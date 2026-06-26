Με ένα ζεστό «ευχαριστώ» και εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, η Φαίη Σκορδά αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές του Buongiorno, ρίχνοντας αυλαία στη φετινή τηλεοπτική σεζόν το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Ιουνίου.

Η παρουσιάστρια έκανε τον δικό της απολογισμό, ευχαριστώντας το κοινό που στάθηκε δίπλα της, αλλά και όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν για την εκπομπή πίσω και μπροστά από τις κάμερες.

«Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Κάθε σεζόν που τελειώνει αποχαιρετάμε το κοινό. Φέτος, λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω από τους τηλεθεατές. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που μας βάλατε στο σπίτι σας και κάναμε παρέα», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους συνεργάτες της, αλλά και όλα τα τμήματα του σταθμού που στήριξαν την εκπομπή.

«Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλη την ομάδα πίσω από τις κάμερες, τους τεχνικούς μας, όλα τα τμήματα του MEGA που ήταν δίπλα μας και ξέρω ότι έχετε πάντα έναν καλό λόγο να πείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς, την ομάδα μας τη συντακτική, αλλά και το κοντρόλ», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διοίκηση του σταθμού, λέγοντας: «Σας ευχαριστώ έναν προς έναν ξεχωριστά. Έχουμε συναντηθεί στο παρελθόν πάρα πολλές φορές και ίσως να συναντηθούμε και μελλοντικά. Ευχαριστώ πολύ και τον πρόεδρο, Βαγγέλη Μαρινάκη, για τη στήριξη και την πολύ όμορφη συνεργασία».

Η Φαίη Σκορδά επέλεξε να κλείσει την εκπομπή με αισιοδοξία, στέλνοντας τις ευχές της στους τηλεθεατές για το καλοκαίρι.

«Υποσχέθηκα ότι θα κλείσω την εκπομπή με ένα πολύ ωραίο χαμόγελο, γιατί ξέρω ότι όσοι μας παρακολουθείτε παίρνατε μια αίσθηση παρέας από την εκπομπή. Δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε περισσότερο τον κόσμο. Εμείς θέλουμε να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Σας αγαπώ όλους. Γεια σας και χαρά σας», είπε συγκινημένη.

Στο πλευρό της Φαίης Σκορδά τη φετινή σεζόν βρέθηκαν ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Κατερίνα Ζαρίφη, ο Άρης Καβατζίκης, η Νάνσυ Νικολαΐδου και ο Ιάσονας Τσόλης, με την παρουσιάστρια να τους ευχαριστεί έμπρακτα για τη συνεργασία τους καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.