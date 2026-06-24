Η Τατιάνα Στεφανίδου βρέθηκε σε εκδήλωση γνωστής εταιρείας και μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star, αναφερόμενη τόσο στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα όσο και στην προσωπική της καθημερινότητα.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πιο ενεργής τηλεοπτικής παρουσίας στο μέλλον, εξηγώντας πως αυτή την περίοδο απολαμβάνει ιδιαίτερα τον ρόλο του coach στα digital media.

«Μέχρι τώρα, για 33 χρόνια, έτρεχα μαραθώνιο. Αυτή τη στιγμή, η θέση του coach με κάνει πάρα πολύ ευτυχή. Τα websites και η τηλεόραση τέμνονται, η ύλη τους. Ενδέχεται να έρθω ακόμη πιο κοντά σε αυτό. Έχω συζητήσει κάτι για να κάνω από τη θέση του coach σε αυτό το κομμάτι. Θα δούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί πως υπάρχουν σκέψεις και συζητήσεις για νέα επαγγελματικά σχέδια.

Η Τατιάνα Στεφανίδου ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν τη γοητεύουν διοικητικές θέσεις στην τηλεόραση, παρά τις προτάσεις που έχει δεχθεί κατά καιρούς.

«Δε με ενδιαφέρει να γίνω διευθύντρια ψυχαγωγίας ή ενημέρωσης. Καθόλου. Εγώ αυτή τη δουλειά δεν την ξέρω. Κάτι άλλο μου έχει προταθεί και σίγουρα δε με ενδιαφέρει να κάνω, στην ηλικία που είμαι, να ξεκινήσω να κάνω καριέρα ως διευθύντρια σε κάποιο τηλεοπτικό πόστο», δήλωσε.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στη σχέση της με τη γυμναστική, αποκαλύπτοντας ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της.

«Προσπαθώ πάρα πολύ. Με τη γυμναστική, δηλαδή, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, να σου πω την αλήθεια μου. Ό,τι και να κάνεις, αν δε γυμναστείς, δεν μπορείς να συντηρηθείς. Το έχω πάρει απόφαση», είπε με ειλικρίνεια.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για τον σύζυγό της, Νίκο Ευαγγελάτο, και αν του εκφράζει τη γνώμη της για τη δουλειά του, απάντησε με χιούμορ: «Βεβαίως. Αυστηρή; Τα καλύτερα του λέω».

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