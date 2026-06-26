Το αντίο της Φαίης Σκορδά: «Όλα για κάποιο λόγο γίνονται...»

Ο αποχαιρετισμός στην τελευταία εκπομπή του Buongiorno

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Η Φαίη Σκορδά αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές του Buongiorno

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές του Buongiorno την Παρασκευή 26 Ιουνίου, κλείνοντας τη φετινή τηλεοπτική σεζόν.
  • Ευχαρίστησε το κοινό και τους συνεργάτες της, τονίζοντας τη στήριξη που έλαβε από την ομάδα του MEGA.
  • Αναφέρθηκε στη διοίκηση του σταθμού και στον πρόεδρο Βαγγέλη Μαρινάκη για τη συνεργασία τους.
  • Κλείνοντας, ευχήθηκε στους τηλεθεατές να περάσουν ένα υπέροχο καλοκαίρι, εκφράζοντας την αγάπη της.
  • Στο πλευρό της φέτος ήταν οι Ανδρέας Μικρούτσικος, Δημήτρης Ουγγαρέζος, Κατερίνα Ζαρίφη και άλλοι συνεργάτες.

Με ένα ζεστό «ευχαριστώ» και εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, η Φαίη Σκορδά αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές του Buongiorno, ρίχνοντας αυλαία στη φετινή τηλεοπτική σεζόν το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Ιουνίου.

Η παρουσιάστρια έκανε τον δικό της απολογισμό, ευχαριστώντας το κοινό που στάθηκε δίπλα της, αλλά και όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν για την εκπομπή πίσω και μπροστά από τις κάμερες.

«Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Κάθε σεζόν που τελειώνει αποχαιρετάμε το κοινό. Φέτος, λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω από τους τηλεθεατές. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που μας βάλατε στο σπίτι σας και κάναμε παρέα», είπε αρχικά.

Συγκινημένη η Φαίη Σκορδά στο φινάλε του Buongiorno

Στη συνέχεια δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους συνεργάτες της, αλλά και όλα τα τμήματα του σταθμού που στήριξαν την εκπομπή.

Φαίη Σκορδά: Συγκίνηση και χαμόγελα στο φινάλε του Buongiorno

«Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλη την ομάδα πίσω από τις κάμερες, τους τεχνικούς μας, όλα τα τμήματα του MEGA που ήταν δίπλα μας και ξέρω ότι έχετε πάντα έναν καλό λόγο να πείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς, την ομάδα μας τη συντακτική, αλλά και το κοντρόλ», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διοίκηση του σταθμού, λέγοντας: «Σας ευχαριστώ έναν προς έναν ξεχωριστά. Έχουμε συναντηθεί στο παρελθόν πάρα πολλές φορές και ίσως να συναντηθούμε και μελλοντικά. Ευχαριστώ πολύ και τον πρόεδρο, Βαγγέλη Μαρινάκη, για τη στήριξη και την πολύ όμορφη συνεργασία».

Η επόμενη μέρα στο Mega μετά τη Φαίη Σκορδά – Όλα τα σενάρια

Η Φαίη Σκορδά επέλεξε να κλείσει την εκπομπή με αισιοδοξία, στέλνοντας τις ευχές της στους τηλεθεατές για το καλοκαίρι.

Συγκινημένη η Φαίη Σκορδά στο φινάλε του Buongiorno

«Υποσχέθηκα ότι θα κλείσω την εκπομπή με ένα πολύ ωραίο χαμόγελο, γιατί ξέρω ότι όσοι μας παρακολουθείτε παίρνατε μια αίσθηση παρέας από την εκπομπή. Δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε περισσότερο τον κόσμο. Εμείς θέλουμε να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Σας αγαπώ όλους. Γεια σας και χαρά σας», είπε συγκινημένη.

Φαίη Σκορδά: «Τρομοκρατήθηκα. Δε θα παντρευτώ ποτέ»

Στο πλευρό της Φαίης Σκορδά τη φετινή σεζόν βρέθηκαν ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Κατερίνα Ζαρίφη, ο Άρης Καβατζίκης, η Νάνσυ Νικολαΐδου και ο Ιάσονας Τσόλης, με την παρουσιάστρια να τους ευχαριστεί έμπρακτα για τη συνεργασία τους καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

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