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Τατιάνα Στεφανίδου: Η εξομολόγηση για την τηλεόραση, τη γυμναστική και τον Ευαγγελάτο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τατιάνα Στεφανίδου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στην τηλεόραση, ενώ απολαμβάνει τον ρόλο του coach στα digital media.
  • Αναφέρει ότι έχει συζητήσει για νέα επαγγελματικά σχέδια, αλλά δεν την ενδιαφέρουν διοικητικές θέσεις στην τηλεόραση.
  • Η γυμναστική είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της και πιστεύει ότι είναι απαραίτητη για τη συντήρηση.
  • Απαντώντας για τον σύζυγό της, Νίκο Ευαγγελάτο, είπε ότι του εκφράζει τη γνώμη της με χιούμορ.

Η Τατιάνα Στεφανίδου βρέθηκε σε εκδήλωση γνωστής εταιρείας και μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star, αναφερόμενη τόσο στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα όσο και στην προσωπική της καθημερινότητα.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πιο ενεργής τηλεοπτικής παρουσίας στο μέλλον, εξηγώντας πως αυτή την περίοδο απολαμβάνει ιδιαίτερα τον ρόλο του coach στα digital media.

Τατιάνα Στεφανίδου: «Ναι, επιστρέφω στην τηλεόραση» - Το νέο της βήμα

Τατιάνα Στεφανίδου: Η απάντηση για την τηλεοπτική επιστροφή και οι συζητήσεις που γίνονται

«Μέχρι τώρα, για 33 χρόνια, έτρεχα μαραθώνιο. Αυτή τη στιγμή, η θέση του coach με κάνει πάρα πολύ ευτυχή. Τα websites και η τηλεόραση τέμνονται, η ύλη τους. Ενδέχεται να έρθω ακόμη πιο κοντά σε αυτό. Έχω συζητήσει κάτι για να κάνω από τη θέση του coach σε αυτό το κομμάτι. Θα δούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί πως υπάρχουν σκέψεις και συζητήσεις για νέα επαγγελματικά σχέδια.

Η Τατιάνα Στεφανίδου ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν τη γοητεύουν διοικητικές θέσεις στην τηλεόραση, παρά τις προτάσεις που έχει δεχθεί κατά καιρούς.

«Δε με ενδιαφέρει να γίνω διευθύντρια ψυχαγωγίας ή ενημέρωσης. Καθόλου. Εγώ αυτή τη δουλειά δεν την ξέρω. Κάτι άλλο μου έχει προταθεί και σίγουρα δε με ενδιαφέρει να κάνω, στην ηλικία που είμαι, να ξεκινήσω να κάνω καριέρα ως διευθύντρια σε κάποιο τηλεοπτικό πόστο», δήλωσε.

Τατιάνα Στεφανίδου: «Θα ήθελα να διαψεύσω την εμπλοκή μου στην πολιτική»

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στη σχέση της με τη γυμναστική, αποκαλύπτοντας ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της.

Τατιάνα Στεφανίδου: Η απάντηση για την τηλεοπτική επιστροφή και οι συζητήσεις που γίνονται

«Προσπαθώ πάρα πολύ. Με τη γυμναστική, δηλαδή, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, να σου πω την αλήθεια μου. Ό,τι και να κάνεις, αν δε γυμναστείς, δεν μπορείς να συντηρηθείς. Το έχω πάρει απόφαση», είπε με ειλικρίνεια.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για τον σύζυγό της, Νίκο Ευαγγελάτο, και αν του εκφράζει τη γνώμη της για τη δουλειά του, απάντησε με χιούμορ: «Βεβαίως. Αυστηρή; Τα καλύτερα του λέω».

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