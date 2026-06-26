Φαίη Σκορδά: Ο σύντροφός της στο πλευρό της μετά το τέλος του Buongiorno

Μαζί αναχώρησαν για το αεροδρόμιο με προορισμό την Πάρο

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Φαίη Σκορδά - Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Έφυγαν μαζί από το στούντιο μετά το τέλος του Buongiorno / Φωτογραφίες NDP

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά αποχαιρέτησε το Buongiorno μετά από 2 χρόνια στον αέρα του Mega.
  • Αποχώρησε από το στούντιο μέσω της πίσω πόρτας για να αποφύγει τις κάμερες.
  • Μπήκε στο αυτοκίνητο του συντρόφου της, Αλέξανδρου Αθανασιάδη, και κατευθύνθηκαν προς το αεροδρόμιο.
  • Το ζευγάρι θα παραστεί στους γάμους της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνου Τσερέλα στην Πάρο.
  • Η Σκορδά ευχαρίστησε την ομάδα της και τους τηλεθεατές στην τελευταία της εκπομπή.

Αυλαία έριξε το μεσημέρι της Παρασκευής το Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά, μετά από 2 χρόνια στον αέρα του Mega.

Το αντίο της Φαίης Σκορδά: «Όλα για κάποιο λόγο γίνονται...»

Λίγη ώρα μετά, η παρουσιάστρια αποχώρησε από το στούντιο Foss από την πίσω πόρτα, προκειμένου να αποφύγει τις τηλεοπτικές κάμερες. Φεύγοντας από το πλατό, η ίδια μπήκε κατευθείαν στο αυτοκίνητο του συντρόφου της, Αλέξανδρου Αθανασιάδη, ο οποίος την περίμενε για αρκετά λεπτά.

Ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης περιμένει μέσα στο αμάξι τη σύντροφό του, Φαίη Σκορδά / NDP Photo Agency

Ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης περιμένει μέσα στο αμάξι τη σύντροφό του, Φαίη Σκορδά / NDP Photo Agency

«Καλό καλοκαίρι παιδιά, φιλάκια», αρκέστηκε μόνο να πει στους δημοσιογράφους η Φαίη Σκορδά. 

Το φιλί της παρουσιάστριας στους δημοσιογράφους / NDP Photo Agency

Το φιλί της παρουσιάστριας στους δημοσιογράφους / NDP Photo Agency

Μαζί με τον αρχιτέκτονα κατευθύνθηκαν προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς στις 14:50 έχουν προγραμματισμένη πτήση για την Πάρο.

Το ζευγάρι πρόκειται να παραστεί στους τριήμερους εορτασμούς της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνου Τσερέλα για τον γάμο τους, ο οποίος πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες υπό άκρα μυστικότητα στην Πλάκα.

Στην τελευταία της εκπομπή, η Φαίη Σκορδά αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές του Buongiorno, ευχαριστώντας την ομάδα της και τους ανθρώπους του καναλιού για τη συνεργασία.

Το χαμόγελο της Φαίης Σκορδά μετά το τέλος της εκπομπής / NDP Photo Agency

Το χαμόγελο της Φαίης Σκορδά μετά το τέλος της εκπομπής / NDP Photo Agency

«Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Κάθε σεζόν που τελειώνει αποχαιρετάμε το κοινό. Φέτος λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω από τους τηλεθεατές. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που μας βάλατε στο σπίτι σας και κάναμε παρέα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλη την ομάδα πίσω από τις κάμερες, τους τεχνικούς μας, όλα τα τμήματα του MEGA που ήταν δίπλα μας και ξέρω ότι έχετε πάντα ένα καλό λόγο να πείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς, την ομάδα μας τη συντακτική, αλλά και το κοντρόλ.

Εδώ σας ευχαριστώ έναν προς έναν ξεχωριστά. Έχουμε συναντηθεί στο παρελθόν πάρα πολλές φορές και ίσως να συναντηθούμε και μελλοντικά.  

«Υποσχέθηκα ότι θα κλείσω την εκπομπή με ένα πολύ ωραίο χαμόγελο γιατί ξέρω ότι όσοι μας παρακολουθείται παίρνατε μια αίσθηση παρέας από την εκπομπή. Δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε περισσότερο τον κόσμο. Εμείς θέλουμε να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Σας αγαπώ όλους. Γεια σας και χαρά σας».

 

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